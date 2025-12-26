Live TV

Abramovici angajează o echipă juridică de top, inclusiv fostul consilier al lui Trump, pentru lupta privind activele sale înghețate

abramovici in tribuna, la un meci
Roman Abramovici. Foto: Profimedia

Roman Abramovici a angajat câțiva dintre cei mai buni avocați din lume pentru a-l reprezenta în procesul său din Jersey, care ar putea avea implicații semnificative pentru eliberarea banilor din vânzarea Chelsea pentru a ajuta victimele războiului din Ucraina, potrivit The Times.

Peste 5,3 miliarde de lire sterline din averea oligarhului de origine rusă au fost înghețate de instanțele din Jersey (dependență a Coroanei britanice) din 2022 și fac obiectul unui proces complicat, după ce guvernul din Jersey a lansat o anchetă cu privire la sursa fondurilor.

Reprezentanții lui Abramovici spun că 1,4 miliarde de lire sterline din cele 2,35 miliarde de lire sterline primite din vânzarea lui Chelsea nu pot fi eliberate către o fundație caritabilă până când ancheta și acțiunile în justiție nu sunt abandonate de guvernul din Jersey.

După cum s-a relatat săptămâna trecută, Abramovici va ignora cererile prim-ministrului Keir Starmer de a elibera toți banii din vânzarea lui Chelsea înainte de 17 martie pentru a fi folosiți pentru o nouă fundație pentru Ucraina.

Echipa juridică importantă a lui Abramovici îi include acum pe lordul Wolfson KC, procurorul general din umbră din Camera Lorzilor, și pe Eric Herschmann, care a fost consilierul juridic principal al lui Donald Trump în timpul primului său mandat de președinte al SUA.

Alți patru avocați specializați în drepturile omului fac parte din echipa juridică a lui Abramovici: Howard Sharp, fost procuror general al statului Jersey; Maya Lester, avocată specializată în drepturile omului, care a lucrat la numeroase cazuri de sancțiuni; Richard Lissack, avocat cu experiență în cazuri financiare; și Andrew Stafford, expert în cazuri financiare internaționale.

Abramovici a obținut o hotărâre prin care guvernul din Jersey trebuie să plătească o parte din cheltuielile de judecată și urmează să solicite aproximativ 2,5 milioane de lire sterline.

Dacă guvernul britanic își va îndeplini amenințarea de a-l da în judecată pe Abramovici din cauza banilor de la Chelsea, se va confrunta cu o echipă juridică la fel de puternică.

Veniturile de 2,35 miliarde de lire sterline din vânzarea echipei Chelsea, plus dobânzi de 150 de milioane de lire sterline, au fost blocate în contul bancar al companiei Fordstam Ltd a lui Abramovici din 2022.

Ultimele conturi ale companiei arată că 1,429 miliarde de lire sterline din această sumă este datorată Camberley International Investments Limited, o companie înregistrată în Jersey, deținută tot de Abramovici. Conturile precizează că „veniturile nete din vânzare, după luarea în considerare a altor elemente din bilanț”, vor fi donate unei fundații caritabile.

Stephen Doughty, ministrul de stat al Ministerului de Externe care supraveghează cazul, a insistat că guvernul este încrezător în poziția sa juridică, inclusiv în legătură cu acțiunea în justiție din Jersey.

Abramovici a fost primit călduros ca rezident de guvernul din Jersey în 2017, iar guvernul britanic i-a aprobat și el cererea.

The Times a văzut o copie a unei scrisori pe care directorul departamentului de rezidențe de înaltă valoare al insulei, Kevin Lemasney, i-a scris-o lui Abramovici în 2017, în care spunea: „Ar fi o plăcere să te revedem data viitoare când vei fi în Jersey și poate ne-am putea întâlni la prânz și să discutăm despre aterizarea ușoară din Jersey”.

După invadarea Ucrainei de către Rusia și sancționarea lui Abramovici de către guvernul britanic, Jersey a lansat o anchetă privind sursa banilor săi.

De atunci, Abramovici a avut succes într-o contestație legală prin care a obligat miniștrii din Jersey și alte personalități de rang înalt să prezinte mesaje private, e-mailuri și date referitoare la el.

Reprezentantul lui Abramovici a declarat anterior într-un comunicat: „Decizia procurorului general de a-l investiga pe domnul Abramovici a fost ilegitimă și motivată politic și legată de îmbunătățirea reputației statului Jersey ca centru financiar în urma conflictului Rusia-Ucraina, într-un moment în care politica anterioară a guvernului din Jersey de a încuraja mutarea averii rusești pe insulă era acum considerată incomodă din punct de vedere politic.”

Guvernul din Jersey a declarat într-un comunicat: „Guvernul din Jersey este la curent cu recentele relatări din mass-media privind procedurile judiciare în curs care îl implică pe dl Roman Abramovici. Respectăm independența instanțelor și integritatea procesului juridic și vom continua să ne apărăm cu fermitate poziția.”

„Respingem categoric acuzațiile de conspirație, abuz de funcție publică sau rea-credință. Aceste afirmații sunt complet nefondate și vor fi abordate prin canalele legale corespunzătoare”, au adăugat oficialii.

