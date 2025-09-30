Live TV

Mesajul transmis de Vladimir Putin în aceeași zi în care Donald Trump l-a numit „tigru de hârtie": Luptăm și învingem

Russian President Putin Meets With Belgorod Region Governor Gladkov
Vladimir Putin, președintele Rusiei / foto: Profimedia Images

Într-un mesaj video care marchează a treia aniversare a anexării a patru regiuni ucrainene de către Rusia, liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a declarat că Moscova duce o „bătălie dreaptă” pentru a susține voința poporului din Luhansk, Donețk, Zaporojie și Herson. 

El a subliniat că atât Armata rusă, cât și națiunea sunt „unite în apărarea unității lor istorice și a iubirii pentru patrie”. Videoclipul a fost postat pe site-ul Kremlinului pe 30 septembrie.

Luptătorii și comandanții noștri trec la atac, iar întreaga țară, toată Rusia, duce această luptă dreaptă și muncește din greu”, a spus el. Împreună apărăm dragostea noastră pentru patria mamă și unitatea destinului nostru istoric, luptăm și învingem.”

La scurt timp după publicarea acestui comunicat, în Polonia, trimisul special al SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg, a luat cuvântul la Forumul de Securitate de la Varșovia și a afirrat că „Rusia nu câștigă acest război, iar ucrainenii au luptat cu curaj și excepțional de bine”.

El a continuat spunând că există un „nivel de frustrare” cu privire la modul în care au decurs negocierile de pace, adăugând că Putin „își dă seama că nu poate câștiga acest război”.

La scurt timp, Donald Trump, adresându-se generalilor americani într-un discurs considerat fără precedent, a povestit că i-a spus în față liderului rus că e un „tigru de hârtie”.

Trump a declarat încă o dată că este foarte dezamăgit de Putin, pentru că acesta ar fi trebuit să pună capăt războiului împotriva Ucrainei.

I-am spus: «Știi, nu arăți bine. Ai luptat patru ani într-un război care ar fi trebuit să dureze o săptămână. Ești un tigru de hârtie?»”, a spus președintele SUA.

Expresia „tigru de hârtie” se referă de obicei la cineva care pare foarte amenințător, dar căruia îi lipsește forța reală.

