Live TV

Reacție furioasă a lui Lukașenko după decizia Lituaniei de a închide granița cu Belarus: „O escrocherie dementă”

Data actualizării: Data publicării:
Alexander Lukashenko
Alexander Lukașenko, președintele Belarusului. Sursa foto: REUTERS

Decizia Lituaniei de a închide complet granița cu Belarus a stârnit furia președintelui Alexander Lukașenko, care a catalogat măsura drept „o escrocherie dementă”. Liderul belarus acuză Vilniusul că duce un „război hibrid” ca să perturbe comerțul cu China și relațiile regionale.

Lituania a decis luni să închidă complet granița cu Belarus, după ce zeci de baloane meteorologice încărcate cu țigări venite dinspre teritoriul belarus au provocat perturbări ale traficului aerian timp de o săptămână, scrie Le Monde.

Potrivit premierului Inga Ruginienė, ultimele două puncte de trecere din sudul țării, Salcininkai și Medininkai, vor rămâne închise pe termen nelimitat. „Acest lucru transmite un semnal clar către Belarus: niciun atac hibrid nu va fi tolerat, iar noi vom lua cele mai stricte măsuri pentru a pune capăt unor astfel de acțiuni”, a declarat șefa guvernului lituanian într-o conferință de presă.

Lukașenko a calificat închiderea graniței drept „o escrocherie nebună”, afirmând că măsura are ca scop perturbarea fluxurilor comerciale chineze din regiune, potrivit The Guardian. Totuși, el a adăugat că ar fi dispus să-și ceară scuze dacă s-ar dovedi că Minsk este cu adevărat responsabil pentru aceste incidente.

În declarații preluate de agenția de presă belarusă Belta și de Reuters, Lukașenko a spus că „Lituania a inventat o scuză absurdă, aceste baloane, chiar și pentru o țară mică precum Lituania”.

Președintele belarus a criticat, de asemenea, planurile Occidentului de a utiliza activele ruse înghețate, pe care le-a numit „un furt”, și a încercat să justifice separat desfășurarea sistemului de rachete rusesc Oreșnik pe teritoriul Belarusului. Potrivit lui, această desfășurare nu este o mișcare agresivă, ci o măsură preventivă destinată asigurării securității țării.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan in studioul digi24
1
Premierul Bolojan a dezvăluit că unii directori de companii și-au mărit indemnizațiile cu...
O multime de oameni urmareste ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din afara curtii catedralei, în București, 26 octombrie 2025.
2
Ziua inaugurării Catedralei Naționale. Mii de oameni au venit să vadă cea mai mare...
susținătorii lui călin georgescu la catedrala națională
3
Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au...
bile de la loto
4
REZULTATE LOTO - Duminică, 26 octombrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de...
carrefour
5
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic...
Lamine Yamal s-a decis și îi pune banii "pe masă" Shakirei: 11 milioane de euro
Digi Sport
Lamine Yamal s-a decis și îi pune banii "pe masă" Shakirei: 11 milioane de euro
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID310044_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ora 14:00. Coaliția discută din nou pensiile magistraților, după ce...
Screenshot 2025-10-28 at 11.11.56
Scandal în comisia unde se discută activitatea ANRE: „Vă scoatem...
Tudorel Toader.
Tudorel Toader spune că reforma pensiilor magistraților poate trece...
Ștefania Szabo
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de...
Ultimele știri
Digi24, cea mai citată sursă din media în luna septembrie 2025
Avertisment de la Bruxelles: România are cel mai mare deficit din UE. Comisia cere măsuri urgente. Reacția lui Bolojan
Statut incert pentru ambasadorul Rusiei la Chișinău: Oleg Ozerov este „agreat, dar neacreditat”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ilustrație racheta Oreșnik
Putin a trimis în Belarus temutele rachete Oreșnik. „O chestiune care agită anumiți politicieni nebuni”
Inga Ruginienė- octombrie 2025
Lituania va doborî baloanele care i-au invadat cerul: „Sunt provocări calculate, menite să destabilizeze și să testeze hotărârea NATO”
FILE PHOTO: Poland's PM Tusk and Lithuania's PM Ruginiene meet in Warsaw
Ședință de urgență în Lituania din cauza baloanelor care au dus la închiderea principalului aeroport de mai multe ori
Josep Tarradellas Barcelona-El Prat aeroport
Lituania a închis din nou aeroportul din Vilnius din cauza baloanelor care au intrat în spaţiul său aerian din Belarus
oameni in aeroport
Alertă în Lituania. Două aeroporturi au fost închise timp de mai multe ore din cauza unor „baloane” suspecte din Belarus
Partenerii noștri
Pe Roz
Fiica lui Jude Law, cerințe de „divă” înainte de debutul la show-ul Victoria’s Secret: „A vrut fursecuri...
Cancan
Cauza morții medicului Ștefania Szabo, găsită fără viață în Spitalul de Urgență Buzău. Prima ipoteză
Fanatik.ro
Daniel Pancu, noul antrenor al CFR Cluj! Ce salariu îi plătește Neluțu Varga și condiția pusă de rapidist
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Câți bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Neamului
Adevărul
Afară cu Lukoil din țară? Ce poate face România după sancțiunile lui Trump împotriva Rusiei: „Avem deja un...
Playtech
Cum poți recupera anii de vechime pierduți din cauza angajatorilor care nu au declarat contribuțiile
Digi FM
Ultimele imagini cu Ștefania Szabo au fost surprinse cu doar o zi înainte de tragedie. Ea a fost găsită fără...
Digi Sport
Primul stadion suspendat din ISTORIE: la 350 de metri înălțime! Imaginile care fac înconjurul lumii
Pro FM
Mădălina Ghenea rupe tăcerea despre căsătorie. De ce nu vrea să ajungă la altar: „Uneori intru într-o relație...
Film Now
Michael Douglas, despre cariera sa de șase decenii: „Au fost ani în care aș fi putut trăi mai ușor, m-aș fi...
Adevarul
Brutar celebru: Pâinea ținută în frigider se învechește de trei ori mai repede. Cum recomandă să o depozităm
Newsweek
Ce e Marea Pensionare care va bloca sistemul de pensii? Lipsesc 7.000.000.000€ la bugetul pensiilor
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
În căutarea vieţii extraterestre. O exoplanetă telurică din clasa Super-Pământurilor, aflată la 20 de ani...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Demi Moore crede că Tom Cruise s-a simțit „jenat” de sarcina ei în timpul filmărilor pentru „A Few Good Men”...
UTV
Ce i-a făcut pe Dragoș Bucur și Dana Nălbaru să se mute la țară. „Ne-am dat seama, venind așa, odată la nu...