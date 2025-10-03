Live TV

Nou atac al SUA asupra unei ambarcațiuni care transporta droguri. Pete Hegseth: „Aceste lovituri vor continua"

Data publicării:
ambarcatiune-sua
Venezuela nu a reacționat imediat.

Forțele armate americane au ucis patru oameni într-un atac asupra unei ambarcațiuni în largul coastelor Venezuelei, care se presupune că transporta droguri, a declarat secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, relatează BBC.

„Atacul a fost efectuat în apele internaționale din largul coastelor Venezuelei, în timp ce nava transporta cantități importante de narcotice, cu destinația America, pentru a ne otrăvi poporul”, a anunțat Hegseth într-o postare pe X.

Este cel mai recent atac dintr-o serie de astfel de acțiuni mortale pe care SUA le-a întreprins asupra unor ambarcațiuni aflate în apele internaționale, despre care susține că sunt implicate în „traficul de droguri”.

Atacurile au atras condamnări din partea unor țări precum Venezuela și Columbia, iar unii juriști internaționali le-au descris ca fiind o încălcare a dreptului internațional.

Hegseth a menționat că atacul a avut loc în zona de responsabilitate a Comandamentului Sud al SUA, care acoperă cea mai mare parte a Americii de Sud și a Caraibelor.

„Serviciile noastre de informații au confirmat fără îndoială că această navă transporta narcotice, că persoanele aflate la bord erau narcoteroriști și că aceștia operau pe o rută de tranzit cunoscută pentru traficul de narcotice”, a declarat Hegseth despre atacul de vineri.

„Aceste lovituri vor continua până când atacurile asupra poporului american vor înceta!!!!”.

Președintele SUA, Donald Trump, a confirmat, de asemenea, atacul pe platforma sa socială Truth Social, afirmând că nava transporta suficiente droguri „pentru a ucide între 25 și 50 de mii de oameni”.

Totuși, SUA nu a furnizat dovezi pentru afirmațiile sale și nici informații despre identitatea celor aflați la bord.

Venezuela nu a reacționat imediat, dar președintele său, Nicolás Maduro, a condamnat anterior atacurile și a declarat că țara sa se va apăra împotriva „agresiunii” SUA. Atacul mortal de vineri este al patrulea efectuat de SUA într-o lună.

Amintim că Donald Trump a anunțat că 11 persoane au fost ucise într-un atac împotriva unei nave care transporta droguri în sudul Caraibelor, la începutul lunii septembrie.

Mai târziu în aceeași lună, două atacuri separate, la câteva zile distanță, au provocat moartea a șase persoane.

Joi, o notă internă trimisă Congresului, care a ajuns în presă, a dezvăluit că guvernul american a decis că se află într-un „conflict armat neinternațional” cu cartelurile de droguri

Acest lucru este important deoarece administrația are obligația legală de a raporta Congresului dacă va recurge la forțele armate, ceea ce sugerează că intenționează să întreprindă noi acțiuni militare.

Statele Unite au justificat atacurile asupra presupuselor nave de trafic de droguri ca fiind acte de autoapărare, în ciuda faptului că mulți juriști au pus la îndoială legalitatea acestora.

Editor : A.M.G.

