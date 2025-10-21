Jurnaliștii ruși de la „Sistema” au scris despre cum Kremlinul și agențiile de informații rusești au prezentat imagini de arhivă din întâlnirile șefului Rusiei, Putin (așa-numitele „conserve”), ca fiind evenimente recente. De exemplu, o „conservă” a fost publicată pe 12 mai, de ziua de naștere a Alinei Kabaeva (n.red. presupusa amantă a lui Putin): se pare că Putin a petrecut această zi cu mama fiilor săi și nu s-a întâlnit cu niciun guvernator, așa cum susținea Kremlinul. În total, între februarie și august au fost publicate cel puțin cinci astfel de „conserve”.

Jurnaliștii au reușit să se descopere înlocuirea datorită dispunerii cărților în biblioteca din biroul de lucru din Kremlin: așezarea acestora a fost schimbată în „conserve” este veche, iar în imaginile cu evenimente cu adevărat recente, dispunerea și setul de cărți s-au schimbat semnificativ.

Acum, investigatorii „Sistema” au descoperit încă cinci „conserve” publicate de la mijlocul lunii august 2025. Și cheia pentru aceasta a fost din nou biblioteca.

Nu mai târziu de 13 august 2025, pe unul dintre rafturile din biroul Kremlinului a apărut o mică colecție albastră de poezie a soldaților VDV – pentru prima dată a fost văzută la întâlnirea cu șeful fiscului rus, Danil Egorov. La momentul publicării acestui articol, cartea a apărut în imagini deja la opt întâlniri ale președintelui. În toate imaginile de la întâlniri în care apare cartea, aceasta se află în același loc, cu coperta în față.

Sursa foto: sibirirealy

Cu toate acestea, în cinci cazuri după 13 august, cartea dispare în mod misterios de pe raft.

Se poate presupune că Putin sau cineva cu acces la biroul său ia periodic colecția de poezie VDV din dulap și apoi o pune cu o precizie filigranată la locul ei, cu coperta în față, dar, cel mai probabil, fotografiile au fost făcute înainte de data primei apariții a cărții în imaginile Kremlinului.

Prin urmare, toate fotografiile și videoclipurile Kremlinului din perioada 13 august - 11 septembrie, în care raftul cu cărți apare în cadru, dar nu și antologia de poezie a VDV, sunt „conserve”. Iată cine apare alături de Putin în aceste „conserve”:

Viitorul guvernator al regiunii Rostov din Federa ția Rusă, Iuri Sliusar ( întâlnirea ar fi avut loc pe 18 august)

Viitoarea guvernatoare a regiunii autonome evreie ști din Rusia, Maria Kostiuk (pe 20 august)

Vicepreședintele guvernului Federației Ruse, Dmitri Grigorenko (presupus pe 25 august)

Guvernatorul regiunii Saratov din Rusia, Roman Busargin (presupus pe 28 august)

Președinta Agenției pentru Inițiative Strategice a Federației Ruse, Svetlana Chupsheva (presupus pe 11 septembrie)

Ce a f ăcut Putin în zilele în care au fost publicate „conservele”?

În principal, a vorbit la telefon cu liderii altor țări:

Pe 18 august – cu pre ședinții Tadjikistanului, K ârgâzstanului , Braziliei și cu prim-ministrul Indiei.

În plus, târziu în seara acelei zile, la Moscova, întrerupând întâlnirea cu Zelenski și liderii europeni, Putin a primit un telefon de la Donald Trump.

Două zile mai t ârziu, Putin l-a sunat pre ședintele Turciei, iar pe 25 august pe pre ședintele Iranului.

La sfârșitul lunii august, programul președintelui în zilele publicării „conservelor” a devenit mai liber.

Pe 28 august, Putin a trimis doar o telegram ă participanților la Forumul Economic Oriental.

Pe 7 octombrie, Putin și-a sărbătorit ziua de naștere și a plecat a doua zi în Tadjikistan.

După această călătorie, Kremlinul a publicat probabil două „conserve”.

Pe 14 octombrie, în ziua presupusei întâlniri cu Potanin, Putin a vorbit la telefon cu președinții Kazahstanului, Uzbekistanului și Tadjikistanului și a trimis o telegramă de felicitare.

În toate aceste zile „conservate”, Vladimir Putin nu a apărut în public.

Ce mai dezvăluie „conservele” filmate în biroul principal al lui Putin?

Aranjamentul cărților în dulapurile Kremlinului se schimbă extrem de rar.

Versiunea anterioară a amenajării a rămas practic neschimbată din 2016 până în februarie 2025.

Dacă pe rafturi apare un obiect nou – o carte, o statuetă sau Constituția Rusiei –, acesta rămâne, de regulă, pentru mult timp. Dar ceva în cabinet se schimbă de la o întâlnire la alta – numărul și dispunerea pixurilor și creioanelor în paharele de pe masa președintelui, transmite radiosvoboda.

Și acesta este, de asemenea, un indiciu care permite identificarea „conservelor”, a constatat „Sistema”. Cele două întâlniri ale lui Putin au avut loc la o diferență de trei luni – cu protopopul Alexander Tkachenko (30 mai) și cu guvernatorul regiunii Saratov, Roman Busargin („conservă”, publicată pe 28 august).

La ambele întâlniri nu se vede colecția de poezie VDV: pe 30 mai, în timpul întâlnirii cu Tkachenko, această carte încă nu „debutase” pe raft, iar pe 28 august, în ziua publicării imaginilor cu Busargin, colecția dispăruse în mod miraculos. În același timp, dispunerea celor șase stilouri în paharele de pe masa președintelui în timpul acestor întâlniri este identică. Dispunerea creioanelor este ușor diferită. Putin poartă cravate și sacouri diferite în timpul acestor întâlniri.

Sursa foto: sibirirealy

Între aceste evenimente, potrivit versiunii Kremlinului, au avut loc alte 33 de întâlniri în același birou, iar în imaginile de la fiecare dintre aceste întâlniri diferă numărul de stilouri, creioane și, mai important, dispunerea lor.

Ce s-ar fi putut întâmpla teoretic: după trei luni (33 de întâlniri), pixurile din paharul lui Putin și-au repetat în mod miraculos poziția cu o precizie de milimetru. Redacția „Sistema” consideră acest lucru puțin probabil.

Ce s-a întâmplat cel mai probabil: potrivit versiunii „Sistema”, Putin nu s-a întâlnit cu Busargin pe 28 august, așa cum susține Kremlinul, ci pe 29 mai, adică cu o zi înainte de întâlnirea cu protopopul Tkachenko. Putin a apucat să-și schimbe costumul într-o zi, creioanele din pahar s-au amestecat, iar pixurile au rămas la locul lor. Tocmai pe 29 mai, pe canalul de Telegram al lui Busargin nu a apărut nicio fotografie sau videoclip cu el. Până atunci, serviciul de presă al guvernatorului publica postări cu el aproape în fiecare zi, chiar și în weekend.

După cum au scris în repetate rânduri mass-media ruse, utilizarea înregistrărilor pregătite în prealabil cu Putin pentru publicarea în altă zi este o practică obișnuită a Kremlinului. Serviciile de presă ale Kremlinului și ale guvernatorului regiunii Saratov nu au răspuns la întrebările adresate de „Sistema”.

Editor : A.R.