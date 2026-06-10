Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a pierdut procesul cu Oana Țoiu, după ce șefa diplomațieie l-a acuzat de legături cu Rusia

Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a pierdut în primă instanță procesul civil intentat împotriva ministrei interimare de Externe a României, Oana Țoiu. Judecătoria Sectorului 1 București a respins acțiunea depusă de edil în acest litigiu.

Hotărârea nu este definitivă, poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile de la data comunicării.

În toamna anului 2025, Ion Ceban a dat-o în judecată pe ministra de Externe a României, Oana Țoiu, acuzând-o de defăimare, în legătură cu declarațiile făcute de aceasta într-un interviu din iulie 2025.

În cadrul unui interviu pentru RFI, întrebată despre argumentele ce au stat la baza sancțiunilor aplicate primarului municipiului Chișinău, ministra Oana Țoiu a răspuns că decizia are la bază „rațiuni care țin de siguranța națională”.

„În cazul domnului Ceban, pentru că este singurul nume public despre care pot vorbi, există de multă vreme documentate legături complicate ale dumnealui cu reprezentanţi ai Federaţiei Ruse. Pentru România este extrem de important ca acest tip de influenţă să fie limitată pe teritoriul nostru, mai ales că noi avem un număr foarte mare de cetăţeni, care sunt şi cetăţeni români şi cetăţeni ai Republicii Moldova. Este o decizie care a fost luată din raţiuni care ţin de siguranţa naţională. Decizia de a nu permite accesul pe teritoriul României are drept efect direct decizia de a nu permite accesul pe teritoriul Spaţiului Schengen”, a spus ministra Oana Țoiu.

Într-o reacție pe pagina sa de Facebook, Ion Ceban a respins afirmațiile ministrei de la București: „Acest tip de legături nu există și ei cunosc acest lucru, iar ca dovadă există oameni, politicieni atât în România, în Republica Moldova, cât și în statele UE, care nu neapărat au „legături complicate”, ci au chiar legături deschise, și nu li se întâmplă nimic.”

Ceban cere de la Ţoiu daune morale simbolice, în valoare de un leu, şi încetarea oricărui act de defăimare la adresa sa.

Ion Ceban a venit cu o reacție pe pagina sa de Facebook, la decizia pronunțată de Judecătorie, și a subliniat că va acționa în conformitate cu prevederile legislației naționale a României și ale legislației internaționale.

Amintim că pe 9 iulie 2025, Ministerul Afacerilor Externe al României a confirmat interdicţia aplicată primarului Ion Ceban de a intra pe teritoriul statului român, pe o perioadă de cinci ani, din motive de siguranţă naţională. Pe lângă Ion Ceban, mai sunt interziși și alți doi cetățeni din Republica Moldova.

Ion Ceban a mai intentat alte trei procese prin care a încercat suspendarea sau anularea interdicției, însă fără succes până în prezent.

Editor : A.R.