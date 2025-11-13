Ucraina, față în față cu o dilemă în timp ce Pokrovsk este pe punctul de a fi cucerit de ruși: să salveze vieți sau să continue lupta

Cu Rusia pe punctul de a cuceri Pokrovsk, un oraș strategic din estul Ucrainei, Kievul se confruntă cu o alegere dureros de familiară. Ar putea să se retragă, să accepte înfrângerea și să salveze vieți. Sau ar putea să lupte în continuare, amânând o victorie simbolică și tactică pentru Moscova, dar riscând pierderi și mai mari, relatează The New York Times.

Este o dilemă care a bântuit armata ucraineană pe tot parcursul războiului, în timp ce aceasta se străduia să oprească avansul rușilor. Ucraina a ales să reziste în mijlocul luptelor crâncene din orașe precum Bahmut și Avdiivka, care au căzut în cele din urmă în mâinile Moscovei. Criticii au susținut că o retragere la timp ar fi putut salva soldații, cea mai prețioasă resursă a Kievului într-un război de uzură împotriva unui adversar mult mai mare.

Argumentul Ucrainei pentru a păstra controlul asupra orașelor cât mai mult timp posibil este că acest lucru obligă armata rusă să mobilizeze un număr mare de soldați, ceea ce ar slăbi-o în bătăliile viitoare. Există și un element politic, întrucât cele două părți duc o luptă de narative. Kievul vrea să împiedice Moscova să revendice succese care ar putea afecta moralul populației și pe care Kremlinul le-ar putea folosi pentru a convinge administrația Trump că sprijinirea Ucrainei este un pariu pierdut.

Însă, având în vedere că o parte din Pokrovsk se află sub controlul Rusiei, iar orașul vecin, Mîrnohrad, riscă să fie încercuit, analiștii militari și unii comandanți ucraineni se tem că Kievul ar putea repeta greșelile din trecut, rămânând cu săptămâni sau luni mai mult decât este necesar.

„Ucraina a păstrat anumite poziții și orașe prea mult timp după ce condițiile au devenit nefavorabile”, a declarat Rob Lee, cercetător principal la Institutul de Cercetări în Politică Externă din Philadelphia, care a vizitat recent linia frontului.

Pokrovsk, cu o populație de 60.000 de locuitori înainte de război, ar fi cel mai mare oraș ucrainean care ar cădea după Bahmut în mai 2023. Cucerirea sa ar oferi Rusiei o platformă pentru a avansa spre nord și a-și urmări obiectivul declarat de a cuceri regiunea Donețk, pe care o controlează în proporție de aproximativ trei sferturi.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a recunoscut situația dificilă din jurul orașului Pokrovsk, afirmând că forțele ucrainene sunt depășite numeric. Totuși, el nu a dat semne că ar intenționa să ordone retragerea. În schimb, săptămâna trecută a vizitat trupele ucrainene din apropierea orașului Pokrovsk și a discutat cu acestea despre necesitățile lor în apărarea zonei.

Dacă Ucraina continuă să lupte pentru Pokrovsk, riscă să fie atrasă într-un conflict urban prelungit, în timp ce Rusia continuă să investească resurse superioare în luptă. În timp ce Moscova s-a dovedit capabilă să-și înlocuiască pierderile prin campanii regulate de recrutare în armată, oferind remunerații considerabile, Ucraina se confruntă de mult timp cu o lipsă de trupe.

„Trebuie să avem grijă de soldații noștri”

Viacheslav Shevchuk, comandantul unui batalion de drone din Brigada 68 Jaeger separată a Ucrainei, care luptă în Pokrovsk, a declarat că armata ucraineană nu este pregătită pentru luptele urbane. El a afirmat că armata nu dispune de soldați suficienți pentru a elimina pozițiile inamice și că nu poate utiliza dronele în mod eficient în zonele construite, care oferă acoperire trupelor ruse. Ucraina este, de asemenea, vulnerabilă la utilizarea de către Rusia a bombelor ghidate grele pentru a-i distruge apărarea.

„Mi se pare că soarta acestui oraș este deja decisă”, a spus Shevchuk. „Trebuie să avem grijă de soldații noștri și să-i retragem la timp. Nu văd nimic greșit sau rușinos în a ne retrage pozițiile în locuri mai avantajoase”.

Volodimir Zelenski a vizitat cel mai fierbinte punct de pe front. Sursă foto: Facebook

Pokrovsk și Mîrnohrad au reprezentat mult timp bastioane împotriva avansului rus în Donețk. Forțele Moscovei au început să atace orașele în urmă cu mai bine de un an, dar au fost respinse de apărarea fortificată a Ucrainei și de utilizarea pe scară largă a dronelor pentru detectarea și contracararea atacurilor.

Totuși, atacurile repetate au slăbit apărarea ucraineană, iar forțele ruse se bazează acum din ce în ce mai mult pe mici grupuri de asalt pentru a se strecura prin liniile ucrainene subdimensionate, fără a fi detectate. De asemenea, au profitat de vremea nefavorabilă din ultima perioadă, care împiedică dronele de recunoaștere ucrainene să funcționeze, pentru a pătrunde în oraș.

Într-un videoclip care a circulat pe scară largă pe rețelele sociale în această săptămână, trupele ruse au intrat în Pokrovsk dinspre sud, pe un drum învăluit în ceață. Imaginile arătau o coloană de soldați dezorganizată, pe motociclete și la bordul unor mașini, unele fără uși. Aceștia au parcurs drumul aparent fără să întâmpine rezistență.

Nu este încă clar dacă Ucraina va reuși să blocheze aceste trupe în luptele de stradă din Pokrovsk pentru o perioadă îndelungată și să slăbească armata rusă.

În Bahmut, lupte aprige au avut loc timp de luni de zile pe fiecare stradă și în fiecare cartier, lăsând orașul în ruine.

Cea mai bună strategie pentru Ucraina

Royal United Services Institute (RUSI), un grup de reflecție britanic, a afirmat într-un raport publicat anul trecut că menținerea controlului asupra orașului Bahmut era inițial o măsură logică, deoarece permitea Kievului să „provoace pierderi disproporționate” forțelor ruse.

Soldați ucraineni în Bahmut. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Dar după ce rușii au avansat suficient de mult încât să aducă rutele de aprovizionare ucrainene în oraș la îndemâna artileriei lor, „disparitatea pierderilor a devenit nefavorabilă pentru Ucraina”, se arată în raport. Cu toate acestea, comandamentul suprem al Ucrainei a decis să reziste pentru a nu da semne de slăbiciune, tocmai în momentul în care încerca să obțină mai mult ajutor militar din partea partenerilor occidentali.

În total, aproximativ 10.000 de soldați ucraineni au fost uciși sau răniți grav în Bahmut, în timp ce Rusia a înregistrat de patru ori mai multe victime, se arată în raport. Cea mai mare parte a forțelor ruse din zonă erau infractori condamnați, recrutați din închisori de gruparea paramilitară Wagner, ceea ce a făcut mult mai ușor pentru Kremlin să absoarbă numeroasele pierderi umane fără a stârni nemulțumiri în țară.

Raportul menționează că cea mai bună strategie pentru Ucraina „ar fi fost retragerea către o nouă linie de apărare”.

Până la sfârșitul anului 2023, atenția s-a mutat către Avdiivka, un oraș ucrainean puternic fortificat, situat la sud de Bahmut. Se crede că Rusia a suferit și mai multe pierderi umane acolo decât în Bahmut — cel puțin 20.000, potrivit unei analize statistice bazate pe date ale instanțelor rusești, realizată de agențiile de știri independente Mediazona și Meduza.

Forțele ruse au continuat să avanseze în ciuda pierderilor. Spre deosebire de Bahmut, ele nu au intrat frontal în oraș, ci l-au încercuit treptat, încercând să forțeze retragerea ucraineană. Moscova avea să folosească mai târziu aceeași tactică în alte bastioane din estul Ucrainei, precum Vuhledar.

Soldații ucraineni din Mîrnohrad nu au primit ordin de retragere

Ucraina și-a menținut forțele în Avdiivka chiar și atunci când rușii strângeau lațul. Când bătălia s-a încheiat în februarie 2024, soldații ucraineni au fost nevoiți să se retragă printr-un coridor lat de aproximativ un kilometru și jumătate, sub focul intens al inamicului. Sute de soldați ar fi fost capturați sau ar fi dispărut în timpul retragerii haotice de ultim moment.

Acum există îngrijorarea că un scenariu similar s-ar putea repeta în Mîrnohrad, la est de Pokrovsk.

Soldat ucrainean în Pokrovsk. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Bazându-se pe avansul lor în Pokrovsk și pe progresul către nord, forțele ruse au creat o strânsoare în jurul orașului Mîrnohrad, lăsând un coridor de mai puțin de 1.5 km lățime pentru ieșirea trupelor, potrivit unei hărți realizate de DeepState, un grup ucrainean care monitorizează evoluțiile de pe câmpul de luptă. Bohdan Yanush, comandant adjunct al batalionului din Brigada 79 Aeriană de Asalt a Ucrainei, a declarat că, cel mai probabil, câteva sute de soldați ucraineni încă luptă în zona încercuită.

Yanush a declarat că este îngrijorat de o posibilă încercuire, dar el și alți comandanți din zonă au afirmat că, deocamdată, nu există niciun pericol. Soldații au declarat că unele drumuri care duc în oraș rămân practicabile, iar aceeași ceață care a ajutat trupele ruse să avanseze în Pokrovsk a permis Ucrainei să trimită soldații în zona Mîrnohrad.

Soldații ucraineni care luptă în Mîrnohrad au declarat că nu au primit niciun ordin de retragere și că și-au concentrat eforturile pentru a face cât mai multe victime în rândul trupelor rusești.

Întrebarea, la fel ca în cazul orașelor Bahmut și Avdiivka, este când balanța pierderilor se va înclina în defavoarea Ucrainei și dacă Kievul va decide atunci să recunoască înfrângerea.

Asalturile neîncetate ale Rusiei au dus la apariția unor lacune de-a lungul frontului, pe care Moscova le-a exploatat pentru a avansa. În ultimele zile, trupele ruse au capturat șase așezări din regiunea Zaporojie, la sud-vest de Pokrovsk, într-o avansare neobișnuit de rapidă.

Dacă trupele nu sunt retrase din Pokrovsk și Mîrnohrad, „am putea ajunge într-o situație în care nu va mai fi nimeni care să acopere golul din front”, a scris pe Facebook Vitaliy Deinega, fondatorul Come Back Alive, o importantă organizație caritabilă ucraineană care sprijină armata. În acest caz, „fortificațiile pe care le-am săpat în spatele nostru vor cădea rapid în mâinile inamicului”, a spus el.

