Ursula von der Leyen condamnă incidentul cu dronă de la Galați: „Războiul de agresiune al Rusiei a depășit încă o limită”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reacționat după incidentul produs la Galați, unde o dronă rusească a lovit un bloc, provocând rănirea unor civili. Ea a condamnat ferm atacul și a anunțat că Uniunea Europeană pregătește un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Ursula von der Leyen a afirmat că agresiunea rusă a depășit un nou prag și a subliniat gravitatea incidentului petrecut pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene. „Războiul de agresiune al Rusiei a depășit încă o limită”, a transmis șefa Executivului european.

Aceasta a precizat că „o incursiune a unei drone rusești a lovit o zonă dens populată din România, rănind civili”, subliniind apoi: „Pe teritoriul Uniunii Europene”.

Von der Leyen și-a exprimat solidaritatea față de România și cetățenii afectați de incident. „Suntem pe deplin solidari cu România și cu cetățenii săi”, a declarat președinta Comisiei Europene.

În același mesaj, liderul european a anunțat continuarea măsurilor de consolidare a securității la granițele Uniunii și intensificarea presiunii asupra Moscovei.

„Pe măsură ce continuăm să ne consolidăm securitatea și capacitatea de descurajare, în special la frontiera noastră estică, vom continua să sporim presiunea asupra Rusiei”, a afirmat Ursula von der Leyen.

Totodată, aceasta a dezvăluit că Bruxellesul pregătește un nou pachet de sancțiuni împotriva Federației Ruse. „Pregătim cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni”, a transmis șefa Comisiei Europene.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Mesajul vine într-un context de tensiuni sporite la frontiera estică a Uniunii Europene și după incidentul de la Galați, care a generat reacții politice atât la București, cât și la nivel european.

Citește și „Războiul este aici.” Mărturia unui deputat din Galați, după drona prăbușită peste un bloc din centrul orașului

Citește și Prima reacție a NATO după ce o dronă rusească a lovit un bloc cu 10 etaje din Galați

Editor : M.I.