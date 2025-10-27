Live TV

Ce a spus Vladimir Putin despre cooperarea Rusiei cu Coreea de Nord în timpul întâlnirii cu șefa diplomației lui Kim Jong Un

Data publicării:
vladimir putin-Choe Son Hui- octombrie 2025
Vladimir Putin (stânga) și Choe Son Hui (dreapta) dau mâna în timpul întâlnirii de la Kremlin. Foto: Profimedia

Cooperarea dintre Moscova și Phenian „progresează conform acordurilor”, a spus președintele rus Vladimir Putin în cadrul unei întrevederi la Kremlin cu ministrul de Externe nord-coreean, Choe Son Hui, relatează UNN.

Liderul rus a ținut să-i transmită „cele mai bune urări” omologului nord-coreean Kim Jong Un.

„Am discutat în detaliu la Beijing despre relațiile noastre și perspectivele de dezvoltare”, i-a spus Putin lui Choe, referindu-se la discuțiile pe care liderul rus le-a purtat cu Kim Jong Un în timpul celebrărilor din capitala chineză de luna trecută, cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial în Asia.

Anul trecut, Rusia și Coreea de Nord au semnat un tratat de parteneriat strategic. Conform estimărilor Seulului și Kievului, Coreea de Nord a furnizat deja Moscovei muniție, rachete și a trimis peste 10.000 de soldați pentru a lua parte la războiul împotriva Ucrainei. 

Serviciile secrete sud-coreene susțin că aproximativ 2.000 de soldați nord-coreeni au murit în luptă.

Choe Son Hui a purtat discuții și cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. Într-o declarație comună, Ministerul rus de Externe a menționat că părțile „au condamnat acțiunile agresive ale Statelor Unite și ale aliaților săi”, acuzând Occidentul de escaladarea tensiunilor în Peninsula Coreeană.

Citește și:

Ce primește Coreea de Nord de la Rusia în schimbul armelor și soldaților trimiși pe frontul din Ucraina

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
salvador dali
1
Un tablou, cumpărat dintr-un târg cu 170 de euro, s-a dovedit a fi o operă a lui Salvador...
O multime de oameni urmareste ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din afara curtii catedralei, în București, 26 octombrie 2025.
2
Ziua inaugurării Catedralei Naționale. Mii de oameni au venit să vadă cea mai mare...
ilie bolojan in studioul digi24
3
Premierul Bolojan a dezvăluit că unii directori de companii și-au mărit indemnizațiile cu...
susținătorii lui călin georgescu la catedrala națională
4
Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au...
bile de la loto
5
REZULTATE LOTO - Duminică, 26 octombrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de...
”Uriașul” lui Putin: ”UE se pregătește în mod deschis pentru un război cu Rusia. Planul este clar”
Digi Sport
”Uriașul” lui Putin: ”UE se pregătește în mod deschis pentru un război cu Rusia. Planul este clar”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
fmi
Valdis Dombrovskis, despre deficitul României: Fiscalitatea trebuie...
un barbat pune la incarcare o masina electrica
Mașinile chinezești inundă Europa. Comisar european: Investigăm acest...
carrefour
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este...
Steagul UE militar
Se pregătește Europa pentru război? Ce a răspuns Valdis Dombrovskis...
Ultimele știri
Kelemen Hunor, despre tăierea posturilor din primării: „Ne învârtim în jurul acestui subiect din august, de trei luni”
Szijjarto, despre aderarea Ucrainei la UE: „Atât timp cât eu sunt ministru de externe şi Viktor Orban este premier, nu se va întâmpla”
„Vocea victimelor se aude în Parlament”. Alina Gorghiu: Lege mai dură împotriva violenţei domestice, adoptată de Senat
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Russian President Putin Launches Nuclear-powered Icebreaker, Moscow, Moscow Oblast, Russia - 06 Nov 2024
Moscova a pus capăt acordului cu Washington privind reprocesarea plutoniului nuclear. Decretul, semnat de Vladimir Putin
Xi jinping
Cărțile dragonului. Cele șapte elemente care-l fac pe Xi Jinping indispensabil în procesul de pace din Ucraina
Dmitri Peskov.
Cum explică Rusia testul rachetei nucleare Burevestnik, după comentariile lui Trump
U.S. President Trump And North Korean Leader Kim Jong-un Meet In Hanoi
Donald Trump este gata să facă o concesie fără precedent pentru a se întâlni cu dictatorul Kim Jong Un. Când s-ar putea vedea cei doi
Donald Trump
Reacția lui Trump după ce Putin a anunțat că a testat noua rachetă nucleară „invincibilă” Burevestnik
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna noiembrie 2025. Berbecii sunt plini de energie, Balanțele învață să pună în echilibru viața...
Cancan
Ce probleme avea bărbatul care a sărit de la etaj, în Râmnicu Vâlcea, și a murit. S-a găsit biletul de adio...
Fanatik.ro
Ororile comise de ”Dr. Devil” în numele Rusiei. Ce le făcea prizonierilor ucraineni medicul sancționat de UE
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Elena Hagi, imagini emoționante, în premieră. Cum a fost surprinsă alături de Ianis Hagi
Adevărul
Scandal în gimnastică! Denisa Golgotă acuză hărțuire în sala de antrenament
Playtech
Câte puncte îți trebuie pentru o pensie decentă. Exemplu de calcul pentru 2.500 și 4.000 lei
Digi FM
Dan Negru, comentariu dur privind sfințirea picturii Catedralei Neamului: „Poate că Iisus n-ar fi prins o...
Digi Sport
I-a furat peste 50.000 € ”celei mai frumoase femei din România” și i-a scris un singur cuvânt: ”Pe bune?”
Pro FM
Familia lui Britney Spears, îngrijorată după ce artista a fost filmată conducând agresiv: „Arată că face...
Film Now
George Clooney, eroul din saga "Ocean's", ironic cu privire la jaful de la Luvru: "S-au descurcat bine"...
Adevarul
Război de distrugere: Putin nu mai vrea să cucerească Ucraina, ci să o ruineze
Newsweek
Lovitură la pensie pentru o categorie de pensionari care pierd bani. Și mamele sunt afectate
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
În căutarea vieţii extraterestre. O exoplanetă telurică din clasa Super-Pământurilor, aflată la 20 de ani...
Digi Animal World
Cum arată un iepure fără urechi. A fost numit Van Gogh, iar imaginile cu el au făcut înconjurul lumii
Film Now
Britt Ekland, fată Bond în anii ’70, apariție rară în L.A. Cum arată la 83 de ani cea care a cucerit și...
UTV
Kim Kardashian a întors toate privirile într-o lenjerie transparentă la ziua ei de naștere