Un întreg roi de drone a survolat teritoriul Republicii Moldova, inclusiv cea care a intrat în România. Anunțul Chișinăului

Șase drone au traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova. Acestea au fost detectate, în această dimineață, de sistemele de supraveghere din dotarea Armatei Naționale de la Chișinău.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării, prima dronă a fost observată pe direcția localităților Vinogradovca-Vulcănești, deplasându-se ulterior spre frontiera de stat cu România, în zona dintre localitățile Colibași, raionul Cahul, și Vadul lui Isac.

Potrivit datelor radar, drona survola teritoriul țării la o altitudine de aproximativ 1500 de metri. Ministerul Apărării a informat imediat structurile responsabile, inclusiv Inspectoratul General al Poliției, despre acest caz de survolare ilegală, potrivit tv8.md.

Ulterior, alte cinci drone au fost detectate traversând spațiul aerian în zonele Dondușeni, Orhei, Tighina, Vadul lui Vodă și Florești. Una dintre acestea a căzut pe acoperișul unei case din satul Cuhureștii de Jos. La fața locului au fost direcționate echipe specializate, iar zona a fost izolată de poliție.

Autoritățile îndeamnă cetățenii Republicii Moldova să anunțe imediat structurile de forță dacă observă drone sau alte obiecte suspecte și să nu atingă niciun obiect căzut la sol, ci să informeze de urgență poliția sau militarii.

Ultima dată, o dronă a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova în noaptea de 18 spre 19 noiembrie, fiind detectată de Forțele Aeriene române. Ulterior, aparatul ar fi traversat Prutul. Autoritățile din țara vecină au ridicat în aer aeronave militare și au transmis alerte Ro-Alert în mai multe zone din România.

În rezultat, ambasadorul agreat al Federației Ruse, Oleg Ozerov, a fost convocat la Ministerul de Externe de la Chișinău, fiindu-i înaintată o notă de protest. Atunci, diplomatul s-a declarat surprins de invitația la sediul MAE și a precizat că nu a primit dovezi că aparatul de zbor ar fi de origine rusă.

Editor : A.R.