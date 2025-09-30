Președintele american Donald Trump a vorbit, în discursul său adresat generalilor SUA, despre una dintre conversațiile sale cu liderul de la Kremlin Vladimir Putin, în timpul căreia a insinuat că Rusia este un „tigru de hârtie”.

Trump a declarat încă o dată că este foarte dezamăgit de Putin, pentru că liderul de la Kremlin ar fi trebuit să pună capăt războiului împotriva Ucrainei.

„I-am spus: «Știi, nu arăți bine. Ai luptat patru ani într-un război care ar fi trebuit să dureze o săptămână. Ești un tigru de hârtie?»”, a spus președintele SUA.

Expresia „tigru de hârtie” se referă de obicei la cineva care pare foarte amenințător, dar căruia îi lipsește forța reală.

Pe 23 septembrie, președintele american Donald Trump a comparat Rusia cu un „tigru de hârtie”, spunând că aceasta luptă fără țintă de mai bine de trei ani. În opinia liderului american, într-o astfel de situație, o putere militară reală ar fi trebuit să obțină victoria în decurs de o săptămână.

Trump a subliniat, de asemenea, că Ucraina își poate restabili pe deplin integritatea teritorială, în contextul în care Rusia se confruntă cu probleme economice grave.

Comentând remarcile lui Trump, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a susținut că Rusia este mai des asociată cu un urs și că nu există așa ceva ca un „urs de hârtie”.

Editor : Ș.R.