Prima reacție a lui Donald Trump după ce Iranul a suspendat negocierile de pace

Preşedintele american Donald Trump a declarat, luni, că nu a primit nicio informaţie din partea iranienilor cu privire la suspendarea negocierilor cu Washingtonul, dar a adăugat că această tăcere este în regulă şi că este dispus să aştepte, relatează Reuters.

„Cred că am vorbit prea mult, dacă vreţi să ştiţi adevărul. Cred că a tăcea este foarte bine şi asta ar putea dura mult timp”, a declarat Trump într-un interviu acordat NBC News.

„Nu înseamnă că vom merge şi vom începe să aruncăm bombe peste tot acolo. Pur şi simplu vom tăcea. Vom menţine blocada”, a spus Trump.

„Cred că pot aştepta cât vor ei. Pierd o avere”, a mai spus el.

Agenţia de presă oficială iraniană Tasnim anunţase mai devreme că Iranul îşi suspendă negocierile indirecte cu SUA, după ce Israelul a ordonat trupelor sale să avanseze mai adânc în Liban, complicând eforturile diplomatice de a pune capăt războiului care durează de trei luni.

Trump a spus că iranienii sunt mai buni negociatori decât luptători, dar că nu a fost informat că aceştia ar suspenda discuţiile.

Reacția acestuia vine după ce Iranul a anunţat că nu vor avea loc negocieri de pace cu SUA până când nu vor fi îndeplinite cerinţele sale privind încetarea operaţiunilor israeliene în Liban şi Gaza.

Mai mult, Teheranul a reafirmat că orice acord cu SUA pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu este condiţionat de un armistiţiu în Liban, unde armata israeliană loveşte poziţii ale Hezbollah, aliat al Teheranului.

„Insistăm asupra faptului că un armistiţiu în Liban este o condiţie esenţială pentru orice acord vizând încheierea războiului” cu SUA, a declarat purtătorul de cuvânt al diplomaţiei iraniene, Esmail Baghai, în cadrul unei conferinţe de presă la Teheran.

Armata israeliană a avansat în ultimele zile mai în profunzime în sudul Libanului, continuându-şi în acelaşi timp loviturile aeriene. La rândul său, Hezbollah îşi continuă atacurile cu drone asupra poziţiilor israeliene, în sudul Libanului şi în nordul Israelului.

Editor : C.L.B.