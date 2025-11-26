Reacția Kremlinului după dezvăluirile din discuția telefonică între Witkoff și consilierul lui Putin

Kremlinul a declarat, miercuri, că scurgerea de informaţii despre o conversaţie telefonică între înalţi oficiali ai Kremlinului şi oficiali americani a fost o încercare de a pune piedici discuţiilor privind un posibil acord de pace pentru Ucraina, relatează Reuters.

Bloomberg a relatat că, într-o convorbire telefonică din 14 octombrie cu Iuri Uşakov, Steve Witkoff a spus că ar trebui să colaboreze la un plan de încetare a focului pentru Ucraina şi că Putin ar trebui să discute acest lucru cu Trump.

Publicația a transmis că a analizat o înregistrare a conversaţiei şi a publicat o transcriere a apelului.

Întrebat de ce a fost scursă informaţia despre apel, Uşakov i-a declarat principalului reporter la Kremlin al televiziunii de stat ruse, Pavel Zarubin: „Pentru a pune piedici, probabil. Este puţin probabil ca acest lucru să fi fost făcut pentru a îmbunătăţi relaţiile”.

„În ceea ce-l priveşte pe Witkoff, pot spune că s-a ajuns la un acord preliminar ca acesta să vină la Moscova săptămâna viitoare”, a mai declarat Uşakov.

Președintele SUA, Donald Trump, susține că nu a văzut nimic neobișnuit în acțiunile reprezentantului său, numindu-le o „practică standard” și specificul muncii unui om de afaceri, potrivit Ukrainskaia Pravda.

„Trebuie să-i convingi de asta. Aceasta este o formă foarte standard de negociere. Nu am auzit această înregistrare audio anume, dar este o practică obișnuită de negociere. Și îmi imaginez că spune același lucru Ucrainei, pentru că fiecare parte trebuie să dea și să ia (să facă concesii - ed.)”, a spus el.

Mierucri, Kremlinul a confirmat că Steve Witkoff, trimisul special al preşedintelui Donald Trump, va vizita Moscova săptămâna viitoare pentru consultări privind un plan de pace pentru Ucraina.

„În ceea ce-l priveşte pe Witkoff, pot spune că s-a ajuns la un acord preliminar pentru ca acesta să vină la Moscova săptămâna viitoare”, a declarat Iuri Uşakov, consilier al preşedintelui rus Vladimir Putin pe probleme internaţionale, în declaraţii la televiziunea rusă.

