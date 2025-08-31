Live TV

Nicuşor Dan, vizită în R. Moldova, cu prilejul Zilei Limbii Române. Președintele participă la evenimentul „Marea Dictare Naţională”

Data actualizării: Data publicării:
profimedia-1009282365
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, alături de președintele României, Nicușor Dan, la Chișinău. 10 iunie 2025. Foro. Profimedia

Preşedintele Nicuşor Dan efectuează, astăzi, o vizită în Republica Moldova, cu prilejul Zilei Limbii Române. Şeful statului va fi primit de către Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la Reşedinţa de Stat şi va participa la evenimentul „Marea Dictare Naţională”, din Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău, potrivit Administrației Prezidențiale.

La ora 08:40, preşedintele va fi primit de către Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la Reşedinţa de Stat iar la ora 10:00 şeful statului va participa la Evenimentul „Marea Dictare Naţională”, din Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău.

Nicuşor Dan va susţine o alocuţiune în deschiderea evenimentului. La 11:15, preşedintele va depune flori la bustul poetului Mihai Eminescu din municipiul Străşeni iar la 11:45 va participa la concertul dedicat Zilei Limbii Române, la Casa de Cultură din Străşeni.

