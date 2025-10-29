Live TV

Rusia amenință Lituania privind eventualele restricții spre Kaliningrad: „În orice circumstanță, vom garanta necesitățile regiunii”

Data publicării:
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus / Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Lukaşenko a negat că Minskul s-ar afla în spatele contrabandei

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a a avertizat miercuri Lituania referitor la impunerea de restricţii la tranzitul de mărfuri către Kaliningrad, exclava rusă situată între Polonia şi Lituania, două ţări membre ale Uniunii Europene şi NATO.

„Sperăm că partea lituaniană nu va face un pas provocator ca acesta. Vom urmări cu atenţie situaţia în jurul deciziei nefondate a Vilniusului de a închide pe termen nelimitat ultimele două puncte de trecere pentru maşini la graniţa cu Belarus", a declarat Maria Zaharova, într-un comunicat, relatează EFE, potrivit Agerpres.

Ministrul de externe lituanian Kestutis Budrys ar trebui să-şi aducă aminte de „obligaţiile Lituaniei de a asigura un tranzit neîntrerupt către şi dinspre regiunea Kaliningrad", a afirmat Zaharova, adăugând că aceste garanţii sunt prevăzute în declaraţiile comune Rusia-Uniunea Europeană emise atât în 2002, cât şi în 2004.

Indiferent de cum vor evolua lucrurile,„nimeni nu ar trebui să se îndoiască că, în orice circumstanţă şi situaţie, Rusia va garanta necesităţile regiunii sale celei mai vestice”, a avertizat purtătoarea de cuvânt a MAE rus.

Autorităţile lituaniene iau în considerare restricţionarea tranzitului spre Kaliningrad ca mijloc de combatere a intrării baloanelor cu ţigări de contrabandă din Belarus, a căror intruziune a forţat suspendarea activităţilor aeroporturilor din Lituania în mai multe rânduri numai săptămâna trecută.

Lukaşenko a negat că Minskul s-ar afla în spatele contrabandei

Într-o reacţie, preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko a declarat marţi că este dispus să-şi ceară scuze, dar a negat că Minskul s-ar afla în spatele contrabandei şi a calificat motivul invocat de Vilnius pentru închiderea frontierei drept „absurd".

Lituania a blocat deja parţial accesul către Kaliningrad la jumătatea lui 2022, anul în care a început actuala campanie militară rusă în Ucraina, ceea ce a provocat un răspuns dur din partea Moscovei.

Unii experţi consideră că blocarea accesului spre exclavă ar putea fi interpretat drept un „casus belli" de către Rusia, care va profita de situaţie pentru a argumenta că trebuie să ia măsuri pentru a-şi proteja interesele naţionale, notează EFE.

Kaliningrad - fost teritoriu german (Konigsberg) la Marea Baltică, căruia i-a fost atribuit numele liderului bolşevic Mihail Kalinin - este separat de restul Federaţiei Ruse, căreia îi aparţine de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Foto Getty Images
1
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se...
Ștefania Szabo
2
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului...
carrefour
3
De ce ar vrea să iasă Carrefour din România? Economist: „Este cel mai puternic semnal de...
soldati americani mihail kogalniceanu
4
MApN: SUA au anunțat România că retrag soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu
Perioade necontributive recunoscute ca vechime în muncă. Foto Getty Images
5
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt...
Reacția Patriarhiei, după ce s-a aflat câți bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
Digi Sport
Reacția Patriarhiei, după ce s-a aflat câți bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Nicusor dan da declaratii unui cameraman pe pista, avion militar in spate
Prima reacție a lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea...
o femeie cu mai multe bancnote in mana
Tichetele de masă vor fi majorate, dar creșterea salariului minim se...
soldati americani romania kogalniceanu
Expert în apărare: „Decizia SUA încurajează Rusia la incursiuni mai...
Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo.
Ce au găsit anchetatorii în camera de gardă unde a murit Ștefania...
Ultimele știri
O clădire de patrimoniu din Centrul Vechi din București intră în reconstrucţie. Stelian Bujduveanu: „Este o intervenție necesară”
AUR îl cheamă pe Bolojan în Parlament. Ce explicații îi cere premierului partidul lui George Simion
Rogobete, despre cazul Ștefaniei Szabo: Nu știu de ce făcea șapte gărzi pe lună. Erau nouă chirurgi în acea secție
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
pantsir
Ucrainenii au distrus „carapacea” rușilor din Crimeea. Pe lângă sistemul antiaerian, au mai aruncat în aer și două depozite de petrol
Horațiu Potra
Cum încearcă Rusia să blocheze extrădarea lui Horațiu Potra din Dubai. Investigație The Guardian
Polish soldiers ride a South Korean-made K2 Black Panther tank during a training exercise at a military ground in Braniewo
Polonia, gata să reia producția de tancuri, după un deceniu de pauză. Acord pentru transfer de tehnologie cu o firmă sud-coreeană
captura ria tradusa
Plecarea unor soldați americani din România, deschidere de pagină în presa de stat din Rusia
drona
„Am doborât-o”. Momentul în care un ofițer de presă ucrainean distruge o dronă care țintea o echipă străină de jurnaliști
Partenerii noștri
Pe Roz
Jaclyn Smith are 80 de ani, dar pare cu 30 de ani mai tânără. "Îngerul lui Charlie" e la al patrulea mariaj...
Cancan
Ce se întâmplă cu autopsia medicului Ștefania Szabo. Familia a pus piciorul în prag. Poliția face percheziții...
Fanatik.ro
Haos! UEFA, o noua decizie bizară în războiul FCSB – Steaua! Unde a ajuns Cupa Campionilor Europeni
editiadedimineata.ro
O teorie psihologică celebră, pusă sub semnul întrebării: educația nu încetinește îmbătrânirea creierului
Fanatik.ro
Surpriză totală pentru Mirel Rădoi: patronul de 61 de ani vrea să joace în Cupa României Betano: „E în formă...
Adevărul
„Salvatorii” controversați care au sucit mințile românilor. Cum au ajuns să fie venerați de milioane de oameni
Playtech
Când e bine să-ți radiezi autoturismul. Situațiile în care legea te obligă să o faci
Digi FM
Noi detalii în cazul morții Ștefaniei Szabo. Medicul și-ar fi injectat un sedativ puternic, același care l-a...
Digi Sport
S-a aflat, după 4 ani! Suma care l-a făcut pe David Popovici să renunțe la Steaua și să semneze cu Dinamo
Pro FM
Cum arată Natalia Oreiro în 2025. Artista îmbină perfect cariera cu viața de familie: „Să fiu mama ta e cel...
Film Now
Chris Evans a devenit tată la 44 de ani. Soția starului din „Captain America: First Avenger” a născut primul...
Adevarul
Rețeta dură a Argentinei care ar vindeca economia României: „Orice altceva e tratarea cancerului cu ceai de...
Newsweek
Pensie crescută cu 240 lei la Mica Recalculare. Câți ani a muncit pensionarul în acord global?
Digi FM
Ce înseamnă Halloween și cum se sărbătorește. De ce se poartă costume
Digi World
„Marker al schimbărilor climatice”. Uraganele precum Melissa sunt tot mai frecvente. „O situaţie cam...
Digi Animal World
Câini cu blană albastră, observaţi la Cernobîl. Specialiştii exclud efectul radiaţiilor şi explică ce s-ar...
Film Now
Fiul cel mic al lui Cillian Murphy, într-un serial alături de Sienna Miller. Adolescentul îi seamănă mult...
UTV
Celia s-a trezit cu 40.000 de euro pe card peste noapte. „Exact ca în filme, am zis că e o eroare”