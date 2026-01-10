Live TV

Polonia va încerca să conteste acordul între UE şi Mercosur la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene

Data publicării:
sediul Curtea Europeană de Justiție
Curtea Europeană de Justiție. Foto: Shutterstock

Ministrul polonez al Agriculturii, Stefan Krajewski, a anunţat vineri că Varşovia va încerca să conteste acordul între Uniunea Europeană şi Mercosur la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi că "va utiliza toate căile legale" pentru a proteja sectorul agricol naţional, relatează agenţia EFE, preluată de Agerpres.

Krajewski a declarat într-o conferinţă de presă că "Executivul menţine aceeaşi poziţie ca şi cea a protestatarilor care se opun acordului" şi a promis "o bătălie legală" împotriva pactului.

La rândul său, premierul polonez, Donald Tusk, a afirmat că împărtăşeşte "emoţiile fermierilor şi opoziţia acestora faţă de acord".

El a subliniat totuşi că, deşi Polonia a votat împotriva acordului, au fost incluse "clauze de siguranţă pentru protejarea intereselor polonezilor", făcând referire la mecanismul de salvgardare care include un acord pentru cazul în care preţurile produselor agricole ar scădea cu mai mult de 5%.

Nemulţumirea pe care a provocat-o în Polonia aprobarea acordului de comerţ s-a mutat pe străzile din Varşovia, unde un grup de agricultori a ocupat o anexă a clădirii Cancelariei şefului Guvernului şi intenţionează să instaleze o tabără în faţa sediului guvernamental, până când îi va primi Tusk.

La protestele de vineri, din Varşovia, se vor adăuga noi mobilizări în toată ţara, zilele următoare, după cum au anunţat sindicatele fermierilor.

În declaraţiile pentru postul de televiziune TVN24, Jan Gajewski, unul dintre protestatari, a criticat dur Guvernul pentru că "a capitulat prea repede" şi nu a reuşit să formeze o minoritate de blocaj în Uniunea Europeană.

El a susţinut că politicienii spuneau de mult timp că nu se poate face nimic în acest sens, ceea ce dă o idee despre "puţina lor dorinţă de luptă".

Acordul se asociere cu Mercosur, care se aşteaptă să fie semnat zilele următoare, în Paraguay, a fost calificat de către sindicatele agrare drept "catastrofal" pentru piaţa naţională poloneză. 

