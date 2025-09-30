Live TV

Video „Ești un tigru de hârtie?” Donald Trump îl umilește pe Vladimir Putin în fața generalilor americani

Data publicării:
French President Emmanuel Macron Hosts A Lunch For The commemoration Of The 100th Anniversary Of The End Of The First World War
Donald Trump, la masă cu Vladimir Putin, imagine de arhivă din 2018. Foto: Getty Images
Din articol
Rusia este un „tigru de hârtie”

Președintele american Donald Trump a vorbit, în discursul său adresat generalilor SUA, despre una dintre conversațiile sale cu liderul de la Kremlin Vladimir Putin, în timpul căreia a insinuat că Rusia este un „tigru de hârtie”.

Trump a declarat încă o dată că este foarte dezamăgit de Putin, pentru că liderul de la Kremlin ar fi trebuit să pună capăt războiului împotriva Ucrainei.

„I-am spus: «Știi, nu arăți bine. Ai luptat patru ani într-un război care ar fi trebuit să dureze o săptămână. Ești un tigru de hârtie?»”, a spus președintele SUA.

Expresia „tigru de hârtie” se referă de obicei la cineva care pare foarte amenințător, dar căruia îi lipsește forța reală.

Rusia este un „tigru de hârtie”

Pe 23 septembrie, președintele american Donald Trump a comparat Rusia cu un „tigru de hârtie”, spunând că aceasta luptă fără țintă de mai bine de trei ani. În opinia liderului american, într-o astfel de situație, o putere militară reală ar fi trebuit să obțină victoria în decurs de o săptămână.

Trump a subliniat, de asemenea, că Ucraina își poate restabili pe deplin integritatea teritorială, în contextul în care Rusia se confruntă cu probleme economice grave.

Comentând remarcile lui Trump, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a susținut că Rusia este mai des asociată cu un urs și că nu există așa ceva ca un urs de hârtie”.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID319885_INQUAM_Photos_Miruna_Turbatu
1
Rezultate alegeri Republica Moldova 2025, numărătoarea voturilor s-a încheiat. Partidul...
frunze tomnatice si oameni in parc
2
Cât va dura valul de frig în România. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni...
Viktor Orban
3
Viktor Orban: Ucraina nu e o țară suverană. Faptul că două, trei sau patru drone ungare...
șofer care conduce o mașină de la distanță
4
Tehnologia care ar putea face să dispară mașinile personale. Germania, prima țară din...
Temperaturi sub pragul înghețului s-au înregistrat și în Capitală, în jurul orei 08:00, stația meteo de la Băneasa indicând -1°C.
5
Meteorologii anunță când se mai încălzește vremea: „Procesul de răcire nu s-a terminat”...
52.000.000€ pentru Dan Șucu! A urmat dezastrul: ”Nimeni nu este sigur că va rămâne”
Digi Sport
52.000.000€ pentru Dan Șucu! A urmat dezastrul: ”Nimeni nu este sigur că va rămâne”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
trafic
Cea mai ieftină asigurare RCA din România nu va mai fi disponibilă...
nicusor dan face declaratii
Nicuşor Dan, despre anularea alegerilor: Avem dovada că au fost...
Garda Națională
Orașele „periculoase” din SUA, folosite ca „terenuri de antrenament”...
ID36853_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Industria de videochat, în vizorul ANAF. Sunt verificate sute de...
Ultimele știri
Prințesa care face armata: Amalia are 21 de ani și este moștenitoarea coroanei unui vechi regat european
Trump a răbufnit în fața generalilor: „Nu-mi vor da mie Premiul Nobel, ci vreunui tip care n-a făcut nimic”. Ce spune despre Putin
Cum s-a folosit Călin Georgescu de Tik Tok. Nicușor Dan vrea reglementarea rețelelor sociale
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
profimedia-0829006524
Criză politică în SUA: guvernul se îndreaptă spre primul blocaj bugetar din ultimii 6 ani. Negocierile din Congres, în impas
profimedia-1041909798
Președintele SUA a anunțat că se gândește să facă armata „mai mare”. Trump spune că alegerea sa „a făcut diferența” în recrutări
profimedia-1041912798
Trump și-a amintit de conflictul cu Medvedev în discursul din fața generalilor SUA: „O persoană stupidă. A folosit cuvântul nuclear”
generali americani la intalnirea cu trump
Motivul neverosimil pentru care Donald Trump ar concedia generali ai armatei americane
Vladimir Putin
„Putin știe în adâncul sufletului că nu poate câștiga războiul”, crede Keith Kellogg. Ce spune despre doborârea avioanelor rusești
Partenerii noștri
Pe Roz
S-a măritat cu un bărbat cu 19 ani mai mare și va avea un copil cu el. A ignorat și reacția părinților: "Tata...
Cancan
Cu ce se ocupă Ioana, iubita lui Ilie Bolojan? Are o meserie onorabilă
Fanatik.ro
La 27 de ani, una dintre cele mai frumoase jucătoare de tenis din lume trece prin clipe grele. Anunțul făcut...
editiadedimineata.ro
ADN-ul unei femei de 117 ani dezvăluie indicii despre o viață lungă
Fanatik.ro
Cum a fost surprinsă iubita lui Daniel Bîrligea, după FCSB – Oțelul. Fotbalistul și-a arătat sentimentele
Adevărul
Cât a ajuns să coste aceeași ciocolată în România comparativ cu Germania: „E întâlnirea dintre cei fără...
Playtech
Ce faci când primești o factură greșită la utilități. Drepturile tale și obligația furnizorului
Digi FM
Andreea Raicu, declarații ferme despre viața personală: „Celibatul nu este o lipsă, ci o alegere asumată”
Digi Sport
Aryna Sabalenka "a șocat audiența" cu imaginile postate
Pro FM
Elena, fosta soție a lui CRBL, transformare spectaculoasă care a stârnit valuri de comentarii: „Divorțul...
Film Now
70 de ani de la moartea cuceritorului James Dean. O mare pasiune i-a adus sfârșitul la doar 24 de ani
Adevarul
Cum recrutează mafioții „tinere blonde” pentru a ucide și mutila rivalii în atacuri cu bombe „artizanele”, în...
Newsweek
Vești bune: Pensia intră în octombrie cu 2 zile mai repede. Care pensionari iau 125 lei în plus?
Digi FM
Uimitor! Un aventurier polonez devine primul om care urcă și coboară Everestul pe schiuri, fără oxigen...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Jennifer Lopez, deranjată că nu a fost luată în serios ca actriță: „Întotdeauna am avut dificultăți”
UTV
Mădălina Ghenea, dezvăluiri despre viața personală. „Căsătoria mă sperie foarte tare. Ultima relație a fost...