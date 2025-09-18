Reacţia premierului Dorin Recean după ce Grecia a amânat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova

Premierul Dorin Recean a reacționat, miercuri seară, după ce autoritățile elene au decis să amâne amânat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova, afirmând că „acest proces nu trebuie oprit”.

Extrădarea oligarhului Vladimir Plahotniuc, care era planificată pentru 25 septembrie, a fost amânată de autorităţile elene, a anunţat miercuri Procuratura Generală din Republica Moldova, care precizează că nu au fost indicate motivele suspendării.

Potrivit Procuraturii, solicitările de extrădare depuse de autorităţile de la Chişinău au fost admise pe 12 septembrie de autorităţile elene, iar predarea fostului lider democrat urma să aibă loc „în zilele următoare”.

Autorităţile moldovene se pregătiseră să îl aducă în ţară pe oligarhul acuzat de fraudă, rezervând bilete la avion pe 25 septembrie. Asta ar fi însemnat ca cel supranumit „Păpuşarul”, din cauza influenţei pe care a avut-o în viaţa politică şi economică a Moldovei în urmă cu un deceniu, să revină în ţară cu trei zile înainte de alegerile legislative cruciale din 28 septembrie, ceea ce risca să tulbure un climat politic şi-aşa tensionat şi interferat de Rusia. Plahotniuc a cerut în instanţa din Grecia să fie extrădat în Moldova (şi Rusia a formulat o cerere de extrădare), spunând că vrea să-şi reabiliteze numele în ţara lui.

Procuratura moldoveană susţine însă că a fost notificată de amânarea extrădării prin canalele Interpol, miercuri, iar decizia a fost luată de Ministerului Justiţiei din Grecia, care nu a oferit deocamdată vreun motiv, scrie NewsMaker, potrivit News.ro.

Reacţia premierului Dorin Recean

Premierul Dorin Recean a anunţat miercuri seara că autorităţile vor investiga cum a reuşit fostul lider democrat „să-şi împiedice” extrădarea.

„Chiar dacă el speră că după alegeri Moldova va cădea pe mâna Rusiei şi el va putea veni acasă liber, instituţiile trebuie să-l aducă acasă în cătuşe. Şi noi – cetăţenii acestei ţări – trebuie să ne asigurăm că toţi sunt aduşi în faţa justiţiei şi că acest proces nu este oprit”, a scris şeful Guvernului pe reţelele sociale.

Vladimir Plahotniuc a fost reţinut pe 22 iulie pe aeroportul din Atena, la şase ani după ce a fugit din Moldova. Odată cu el, la aeroportul din capitala Greciei a fost reţinut şi fostul deputat democrat Constantin Ţuţu, considerat de mulţi ani omul de încredere al lui Plahotniuc. Cei doi urmau să zboare în Dubai. Oamenii legii au făcut percheziţii la vila de lux pe care cei doi o închiriaseră în oraş, depistând zeci de acte false, obiecte de lux şi bani în diferite valute.

Procuratura Generală a Republicii Moldova a trimis autorităţilor din Grecia o primă cerere de extrădare în privinţa lui Plahotniuc la 24 iulie, iar Ministerul Justiţiei a expediat ulterior încă două solicitări. Atât Curtea de Apel din Atena, cât şi Ministerul Justiţiei al Greciei - instituţia căreia îi aparţine decizia finală în cazul extrădărilor - au acceptat ca fostul lider politic să fie trimis în ţară pentru a fi judecat..

Ministerul Justiţiei de la Chişinău a recepţionat pe 12 septembrie decizia privind extrădarea şi a transmis setul de documente Ministerului Afacerilor Interne – instituţia competentă pentru preluarea lui Plahotniuc. Ministrul afacerilor interne, Daniella Misail-Nichitin, a anunţat că fostul lider PDM ar urma să fie adus în Republica Moldova pe 25 septembrie, cu trei zile înainte de alegerile parlamentare.

Vladimir Plahotniuc este cercetat penal în Moldova şi era dat în urmărire internaţională prin Interpol pentru săvârşirea unor infracţiuni grave, inclusiv crearea şi conducerea unei organizaţii criminale, escrocherie în proporţii deosebit de mari şi spălare de bani.

Editor : C.L.B.