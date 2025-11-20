Live TV

Dezvăluire despre planul de pace al lui Donald Trump: Rusia ar putea plăti chirie Ucrainei pentru Donbas (The Telegraph)

Data publicării:
profimedia-0699712062
Orașul Pryvillya din regiunea Donbas a fost distrus de bombardamentele rusești. Foto: Profimedia Images

Planul de pace în 28 de puncte propus de SUA pentru Ucraina include, potrivit unor surse citate joi de The Telegraph, o prevedere prin care Moscova ar obține controlul asupra regiunii Donbas din estul țării în schimbul achitării unei „chirii”, relatează Kyiv Post.

Kievul ar păstra proprietatea legală asupra teritoriilor, au afirmat sursele.

Planul, care ar fi fost elaborat de emisarii prezidențiali americani și ruși Steve Witkoff și Kirill Dmitriev, ar include și eliberarea de către forțele ucrainene a zonelor neocupate din Donbas, transformându-le într-o „zonă demilitarizată”, a raportat Axios miercuri.

În schimb, Moscova ar putea face concesii în regiunile Zaporojie și Herson, ocupate parțial. Kievul ar urma să-și reducă armata, să înceteze să mai primească anumite arme occidentale și să renunțe la găzduirea trupelor străine, potrivit Financial Times (FT).

Ideea „închirierii” reflectă abordarea de tip comercial a lui Trump în ceea ce privește acordurile internaționale, a notat The Telegraph. Moscova ar plăti efectiv o „taxă pe teren” pentru a compensa pierderile Ucrainei din Donbas, o regiune bogată în minerale.

Conform Constituției Ucrainei, orice transfer de teritoriu necesită un referendum, care probabil ar fi un eșec, ceea ce face ca un acord de închiriere să fie o soluție posibilă.

Surse NBC au declarat că Ucraina nu a fost implicată în elaborarea planului și a fost informată doar în linii mari cu privire la acesta.

O sursă apropiată de Kiev a descris momentul ales – în mijlocul unui scandal de corupție în guvernul președintelui Volodimir Zelenski – ca fiind o probabilă încercare a Kremlinului de a exploata slăbiciunile observate în conducerea Ucrainei.

Aliații europeni și americani au declarat, de asemenea, că nu au fost informați. Un oficial diplomatic britanic a declarat pentru Politico că Londra nu era la curent cu propunerile, în ciuda legăturilor strânse cu reprezentanții SUA.

Înaltul reprezentant al UE, Kaja Kallas, a semnalat joi că Bruxellesul nu va accepta nicio inițiativă de pace negociată fără știrea Kievului.

Oficialii de pe ambele maluri ale Atlanticului s-au grăbit să se distanțeze de presupusul plan, refuzând să confirme dacă există ceva care să semene cu propunerea.

Un înalt oficial american, contactat de Kyiv Post, a respins documentul ca fiind o „fantezie maximalistă a Kremlinului”, genul de listă de dorințe extravagante pe care Washingtonul crede că Moscova o răspândește pentru a testa nervii Occidentului.

Citește și:

Trump a aprobat planul de pace negociat în secret cu emisarii lui Putin. Zelenski a fost exclus din tratative (NBC News)

Panică la Kiev din cauza negocierilor secrete dintre Donald Trump și Vladimir Putin privind planul de pace în Ucraina

Selecționerul Turciei l-a descris în 3 cuvinte pe Mircea Lucescu, după ce a aflat că-l va înfrunta la baraj
Digi Sport
Selecționerul Turciei l-a descris în 3 cuvinte pe Mircea Lucescu, după ce a aflat că-l va înfrunta la baraj
