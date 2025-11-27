Călcâiul lui Ahile al Rusiei: sancțiuni care ar putea încetini mașinăria de război. „Lucrurile pe care nu le pot produce singuri”

Un grup american a identificat mai multe sancțiuni mai puțin cunoscute, dar potențial esențiale, care, potrivit acestuia, ar putea perturba grav eforturile de război ale Rusiei în Ucraina, după ce luna trecută au fost vizate cele mai mari companii petroliere ale Kremlinului, relatează The Guardian.

Runde anterioare de sancțiuni au fost aplicate companiilor energetice rusești, băncilor, furnizorilor militari și „flotei fantomă” de nave care transportă petrol rusesc.

Însă Dekleptocracy, un grup al societății civile care cercetează economia de război a Rusiei, afirmă că substanțele chimice utilizate pentru fabricarea lubrifianților pentru uz mecanic și a anvelopelor de uz militar reprezintă o vulnerabilitate pe care factorii de decizie din SUA, Marea Britanie și UE ar putea să o exploateze.

Kristofer Harrison, președintele grupului și fost expert al Departamentului de Stat în probleme legate de Rusia, a descris țintele ca fiind „slabe și specifice”, spre deosebire de microcipurile și companiile petroliere care atrag în general atenția guvernelor și agențiilor. Dar acestea sunt greu de înlocuit și esențiale pentru capacitatea Moscovei de a trimite tancuri pe teren și de a lupta, spune Dekleptocracy.

„O penurie de lubrifianți ar afecta grav mașina de război a Rusiei”, se arată în ultimul său raport.

Doar câteva companii din întreaga lume produc aditivi chimici pentru lubrifianți de uz mecanic – ulei de motor pentru tancuri și mașini. Aproape toate au încetat să mai vândă aceste produse chimice Rusiei la începutul invaziei sale pe scară largă, ceea ce a dus la penurie generalizată și la nemulțumiri din partea șoferilor.

Dekleptocracy a descoperit că o companie chineză, Xinxiang Richful, satisface în prezent o mare parte din cererea Rusiei, furnizând până la opt milioane de kilograme pe an. Richful a înființat recent un birou în Virginia. Blocarea acesteia, precum și a câtorva furnizori mai mici, ar crea o penurie de lubrifianți pentru uz mecanic în Rusia, afirmă grupul.

Xinxiang Richful nu a răspuns la solicitarea de comentarii.

Dekleptocracy a constatat, de asemenea, că Rusia are o capacitate internă redusă de a produce acceleratori de vulcanizare și alte substanțe necesare pentru fabricarea anvelopelor de uz militar.

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a declarat săptămâna trecută, în cadrul unei reuniuni a G7, că majoritatea sancțiunilor importante au fost deja aplicate. „Ei bine, nu mai avem multe sancțiuni de aplicat. Adică, am lovit marile companii petroliere, ceea ce toată lumea a cerut”, a spus el.

Tom Keatinge, directorul centrului de finanțe și securitate al Royal United Services Institute, cel mai important think tank din domeniul apărării din Marea Britanie, a declarat că constatările Dekleptocracy sunt valoroase și demonstrează că sancțiunile își au în continuare scopul.

„Atât timp cât Rusia reușește să procure componentele de care are nevoie pentru armata sa și atât timp cât Rusia reușește să-și vândă petrolul, mediul rămâne bogat în ținte”, a spus el.

Rusia are o industrie petrolieră puternică, dar nu dispune de producători interni pentru multe substanțe chimice mai puțin cunoscute, dar importante, inclusiv aditivi alimentari și substanțe utilizate la fabricarea anvelopelor, produselor farmaceutice și șampoanelor. Moscova a lansat la începutul acestui an o inițiativă pentru producerea internă a sute de substanțe chimice – o dovadă suplimentară că acest sector reprezintă o slăbiciune, afirmă Dekleptocracy.

„Am analizat economia rusă, unele dintre lucrurile de care au absolut nevoie pentru a-și menține mașina de război în funcțiune”, a spus Harrison. „Am analizat baza lor de producție, baza lor chimică, pentru a identifica problemele critice, lucrurile pe care rușii nu le pot produce singuri.”

Declarațiile lui Rubio au venit după ce SUA au impus sancțiuni asupra producătorilor ruși de petrol Rosneft și Lukoil în octombrie, într-un efort de a „degrada” mașinăria de război a Rusiei.

Keatinge a declarat că este prea devreme pentru a decide dacă sancțiunile împotriva Rosneft și Lukoil au fost eficiente, deoarece s-au luat puține măsuri pentru a aplica sancțiuni secundare împotriva companiilor care au continuat să cumpere petrolul acestora.

„Un regim de sancțiuni de succes se bazează nu numai pe identificarea de noi ținte, ci și pe asigurarea punerii în aplicare a sancțiunilor împotriva țintelor deja identificate”, a afirmat el. „Aliații Ucrainei trebuie să aplice sancțiunile existente și să ia măsuri împotriva celor care facilitează eludarea acestora.”

Dekleptocracy a fost implicată în eforturile anterioare de impunere a sancțiunilor asupra terminalului de gaz Arctic LNG 2. A colaborat cu administrația Biden pentru a identifica elementele proiectului – precum tancurile speciale pentru transportul în condiții de gheață – esențiale pentru funcționarea acestuia și vulnerabile la presiunea SUA.

„Cred că au făcut o treabă incredibilă în a demonstra potențialele puncte slabe care ar putea fi cel puțin perturbatoare”, a declarat Cara Abercrombie, fost secretar adjunct al Apărării în administrația Joe Biden. „Poate că nu vor provoca daune permanente, dar cu siguranță vor fi perturbatoare.”

Dekleptocracy face parte dintr-un efort mai amplu al societății civile – care include grupuri ucrainene precum Razom We Stand și B4Ukraine, precum și Centrul pentru Studii Avansate de Apărare din SUA – de a analiza cantități uriașe de date comerciale pentru a găsi punctele slabe ale economiei de război a Rusiei și a identifica ținte pentru sancțiuni pentru guverne. Keatinge a spus că grupurile găsesc adesea ținte pe care factorii de decizie le ratează.

„Este o muncă foarte valoroasă. Ea scoate la iveală în mod regulat anomalii care trebuie abordate”, a spus el.

