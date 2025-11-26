Live TV

Reacția Kremlinului după dezvăluirile din discuția telefonică între Witkoff și consilierul lui Putin

Data actualizării: Data publicării:
Steve Witkoff si vladimir putin la kremlin
Steve Witkoff și Vladimir Putin. Foto: Profimedia

Kremlinul a declarat, miercuri, că scurgerea de informaţii despre o conversaţie telefonică între înalţi oficiali ai Kremlinului şi oficiali americani a fost o încercare de a pune piedici discuţiilor privind un posibil acord de pace pentru Ucraina, relatează Reuters.

Bloomberg a relatat că, într-o convorbire telefonică din 14 octombrie cu Iuri Uşakov, Steve Witkoff a spus că ar trebui să colaboreze la un plan de încetare a focului pentru Ucraina şi că Putin ar trebui să discute acest lucru cu Trump.

Publicația a transmis că a analizat o înregistrare a conversaţiei şi a publicat o transcriere a apelului.

Întrebat de ce a fost scursă informaţia despre apel, Uşakov i-a declarat principalului reporter la Kremlin al televiziunii de stat ruse, Pavel Zarubin: „Pentru a pune piedici, probabil. Este puţin probabil ca acest lucru să fi fost făcut pentru a îmbunătăţi relaţiile”.

„În ceea ce-l priveşte pe Witkoff, pot spune că s-a ajuns la un acord preliminar ca acesta să vină la Moscova săptămâna viitoare”, a mai declarat Uşakov.

Președintele SUA, Donald Trump, susține că nu a văzut nimic neobișnuit în acțiunile reprezentantului său, numindu-le o „practică standard” și specificul muncii unui om de afaceri, potrivit Ukrainskaia Pravda.

„Trebuie să-i convingi de asta. Aceasta este o formă foarte standard de negociere. Nu am auzit această înregistrare audio anume, dar este o practică obișnuită de negociere. Și îmi imaginez că spune același lucru Ucrainei, pentru că fiecare parte trebuie să dea și să ia (să facă concesii - ed.)”, a spus el.

Mierucri, Kremlinul a confirmat că Steve Witkoff, trimisul special al preşedintelui Donald Trump, va vizita Moscova săptămâna viitoare pentru consultări privind un plan de pace pentru Ucraina.

„În ceea ce-l priveşte pe Witkoff, pot spune că s-a ajuns la un acord preliminar pentru ca acesta să vină la Moscova săptămâna viitoare”, a declarat Iuri Uşakov, consilier al preşedintelui rus Vladimir Putin pe probleme internaţionale, în declaraţii la televiziunea rusă.

Lovitură după lovitură! Lucruri nebănuite de la lotul de gimnastică încep să iasă la iveală
Digi Sport
Lovitură după lovitură! Lucruri nebănuite de la lotul de gimnastică încep să iasă la iveală
Descarcă aplicația Digi Sport
