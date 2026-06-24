Premierul chinez Li Qiang cere cooperare globală în domeniul IA: „Lumea riscă să piardă controlul asupra tehnologiei”

Premierul chinez Li Qiang a avertizat miercuri că vor exista „consecințe grave” dacă guvernele nu vor intensifica reglementarea în domeniul inteligenței artificiale, în cadrul discursului său ținut la Forumul Economic Mondial de la Dalian, cunoscut sub numele de „Davosul de vară”, anunță France24.

Crește îngrijorarea cu privire la perturbările provocate de IA pe piețele forței de muncă și la riscurile de securitate pe care le prezintă - de la utilizarea în conflicte la breșe în apărarea cibernetică și la crearea potențială a unor noi arme biologice.

„Viteza progresului tehnologic este fără precedent”, a declarat premierul Li Qiang într-un discurs, subliniind că inteligența artificială a stimulat „eficiența inovării”.

„Cu toate acestea, nu putem ignora riscurile din ce în ce mai evidente de a pierde controlul asupra tehnologiei și de a comite abateri etice”, a spus el „Dacă guvernanța în acest domeniu nu reușește să țină pasul, ar putea exista consecințe grave.”

Descoperirile tehnologice sunt promovate ca factori ai creșterii economice, dar printre aspectele negative se numără îngrijorarea cu privire la pierderea locurilor de muncă și la aspectele geopolitice, au afirmat vorbitorii la conferința anuală organizată în China de Forumul Economic Mondial (WEF), cu sediul în Elveția.

Mirek Dusek, directorul general al WEF, a declarat marți pentru AFP că inteligența artificială deschide calea către noi oportunități în educație, sănătate și alte domenii.

„Ne-am bucurat recent de numeroase progrese tehnologice, dar principala provocare pentru factorii de decizie din întreaga lume este, de fapt: cum ne asigurăm că acestea au un impact concret asupra economiei reale?”, a spus Dusek. Există „riscul unei reacții negative împotriva unora dintre aceste tehnologii”, a avertizat el.

La presiunea asupra sistemului economic internațional se adaugă războiul dintre SUA și Israel cu Iranul, care a blocat transporturile maritime din Orientul Mijlociu, regiune bogată în petrol.

„Context favorabil”

Aceste dificultăți au determinat Banca Mondială să-și reducă prognoza de creștere globală pentru acest an la cel mai scăzut nivel de la începutul pandemiei de Covid. Economia mondială se confruntă în prezent cu „un context anemic”, a afirmat Dusek.

Discursul lui Li Qiang la „Reuniunea anuală a noilor campioni” - desfășurată anul acesta în orașul portuar Dalian, din nord-estul țării - a oferit ocazia de a transmite un mesaj grupului influent de lideri din domeniul tehnologiei și al afacerilor prezenți la eveniment.

Numărul doi al conducerii de la Beijing a caracterizat economia Chinei drept un „refugiu sigur” într-o lume care se confruntă în prezent cu „șocuri multiple, inclusiv penuria globală de energie și perturbări grave ale lanțurilor de producție și aprovizionare”. Țara a „adus o doză prețioasă de certitudine într-o lume din ce în ce mai incertă”, a afirmat Li.

Economia Chinei - a doua ca mărime după cea a Statelor Unite - a întâmpinat totuși dificultăți în ultimii ani în a menține ritmul vertiginos de dezvoltare din deceniile anterioare.

În ciuda unei creșteri spectaculoase a exporturilor și a tehnologiei IA, consumul slab al gospodăriilor și criza profundă a datoriilor din sectorul imobiliar au afectat creșterea economică încă de la începutul pandemiei.

Situația este complicată și de relația tumultoasă dintre Beijing și Washington. Graham Allison, profesor la Harvard Kennedy School, a declarat pentru AFP la Dalian că un potențial război între cele două mari puteri este o posibilitate foarte reală.

Allison este cunoscut pentru că a inventat termenul „capcana lui Tucidide”, o teorie politică care descrie o probabilitate crescută de război atunci când o nouă putere în ascensiune - precum China - concurează cu o putere consacrată, cum ar fi Statele Unite.

Evitarea greutăților istoriei

Cu toate acestea, dialogul recent dintre președinții Chinei și Statelor Unite oferă motive de optimism că un război poate fi evitat, a afirmat Allison.

La un summit desfășurat la Beijing luna trecută, președintele chinez Xi Jinping l-a întrebat pe Donald Trump dacă cele două țări ar putea „depăși așa-numita «capcană a lui Tucidide» și să creeze un nou model pentru relațiile dintre marile puteri”.

Xi „înțelege clar situația”, iar menționarea de către acesta a acestui concept istoric obscur „nu a fost întâmplătoare”, a spus Allison.

Trump, pe de altă parte, este „imprevizibil în felul său”, a adăugat el, calificând războiul cu Iranul din acest an drept o „greșeală teribilă” și „inutilă”. Însă liderul american „înțelege că China este diferită”, mai ales după ce această țară a blocat accesul SUA la minerale esențiale din categoria pământurilor rare, ca răspuns la tarifele ridicate impuse de Trump, a afirmat Allison.

„Acești doi președinți încearcă în mod evident să redefinască relația sau să o reinterpreteze într-un mod care să permită depășirea capcanei lui Tucidide.”

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Editor : C.A.