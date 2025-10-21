Live TV

Analiză „Conservele lui Putin”. Cum îi face biroul de propagandă loc în program dictatorului rus pentru amantă și copii

Data actualizării: Data publicării:
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
Vladimir Putin Foto Profimedia
Din articol
Ce a făcut Putin în zilele în care au fost publicate „conservele”?

Jurnaliștii ruși de la „Sistema” au scris despre cum Kremlinul și agențiile de informații rusești au prezentat imagini de arhivă din întâlnirile șefului Rusiei, Putin (așa-numitele „conserve”), ca fiind evenimente recente. De exemplu, o „conservă” a fost publicată pe 12 mai, de ziua de naștere a Alinei Kabaeva (n.red. presupusa amantă a lui Putin): se pare că Putin a petrecut această zi cu mama fiilor săi și nu s-a întâlnit cu niciun guvernator, așa cum susținea Kremlinul. În total, între februarie și august au fost publicate cel puțin cinci astfel de „conserve”.

Jurnaliștii au reușit să se descopere înlocuirea datorită dispunerii cărților în biblioteca din biroul de lucru din Kremlin: așezarea acestora a fost schimbată în „conserve” este veche, iar în imaginile cu evenimente cu adevărat recente, dispunerea și setul de cărți s-au schimbat semnificativ.

Acum, investigatorii „Sistema” au descoperit încă cinci „conserve” publicate de la mijlocul lunii august 2025. Și cheia pentru aceasta a fost din nou biblioteca.

Nu mai târziu de 13 august 2025, pe unul dintre rafturile din biroul Kremlinului a apărut o mică colecție albastră de poezie a soldaților VDV – pentru prima dată a fost văzută la întâlnirea cu șeful fiscului rus, Danil Egorov. La momentul publicării acestui articol, cartea a apărut în imagini  deja la opt întâlniri ale președintelui. În toate imaginile de la întâlniri în care apare cartea, aceasta se află în același loc, cu coperta în față.

carte putin
Sursa foto: sibirirealy

Cu toate acestea, în cinci cazuri după 13 august, cartea dispare în mod misterios de pe raft.

Se poate presupune că Putin sau cineva cu acces la biroul său ia periodic colecția de poezie VDV din dulap și apoi o pune cu o precizie filigranată la locul ei, cu coperta în față, dar, cel mai probabil, fotografiile au fost făcute înainte de data primei apariții a cărții în imaginile Kremlinului.

Prin urmare, toate fotografiile și videoclipurile Kremlinului din perioada 13 august - 11 septembrie, în care raftul cu cărți apare în cadru, dar nu și antologia de poezie a VDV, sunt „conserve”. Iată cine apare alături de Putin în aceste „conserve”:

  • Viitorul guvernator al regiunii Rostov din Federația Rusă, Iuri Sliusar (întâlnirea ar fi avut loc pe 18 august)
  • Viitoarea guvernatoare a regiunii autonome evreiești din Rusia, Maria Kostiuk (pe 20 august)
  • Vicepreședintele guvernului Federației Ruse, Dmitri Grigorenko (presupus pe 25 august)
  • Guvernatorul regiunii Saratov din Rusia, Roman Busargin (presupus pe 28 august)
  • Președinta Agenției pentru Inițiative Strategice a Federației Ruse, Svetlana Chupsheva (presupus pe 11 septembrie)

Ce a făcut Putin în zilele în care au fost publicate „conservele”?

În principal, a vorbit la telefon cu liderii altor țări:

  • Pe 18 august – cu președinții Tadjikistanului, Kârgâzstanului, Braziliei și cu prim-ministrul Indiei.
  • În plus, târziu în seara acelei zile, la Moscova, întrerupând întâlnirea cu Zelenski și liderii europeni, Putin a primit un telefon de la Donald Trump.
  • Două zile mai târziu, Putin l-a sunat președintele Turciei, iar pe 25 august  pe președintele Iranului.

La sfârșitul lunii august, programul președintelui în zilele publicării „conservelor” a devenit mai liber.

  • Pe 28 august, Putin a trimis doar o telegramă participanților la Forumul Economic Oriental.
  • Pe 7 octombrie, Putin și-a sărbătorit ziua de naștere și a plecat a doua zi în Tadjikistan.

După această călătorie, Kremlinul a publicat probabil două „conserve”.

Pe 14 octombrie, în ziua presupusei întâlniri cu Potanin, Putin a vorbit la telefon cu președinții Kazahstanului, Uzbekistanului și Tadjikistanului și a trimis o telegramă de felicitare.

În toate aceste zile „conservate”, Vladimir Putin nu a apărut în public.

Ce mai dezvăluie „conservele” filmate în biroul principal al lui Putin?
Aranjamentul cărților în dulapurile Kremlinului se schimbă extrem de rar.

Versiunea anterioară a amenajării a rămas practic neschimbată din 2016 până în februarie 2025.

Dacă pe rafturi apare un obiect nou – o carte, o statuetă sau Constituția Rusiei –, acesta rămâne, de regulă, pentru mult timp. Dar ceva în cabinet se schimbă de la o întâlnire la alta – numărul și dispunerea pixurilor și creioanelor în paharele de pe masa președintelui, transmite radiosvoboda

Și acesta este, de asemenea, un indiciu care permite identificarea „conservelor”, a constatat „Sistema”. Cele două întâlniri ale lui Putin au avut loc la o diferență de trei luni – cu protopopul Alexander Tkachenko (30 mai) și cu guvernatorul regiunii Saratov, Roman Busargin („conservă”, publicată pe 28 august).

La ambele întâlniri nu se vede colecția de poezie VDV: pe 30 mai, în timpul întâlnirii cu Tkachenko, această carte încă nu „debutase” pe raft, iar pe 28 august, în ziua publicării imaginilor cu Busargin, colecția dispăruse în mod miraculos. În același timp, dispunerea celor șase stilouri în paharele de pe masa președintelui în timpul acestor întâlniri este identică. Dispunerea creioanelor este ușor diferită. Putin poartă cravate și sacouri diferite în timpul acestor întâlniri.

putin conserva
Sursa foto: sibirirealy

Între aceste evenimente, potrivit versiunii Kremlinului, au avut loc alte 33 de întâlniri în același birou, iar în imaginile de la fiecare dintre aceste întâlniri diferă numărul de stilouri, creioane și, mai important, dispunerea lor.

Ce s-ar fi putut întâmpla teoretic: după trei luni (33 de întâlniri),  pixurile din paharul lui Putin și-au repetat în mod miraculos poziția cu o precizie de milimetru. Redacția „Sistema” consideră acest lucru puțin probabil.

Ce s-a întâmplat cel mai probabil: potrivit versiunii „Sistema”, Putin nu s-a întâlnit cu Busargin pe 28 august, așa cum susține Kremlinul, ci pe 29 mai, adică cu o zi înainte de întâlnirea cu protopopul Tkachenko. Putin a apucat să-și schimbe costumul într-o zi, creioanele din pahar s-au amestecat, iar pixurile au rămas la locul lor. Tocmai pe 29 mai, pe canalul de Telegram al lui Busargin nu a apărut nicio fotografie sau videoclip cu el. Până atunci, serviciul de presă al guvernatorului publica postări cu el aproape în fiecare zi, chiar și în weekend.

După cum au scris în repetate rânduri mass-media ruse, utilizarea înregistrărilor pregătite în prealabil cu Putin pentru publicarea în altă zi este o practică obișnuită a Kremlinului. Serviciile de presă ale Kremlinului și ale guvernatorului regiunii Saratov nu au răspuns la întrebările adresate de „Sistema”.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trotineta
1
Trotinetă electrică găsită „parcată” la 40 de metri deasupra solului, pe un pod din...
profimedia-0975326545
2
Diana Șoșoacă, după ce s-a întors din Rusia: „Dacă Zelenski îndrăznește să vină în...
JD Vance
3
JD Vance, sub tirul artileriei SUA. Un proiectil explodat prematur a avariat mai multe...
ILUSTRATIE_GAZE_44_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Administratoarea blocului din Rahova, audiată de procurori: „Cei de la firmă au rupt...
Hacker
5
Hackerii ruși au intrat în sistemele Royal Air Force și au furat date despre bazele...
A făcut-o! După 6 ani de relație, s-a căsătorit cu "cea mai frumoasă femeie de pe planetă". Simona Halep a reacționat
Digi Sport
A făcut-o! După 6 ani de relație, s-a căsătorit cu "cea mai frumoasă femeie de pe planetă". Simona Halep a reacționat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
intrarea in sala CCR
Scandalul pensiilor speciale ale magistraților ia amploare. Care sunt...
PARLAMENT - COMISIA DE BUGET FINANTE
Guvernul se împrumută masiv: deficit la buget de 103 miliarde de lei...
Former French President Sarkozy goes to jail to begin five-year sentence
Nicolas Sarkozy a cerut să fie eliberat imediat după a intrat pe...
nordis
Ancheta în cazul Nordis se extinde: au fost depuse 300 de noi...
Ultimele știri
Ilie Bolojan, întâlnire cu șeful Cancelariei Președintelui Coreei, Kang Hoon Sik. Despre ce au discutat cei doi oficiali
Sofia declară că va permite avionului lui Putin să traverseze spațiul aerian bulgar în drum spre Budapesta, deși rușii nu au cerut asta
România, pe primul loc în UE la accidentele rutiere mortale. Șeful Direcției de Poliție Rutieră: „Totul pleacă de la educație”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Vladimr Putin
Avertismentul Varșoviei după ce Putin ar putea survola teritoriul polonez pentru summitul de la Budapesta: Nu putem garanta acest lucru
vladimir putin
Rușii sunt „obișnuiți” să aștepte o victorie în Ucraina. Putin refuză concesiile și insistă pe „cauzele profunde” ale conflictului
Forțele speciale Ucraina
Misiune specială de noapte a unui detașament ucrainean. Dimineața, ambuscadă întinsă trupelor ruse de rezervă
vladimir putin-donald trump
Summitul Trump - Putin de la Budapesta, nesigur. Întâlnirea dintre Marco Rubio și Serghei Lavrov a fost amânată
View of the unmaneuverable oil tanker "Eventin" (pulled by 2 small ships
UE elaborează norme care să permită statelor membre să rețină navele Rusiei din „flota fantomă”
Partenerii noștri
Pe Roz
O creatoare de conținut a murit după ce a născut acasă. Soțul ei, devastat de durere: „,Cuvintele nu pot...
Cancan
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă...
Fanatik.ro
Gigi Mustață a dezvăluit tot ce s-a întâmplat între galerie și Denis Alibec: „Vii tu să ne spui că ai jucat 7...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Marius Şumudică, război total cu Mandorlini: „I-a omorât pe Biliboc, pe Korenica, pe toţi! Jocul CFR-ului m-a...
Adevărul
20 ore în aer. Cum să supraviețuiești celui mai lung zbor nonstop din lume, cu Xiamen Air
Playtech
Pilonul 2 de pensii: până când se mai poate retrage întreaga sumă acumulată
Digi FM
Carla Bruni și-a condus soțul la închisoare. Ce și-a pus în bagaje Nicolas Sarkozy
Digi Sport
A început demantelarea unei reţele internaţionale de trucare de meciuri! Arestări și în România
Pro FM
Olga Guțanu, scandal în familie după relația cu CRBL. Cum a reacționat mama ei: „Nu a acceptat. A spus că o...
Film Now
Cele două filme în care Zac Efron și Nicole Kidman au jucat împreună. Cum a fost relația dintre cei doi pe...
Adevarul
De ce au vrut polonezii să cucerească Moldova. O prietenie cu năbădăi terminată într-o baie de sânge și o...
Newsweek
3.600.000 pensionari au o pensie care nu le ajunge pentru un trai decent. La ce trebuie să renunțe?
Digi FM
Paula Seling, recuperare grea, după un accident cu trotineta: "Mi-am rupt clavicula. E complicat"
Digi World
Ora de iarnă 2025. Când se schimbă ceasurile și cum ne afectează rutina zilnică
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Isabella Rossellini își amintește de cei trei ani de mariaj cu Martin Scorsese: “Putea fi foarte furios. Era...
UTV
Paula Seling, recuperare dificilă după accidentul cu trotineta: „O să mai dureze. Mi-am rupt clavicula”