„Internaționala Neagră”: Mișcări neonaziste din Europa s-au întâlnit în Rusia să formeze o ligă a suveraniștilor. Cine a participat

Un congres internațional al mișcărilor de extremă dreapta și neonaziste a avut loc în luna septembrie în clădirea parlamentului regional din Sankt Petersburg. La evenimentul organizat de „oligarhul ortodox” Konstantin Malofeev, care s-a încheiat prin înființarea Ligii Suveraniste Internaționale „Paladinii”, a participat inclusiv ideologul lui Putin, Alexandr Dughin, potrivit unei investigații The Insider.

Malofeev, un miliardar rus acuzat de fraudă și furt de criptomonede, a început să organizeze întâlniri ale forțelor de extremă dreapta încă din primăvara anului 2014 – în același an în care a început să îi finanțeze pe militanții proruși conduși de Igor Ghirkin, zis „Strelkov”, mai întâi în Crimeea, apoi în Donbas.

Spre deosebire de precedentele adunări, aceasta a atras mai mulți simpatizanți declarați ai naziștilor. Printre cei care au participat se numără neofasciști din Italia și Brazilia, grupul neonazist „Zorii Aurii” din Grecia, naționaliști extremiști din Serbia, membri ai Alternativei pentru Germania (AfD) și alte grupări de extremă dreapta.

Adunarea fascistă a fost precedată de o procesiune religioasă condusă de patriarhul Kirill al Moscovei la care au participat activiști ai postului Țargrad și organizației „Vulturul cu două capete”, ambele deținute de Malofeev, precum și grupuri studențești patriotice și extremiști din cel puțin două grupări străine: Mișcarea Tineretului pentru Cele 64 de Comitate (HVIM) din Ungaria, care militează pentru reunificarea teritoriilor ce făceau parte cândva din Regatul Ungariei și revizuirea Tratatului de la Trianon (1920), și Mișcarea Națiune, un partid de extremă dreapta din Belgia.

Adunarea fascistă organizată de Malofeev a fost precedată de o procesiune religioasă condusă de patriarhul Kirill al Moscovei. Colaj foto: Profimedia Images

La finalul întâlnirii, delegații au anunțat crearea Ligii Suveraniste Internaționale „Paladinii”, cunoscută în limba rusă sub denumirea de „Liga anti-globalistă internațională”.

Printre obiectivele declarate ale acestei alianțe se numără „apărarea valorilor și tradițiilor de bază creștine” și opoziția față de imigranți, globalizare și „mișcarea LGBT”.

Numele „Paladini” face referire la un grup fondat în anii '70 de fostul ofițer SS, Otto Skorzeny, care era asociat cu Liga Anticomunistă Mondială. Grupul Paladin al lui Skorzeny a fost o organizație paramilitară implicată în răpiri, asasinate și atacuri teroriste.

Nu toți ultranaționaliștii din Europa au susținut evenimentul din Rusia, argumentând că Dughin, ideologul lui Putin care a susținut un discurs în timpul întâlnirii, folosește o retorică „imperialistă”. Foto: Profimedia Images

Malofeev a scris pe canalul său de Telegram că la eveniment au participat în total peste 50 de delegați de pe trei continente și 15 „organizații patriotice de dreapta”.

Nu toate grupurile de extremă dreapta din Europa au susținut evenimentul. Canalul de Telegram Europa Revival i-a îndemnat pe naționaliștii polonezi să boicoteze HVIM și Democracia Nacional, un partid de extremă dreapta din Spania, la o viitoare adunare ce va avea loc în Polonia, citând retorica „imperialistă” a lui Dughin care include afirmații precum „Polonia este a noastră”.

Brandul neonazist Runic Storm a distribuit o listă cu toate grupurile care au participat la evenimentul pe care l-a catalogat drept „prorus”, acuzându-i pe participanți de „pseudo-naționalism”.

Printre organizațiile ale căror reprezentanți au participat la întâlnirea neonaziștilor de la Sankt Petersburg se numără grupuri din Rusia, Grecia, Italia, Spania, Franța, Belgia, Ungaria, Serbia, Africa de Sud, Argentina, Mexic, Brazilia, Marea Britanie și Germania, potrivit investigației The Insider.

Editor : Raul Nețoiu