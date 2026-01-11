Live TV

Ramzan Kadîrov este în stare gravă și trecut pe dializă, susțin ucrainenii. Kremlinul caută un nou șef al Ceceniei

Ramzan Kadirov pe un tanc
Ramzan Kadîrov / Foto: Profimedia

Starea de sănătate a lui Ramzan Kadîrov, liderul Ceceniei, s-a deteriorat din cauza insuficienței renale, conform unei surse din cadrul Serviciului de Informații al Ministerului Apărării din Ucraina. Kremlinul discută deja despre potențiali candidați pentru funcția sa, relatează Ukrinform.

Din cauza insuficienței renale, Kadîrov este supus dializei, iar medicii nu oferă niciun prognostic.

Potrivit unor surse din cadrul Serviciului de Informații al Ministerului Apărării din Ucraina, liderul de la Groznîi se află în prezent în propriul spital din Cecenia, unde s-au adunat membrii clanului său familial, inclusiv cei din alte țări.

Pe fondul stării precare de sănătate a acestuia, procesul de selecție a unui candidat pentru funcția de nou lider al Ceceniei s-a intensificat. Printre cei mai probabili și convenabili candidați pentru Kremlin se numără Magomed Daudov, Apti Alaudinov și fiul cel mare al lui Ramzan, Ahhmat Kadîrov.

Informația vine în contextul în care liderul cecen  l-a numit pe fiul său în vârstă de 20 de ani, Ahmat Kadîrov, în funcția de vicepremier interimar al republicii. Ahmat Kadîrov își va păstra astfel funcția de ministru al culturii fizice și sportului din Cecenia, funcție pe care a preluat-o în 2024, la vârsta de 18 ani. De asemenea, din iarna anului 2024, el ocupă și funcția de ministru regional al tineretului.

Cum va arăta Cecenia după Kadîrov? Care sunt scenariile de succesiune și ce riscuri prezintă pentru Putin

„Abia l-au resuscitat”. Ramzan Kadîrov a fost la un pas de moarte în ultima sa vizită la Moscova. Starea dictatorului din Cecenia

