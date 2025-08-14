Live TV

Principalul oponent al lui Viktor Orban, Peter Magyar, acuză Rusia că se amestecă în alegerile parlamentare de anul viitor din Ungaria

Data publicării:
Peter Magyar. Foto- Peter Magyr:Facebook
Peter Magyar, liderul opoziției din Ungaria. Foto- Peter Magyr:Facebook
Din articol
„Nu se tem” de Putin sau Orban Promite să recupereze fondurile UE blocate

Principalul lider al opoziției din Ungaria, Peter Magyar, a acuzat Rusia de amestec în alegerile parlamentare din țara sa de anul viitor, după ce un serviciu de informații rus a afirmat că Uniunea Europeană urmărește o „schimbare de putere” la Budapesta, relatează  TVPWolrd.

Într-o declarație publicată miercuri pe internet, Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) a acuzat Comisia Europeană că dorește înlocuirea premierului ungar Viktor Orban cu principalul lider al opoziției, Peter Magyar, pe care îl descrie ca fiind „loial elitelor globaliste”.

SVR a afirmat că președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, caută în mod activ modalități de a schimba „regimul” din Ungaria, fără a furniza însă dovezi în acest sens.

„Bruxelles-ul este furios pe încercările Budapestei de a urma o politică independentă și de a influența adoptarea deciziilor colective, în primul rând cu privire la Rusia și Ucraina. „Ultima picătură” care a umplut paharul pentru birocrația europeană a fost recenta decizie a ungarilor de a bloca proiectul noului buget al UE pe șapte ani, care, conform evaluărilor lor, a fost elaborat pentru militarizarea Europei și pregătirea acesteia pentru război cu Moscova”, potrivit SVR.

SVR a sugerat că Bruxellesul ar putea chiar încerca să-l aducă pe Magyar la putere înainte de alegerile din Ungaria, care vor avea loc în 2026.

„Potrivit SVR, președinta Comisiei Europene, U. von der Leyen, studiază serios scenarii pentru schimbarea „regimului de la Budapesta”. Ea îl vede pe liderul partidului de opoziție „Respect și Libertate”, P. Magyar, loial elitelor globaliste, drept principalul candidat pentru funcția de șef al guvernului. Planul este de a-l aduce la putere în alegerile parlamentare din primăvara anului 2026, „sau poate chiar mai devreme”. Resurse materiale, administrative, media și de lobby semnificative au fost deja mobilizate pentru a-l sprijini pe Magyar. Fundațiile partidelor germane, o serie de ONG-uri norvegiene pentru drepturile omului și Partidul Popular European sunt pregătite să ofere resurse financiare”, arată SVR.

„Nu se tem” de Putin sau Orban

În răspunsul său, Magyar a declarat că declarația este o „recunoaștere clară” a faptului că serviciile de informații ruse și Vladimir Putin „au început să se amestece în alegerile din Ungaria”.

El a adăugat că „nu se teme” de Putin sau de Orban, care întreține de mult timp relații prietenoase cu Moscova.

Magyar, care conduce partidul de centru-dreapta Tisza, reprezintă cea mai mare provocare politică pentru guvernarea naționalistă de 15 ani a lui Orban în alegerile de anul viitor, sondajele din acest an arătând că partidul Fidesz al lui Orban se află în urma partidului Tisza.

Promite să recupereze fondurile UE blocate

Magyar, care a fost el însuși membru al Fidesz înainte de a se separa de partidul de guvernământ în 2024, s-a angajat să deblocheze miliarde de euro din fondurile UE suspendate pe care Ungaria nu le-a primit de ani de zile din cauza conflictelor dintre Bruxelles și Budapesta cu privire la presupusa corupție endemică și erodarea democrației în Ungaria.

Agenția de știri de stat din Ungaria, MTI, a relatat acuzațiile serviciului rus de informații la adresa UE fără a adăuga context sau a contesta narațiunea Moscovei, precizează TVPWorld.

Acest lucru l-a determinat pe Magyar să facă paralele între actualul guvern al Ungariei și fostul regim comunist, a relatat site-ul de știri ungar HVG.

Guvernul Orban a fost acuzat de mult timp de opoziție și de organizațiile pentru libertatea presei că folosește mass-media publice ca instrument de propagandă pentru a difuza narațiunea partidului său, acuzații respinse de partidul de guvernământ.

 

 

 

Editor : Marina Constantinoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

