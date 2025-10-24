Live TV

Avertismentul Kremlinului după sancțiunile impuse de Occident: „Acționăm în propriul nostru interes”

vladimir putin-octombrie 2025
Foto: Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS

Rusia analizează cele mai recente sancțiuni occidentale și va acționa în conformitate cu interesele sale, a transmis vineri, 24 octombrie, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, relatează Reuters.

„În acest moment, analizăm sancțiunile care au fost definite și anunțate și, desigur, vom face ceea ce corespunde cel mai bine intereselor noastre”, a spus Peskov reporterilor.

„Acesta este aspectul principal al acțiunilor noastre. Nu acționăm în primul rând împotriva altcuiva, ci acționăm în propriul nostru interes. Asta vom face”, a mai adăugat el.

Amintim că președintele american Donald Trump a anunțat miercuri, 22 octombrie, noi sancțiuni împotriva a două dintre cele mai mari companii petroliere din Rusia: Rosneft și Lukoil. 

Anunțul a fost făcut la o săptămână după ce Marea Britanie a impus sancțiuni similare asupra Rosneft și Lukoil.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi că noile sancțiuni ale SUA impuse țării sale reprezintă o încercare de a exercita presiuni asupra Rusiei, adăugând că acestea nu vor afecta economia rusă. 

Mai mult, țările UE au aprobat un al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei pentru războiul său împotriva Ucrainei, care includea interzicerea importurilor de gaz natural lichefiat din Rusia.

Răspunsul lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a minimalizat efectele noilor sancțiuni ale SUA: „Mai vedem peste șase luni”

