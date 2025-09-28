Premierul Republicii Moldova acuză tentative de atac cibernetic asupra alegerilor. 4.000 de site-uri au fost închise de autorități

Procesul electoral din Republica Moldova a fost supus mai multor tentative de atac cibernetic, atât sâmbătă, cât și în ziua votului. Șeful Executivului a precizat că acestea au fost detectate și neutralizate la timp și au avut ca obiectiv mai multe secții de vot din afara Moldovei. De asemenea, Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) susține că 4.000 de site-uri au fost deja închise.

„Ieri și azi infrastructura aferentă procesului electoral a fost supusă mai multor tentative de atac cibernetic. E vorba, în special, de CEC.md, precum și mai multe secții de vot din afara țării. Toate atacurile au fost detectate și neutralizate în timp real, fără afectarea procesului electoral”, susține premierul Dorin Recean.

De asemenea, potrivit acestuia, Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică din Republica Moldova a blocat o platformă de internet din cauza unui atac cibernetic. De asemenea, aproximativ 4.000 de site-uri sunt în prezent nefuncționale.

„Atacurile sunt orchestrate simultan cu scopul de a supra-încărca rețeaua STISC, care deservește CEC și altă infrastructură electorală”, susține premierul din Republica Moldova.

Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică susține că atacurile cibernetice au vizat platforma CEC.md, sistemele guvernamentale de servicii în cloud și de asigurare automată a proceselor, precum și unele stații de vot din diaspora.

„Printre incidente s-au numărat atacuri de blocare distribuită – inclusiv unul orchestrat simultan din mai multe țări, cu peste 16 milioane de sesiuni generate, conceput pentru a simula trafic real și a ocoli sistemele de protecție –, tentative de introducere a codului malițios în bazele de date și infecții cu programe informatice nocive pe stații de vot”, arată instituția.

