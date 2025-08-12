Nicușor Dan, în Republica Moldova: „Timpi mai scurți la vamă, dar fără progrese la redobândirea cetățeniei române”

Timpul de așteptare la frontiera dintre România și Republica Moldova s-a redus, ajungând la maximum 30 de minute. Pe de altă parte, procesul de redobândire a cetățeniei române nu înregistrează progrese semnificative, spune președintelui României, Nicușor Dan, care a răspuns la întrebările presei în timpul unei vizite private peste Prut.

În luna iunie, aflat la Chișinău, Nicușor Dan a discutat cu Maia Sandu inclusiv despre problema cozilor de la frontiera moldo-română și despre nevoia de a reduce timpii de așteptare. În ceea ce privește procesul de redobândire a cetățeniei române, președintele României a dat asigurări că se va implica personal pentru a identifica blocajele, amintește Newsmaker.md.

„Pentru moment am îmbunătățit vama. E ceva mai bine”, a comunicat Nicușor Dan. „Cu cetățenia n-am făcut progrese mari. Acum vrem să vedem cum îmbunătățim, poate cu inteligența artificială, că sunt cazuri repetitive totuși. Dar pe vamă ne-am preocupat, știind că vine luna august și sunt mulți moldoveni care se întorc acasă… și e mai bine. Adică, cel mai mult 30 de minute se așteaptă”, a declarat președintele României, potrivit unei înregistrări video publicate de ONE TV.

Nicușor Dan a spus că vizita sa în Republica Moldova mai durează. „Dar, din motive de securitate, păstrăm secretul”, a menționat el.

Foto: capturi video Nicusor Dan/ Facebook

Președintele României a fost văzut, în seara de 9 august, alături de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la „Festivalul Lupilor”, organizat în Rezervația Naturală „Orheiul Vechi”.

Vizita lui Nicușor Dan în Republica Moldova nu a fost anunțată în prealabil nici de Președinția României, și nici de Președinția Republicii Moldova. Potrivit surselor NewsMaker, președintele României a fost invitat să participe și la evenimentele planificate în Republica Moldova, în data de 31 august 2025, cu ocazia Zilei Limbii Române.

Pe 10 august, Nicușor Dan și Maia Sandu au fost la Festivalul Zemii din comuna Sipoteni, raionul Călărași. Într-un discurs rostit pe scena festivalului, Maia Sandu a precizat că Nicușor Dan se află pentru câteva zile în Republica Moldova și i-a mulțumit acestuia pentru că a acceptat invitația de a participa la festivalul de la Sipoteni.

Nicușor Dan a fost în Republica Moldova și în luna iunie 2025, la scurt timp după ce a fost învestit în funcția de președinte al României, dar și în luna martie, în timpul campaniei electorale.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : M.C