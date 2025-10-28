Reacție furioasă a lui Lukașenko după decizia Lituaniei de a închide granița cu Belarus: „O escrocherie dementă”

Decizia Lituaniei de a închide complet granița cu Belarus a stârnit furia președintelui Alexander Lukașenko, care a catalogat măsura drept „o escrocherie dementă”. Liderul belarus acuză Vilniusul că duce un „război hibrid” ca să perturbe comerțul cu China și relațiile regionale.

Lituania a decis luni să închidă complet granița cu Belarus, după ce zeci de baloane meteorologice încărcate cu țigări venite dinspre teritoriul belarus au provocat perturbări ale traficului aerian timp de o săptămână, scrie Le Monde.

Potrivit premierului Inga Ruginienė, ultimele două puncte de trecere din sudul țării, Salcininkai și Medininkai, vor rămâne închise pe termen nelimitat. „Acest lucru transmite un semnal clar către Belarus: niciun atac hibrid nu va fi tolerat, iar noi vom lua cele mai stricte măsuri pentru a pune capăt unor astfel de acțiuni”, a declarat șefa guvernului lituanian într-o conferință de presă.

Lukașenko a calificat închiderea graniței drept „o escrocherie nebună”, afirmând că măsura are ca scop perturbarea fluxurilor comerciale chineze din regiune, potrivit The Guardian. Totuși, el a adăugat că ar fi dispus să-și ceară scuze dacă s-ar dovedi că Minsk este cu adevărat responsabil pentru aceste incidente.

În declarații preluate de agenția de presă belarusă Belta și de Reuters, Lukașenko a spus că „Lituania a inventat o scuză absurdă, aceste baloane, chiar și pentru o țară mică precum Lituania”.

Președintele belarus a criticat, de asemenea, planurile Occidentului de a utiliza activele ruse înghețate, pe care le-a numit „un furt”, și a încercat să justifice separat desfășurarea sistemului de rachete rusesc Oreșnik pe teritoriul Belarusului. Potrivit lui, această desfășurare nu este o mișcare agresivă, ci o măsură preventivă destinată asigurării securității țării.

