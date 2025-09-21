O rețea secretă finanțată de Rusia plătește cetățeni moldoveni pentru a răspândi propagandă pro-Kremlin, știri false și a organiza sondaje ilegale înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie. O investigație realizată de BBC a dezvăluit legături cu oligarhul Ilan Șor și cu ONG-ul Evrazia, entități care se află în prezent sub sancțiuni aplicate de SUA, Marea Britanie și UE.

BBC a reușit să se infiltreze în rețea cu ajutorul unei jurnaliste sub acoperire, folosind numele Ana, care, împreună cu alți 34 de recruți, a fost invitată să participe la seminarii online secrete. Întâlnirile aveau titluri bizare precum „Cum să ajungi din bucătăria ta lider național” și funcționau ca un proces de triere. Cei acceptați erau testați regulat pe baza a ceea ce învățaseră.

Ulterior, Ana a fost contactată de o coordonatoare a rețelei, Alina Juc, originară din Transnistria, regiune separatistă loială Moscovei. Conturile sale de pe rețelele sociale arată că a călătorit frecvent în Rusia în ultimii ani.

Juc i-a promis Anei un salariu lunar de 3.000 lei moldovenești (170 dolari) pentru a crea postări pe TikTok și Facebook înainte de alegeri. Banii urmau să fie trimiși prin Promsvyazbank (PSB), o bancă rusă de stat sancționată, care este banca oficială a Ministerului Apărării din Rusia și acționară la una dintre companiile lui Ilan Șor.

Instrucțiuni de dezinformare

Recruților li s-a spus să folosească ChatGPT pentru a crea postări. „Conținutul atrage oamenii dacă imaginea conține un strop de satiră”, li s-a transmis, dar s-a recomandat să nu se folosească prea mult AI pentru ca postările să pară „organice”. Inițial, rețeaua le cerea participanților postări patriotice despre figuri istorice moldovenești. Apoi însă instrucțiunile au devenit explicit politice.

Ana a primit directive să posteze acuzații nefondate, inclusiv că guvernul Moldovei intenționează să falsifice rezultatele alegerilor, că aderarea la UE ar însemna ca cetățenii să devină LGBTQ+ și că președinta Maia Sandu ar fi implicată în trafic de copii.

Mesaje distribuite pe Telegram includeau instrucțiuni clare: „Important, nu uitați să adăugați aceste hashtaguri: trafic de copii și sclavie sexuală”. De asemenea se indica să fie menționate următoarele:

Regimul Sandu folosește copiii ca monedă vie

SanduPAS este implicat în traficul de persoane

Copiii victime ale sclaviei sexuale

Crimele Sandu rămân nepedepsite

Sondaje trucate și înregistrări ilegale

Rețeaua nu s-a limitat la dezinformare. Alina Juc i-a oferit Anei și 200 de lei moldovenești (12 dolari, 9 lire) pe oră, în numerar, pentru a desfășura sondaje neoficiale, intervievând oameni din Chișinău despre candidații preferați.

Înainte de a face acest lucru, participanții primeau instruire despre cum să influențeze subtil persoanele intervievate. Li s-a cerut, de asemenea, să-i înregistreze pe ascuns pe cei care declarau că susțin opoziția pro-rusă. Juc a explicat că acest lucru este pentru „a preveni falsificarea votului”, sugerând că rezultatele sondajelor și înregistrările secrete ar fi folosite, în cazul unei victorii PAS, ca „dovezi” că partidul a câștigat pe nedrept.

Rezultatele sondajului fals, care sugerau că partidul de guvernământ va pierde, au fost deja publicate online. Dar sondajele oficiale arată că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), fondat de președinta Maia Sandu, se află în prezent în fața Blocului Electoral Patriotic (BEP), pro-rus.

Legături cu Ilan Șor și Evrazia

Investigația a scos la iveală conexiuni directe cu Ilan Șor, oligarh moldovean care a fugit la Moscova, sancționat de SUA pentru „operațiuni de influență malignă ale Kremlinului”, de Regatul Unit pentru corupție și de UE pentru rolul în organizarea de proteste antiguvernamentale violente, ce subminează şi ameninţă suveranitatea şi independenţa Republicii Moldova.

De asemenea, BBC a identificat legături cu ONG-ul Evrazia, care anul trecut a fost acuzat că a mituit moldoveni să voteze împotriva aderării la UE. Evrazia a fost sancționată de SUA, Marea Britanie și UE. Fotografii cu Alina Juc apar pe site-ul Evrazia, iar unul dintre grupurile de Telegram unde a fost adăugată Ana se numea „Evrazia leaders”.

Ministerul britanic de Externe afirmă că Evrazia operează „în Moldova, în numele oligarhului corupt și fugar Ilan Șor pentru a destabiliza democrația moldovenească.”

Atât Ilan Șor, cât și Evrazia, nu au răspuns solicitărilor BBC pentru a comenta informațiile din investigația sub acoperire.

Impactul rețelei pe TikTok

Rețeaua infiltrată de BBC face parte dintr-un mecanism mult mai mare. Ea cuprinde cel puțin 90 de conturi TikTok, unele prezentându-se drept instituții media, care au publicat mii de videoclipuri cu peste 23 de milioane de vizualizări și 860.000 de aprecieri din ianuarie. Potrivit Digital Forensic Research Lab (DFRLab), dimensiunea reală a rețelei ar putea fi chiar dublă: peste 55 de milioane de vizualizări și 2,2 milioane de aprecieri.

„În 2024, accentul campaniei lui Ilan Șor a fost pe bani. Anul acesta accentul este pe dezinformare”, a declarat șeful poliției moldovene, Viorel Cernăuțeanu.

TikTok a anunțat că a implementat măsuri suplimentare de siguranță înainte de alegeri și că „contracarează agresiv comportamentele înșelătoare”. Meta, compania-mamă a Facebook, nu a răspuns.

Ambasada Rusiei la Londra a negat implicarea Moscovei în operațiuni de dezinformare și ingerințe electorale, acuzând la rândul său Uniunea Europeană că ar fi cea care interferează în alegerile Moldovei.

