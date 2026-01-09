Live TV

rachetă oreșnik resturi
Sursă foto: X

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a confirmat, vineri, că Rusia a lovit în timpul nopţii un obiectiv în regiunea ucraineană vestică Liov folosind o rachetă hipersonică Oreşnik şi a prezentat imagini cu ceea ce a descris drept resturi ale proiectilului.

Rusia declarase mai devreme că a folosit noaptea trecută o astfel de rachetă pentru a doua oară împotriva Ucrainei de la începutul războiului, fără a preciza care a fost ţinta. Nici Ucraina nu a precizat această ţintă, dar bloggeri militari ruşi afirmă că a fost lovit un mare depozit pentru stocarea gazului natural.

Primarul din Liov, Andrii Sadovîi, a menţionat doar că a fost lovită o „infrastructură esenţială" cu o rachetă balistică ce a atins viteza de 13.000 de km/h şi că nu sunt victime, relatează AFP, preluată de Agerpres. 

La fel ca în primul atac al Rusiei cu o rachetă Oreşnik, efectuat în noiembrie 2024 împotriva unei infrastructuri militare în oraşul ucrainean Dnipro, racheta folosită în atacul din noaptea de joi spre vineri nu a fost echipată cu încărcătură explozivă, distrugându-şi ţinta doar prin forţa cinetică.

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunţat că a localizat resturi ale rachetei în regiunea Liov şi a publicat imagini. Printre fragmentele găsite se află elemente ale sistemelor de stabilizare şi de ghidaj ale rachetei, precum şi componente din motor.

Racheta Oreşnik a fost introdusă recent în arsenalul militar rus şi este echipată cu şase focoase, care pot fi încărcături nucleare sau convenţionale, iar fiecare dintre acestea au la rândul lor câte şase submuniţii.

Citește și: România condamnă atacul cu rachetă Oreșnik din Ucraina. „O încălcare flagrantă a dreptului internațional”

Rușii au folosit pentru a doua oară racheta ”Oreshnik” în Ucraina: ”M-am gândit: `Asta e, ultimele secunde de viață`”
