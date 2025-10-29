Rusia amenință Lituania privind eventualele restricții spre Kaliningrad: „În orice circumstanță, vom garanta necesitățile regiunii”

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a a avertizat miercuri Lituania referitor la impunerea de restricţii la tranzitul de mărfuri către Kaliningrad, exclava rusă situată între Polonia şi Lituania, două ţări membre ale Uniunii Europene şi NATO.

„Sperăm că partea lituaniană nu va face un pas provocator ca acesta. Vom urmări cu atenţie situaţia în jurul deciziei nefondate a Vilniusului de a închide pe termen nelimitat ultimele două puncte de trecere pentru maşini la graniţa cu Belarus", a declarat Maria Zaharova, într-un comunicat, relatează EFE, potrivit Agerpres.

Ministrul de externe lituanian Kestutis Budrys ar trebui să-şi aducă aminte de „obligaţiile Lituaniei de a asigura un tranzit neîntrerupt către şi dinspre regiunea Kaliningrad", a afirmat Zaharova, adăugând că aceste garanţii sunt prevăzute în declaraţiile comune Rusia-Uniunea Europeană emise atât în 2002, cât şi în 2004.

Indiferent de cum vor evolua lucrurile,„nimeni nu ar trebui să se îndoiască că, în orice circumstanţă şi situaţie, Rusia va garanta necesităţile regiunii sale celei mai vestice”, a avertizat purtătoarea de cuvânt a MAE rus.

Autorităţile lituaniene iau în considerare restricţionarea tranzitului spre Kaliningrad ca mijloc de combatere a intrării baloanelor cu ţigări de contrabandă din Belarus, a căror intruziune a forţat suspendarea activităţilor aeroporturilor din Lituania în mai multe rânduri numai săptămâna trecută.

Lukaşenko a negat că Minskul s-ar afla în spatele contrabandei

Într-o reacţie, preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko a declarat marţi că este dispus să-şi ceară scuze, dar a negat că Minskul s-ar afla în spatele contrabandei şi a calificat motivul invocat de Vilnius pentru închiderea frontierei drept „absurd".

Lituania a blocat deja parţial accesul către Kaliningrad la jumătatea lui 2022, anul în care a început actuala campanie militară rusă în Ucraina, ceea ce a provocat un răspuns dur din partea Moscovei.

Unii experţi consideră că blocarea accesului spre exclavă ar putea fi interpretat drept un „casus belli" de către Rusia, care va profita de situaţie pentru a argumenta că trebuie să ia măsuri pentru a-şi proteja interesele naţionale, notează EFE.

Kaliningrad - fost teritoriu german (Konigsberg) la Marea Baltică, căruia i-a fost atribuit numele liderului bolşevic Mihail Kalinin - este separat de restul Federaţiei Ruse, căreia îi aparţine de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial.

