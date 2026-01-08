Parlamentul britanic va vota trimiterea de trupe în Ucraina. Anunțul premierului Keir Starmer

Deputații din Parlamentul britanic vor avea parte de o dezbatere și de un vot înainte ca orice trupe ale Regatului Unit să fie desfășurate în Ucraina în misiuni de menținere a păcii, a anunțat premierul Keir Starmer, miercuri, în timpul sesiunii de întrebări adresate prim-ministrului, scrie The Guardian.

Anunțul vine după ce Marea Britanie și Franța au declarat că sunt dispuse să trimită trupe în Ucraina în cazul în care va fi încheiat un acord de pace, în urma discuțiilor purtate la un summit extins desfășurat la Paris. Liderul conservatorilor, Kemi Badenoch, l-a întrebat pe Starmer de ce nu susține o declarație completă în Camera Comunelor.

În replică, premierul a precizat că dezbaterea și votul vor avea loc în momentul în care va fi decisă efectiv trimiterea trupelor, atunci urmând să fie prezentate și detalii privind numărul acestora.

„Ieri am stat alături de aliații noștri europeni și americani și de președintele Zelenski la reuniunea ‘coaliției celor dispuși’ de la Paris”, a declarat Starmer în introducerea sa.

„Am făcut progrese reale privind garanțiile de securitate, care sunt esențiale pentru obținerea unei păci juste și durabile. Împreună cu președintele Macron și președintele Zelenski, am convenit asupra unei declarații de intenție privind desfășurarea de forțe în cazul unui acord de pace.”

Premierul a mai spus că detaliile vor fi prezentate într-o declarație oficială „cât mai curând posibil” și că va ține Parlamentul informat pe măsură ce situația evoluează. „Dacă trupele vor fi desfășurate în baza declarației semnate, voi supune această chestiune votului Camerei”, a subliniat el.

Criticile opoziției conservatoare

Kemi Badenoch a afirmat că salută eforturile lui Starmer în sprijinul Ucrainei, precum și declarația comună europeană referitoare la amenințările SUA privind Groenlanda, dar a calificat drept „uimitor” faptul că premierul nu susține o declarație completă în Parlament.

„Niciun prim-ministru, fie laburist, fie conservator, nu a omis să facă o declarație personală în Cameră după ce a anunțat angajamente privind desfășurarea de trupe britanice. Comentariile sale despre o declarație ulterioară nu sunt, sincer, suficiente”, a spus ea.

Starmer: decizia se bazează pe planuri militare existente

Ca răspuns, Keir Starmer a susținut că o declarație completă nu este necesară în acest moment, deoarece decizia privind trupele reprezintă o declarație politică ce „se înscrie” în planuri militare existente, elaborate cu luni în urmă.

El a precizat că desfășurarea trupelor, care ar urma să „desfășoare operațiuni de descurajare și să construiască și să protejeze centre militare”, ar avea loc doar după un armistițiu.

Premierul a adăugat că numărul trupelor va fi stabilit în conformitate cu planurile militare și va fi prezentat Parlamentului înainte de orice desfășurare.

„Mai mult decât atât, dacă se va ajunge la un instrument juridic pentru desfășurare – lucru necesar – va exista o dezbatere în această Cameră, astfel încât toți deputații să știe exact ce facem, să își exprime punctele de vedere, iar apoi va avea loc un vot, așa cum este corect într-o astfel de situație”, a declarat Starmer.

Reacția președintelui Camerei Comunelor

Președintele Camerei Comunelor, Lindsay Hoyle, a părut doar parțial mulțumit de explicații, afirmând că și-ar dori o „declarație timpurie” din partea guvernului.

În alte intervenții, Kemi Badenoch a calificat drept „îngrijorător” faptul că Starmer nu a discutat încă cu Donald Trump, la patru zile după intervenția militară a SUA în Venezuela, și i-a cerut premierului să convoace o reuniune a liderilor NATO pe tema Groenlandei.

Starmer a răspuns amintind că, atunci când a participat la summitul NATO din iunie, Badenoch l-a criticat pentru că a lipsit de la sesiunea de întrebări adresate prim-ministrului.

Editor : Ana Petrescu