„N-am fost niciodată prieteni”: Kremlinul adoptă o poziție detașată după eșecul electoral al lui Viktor Orban

Kremlinul a declarat marți că este mulțumit de faptul că prim-ministrul ales al Ungariei, Peter Magyar, pare deschis unui dialog pragmatic, în contextul în care Moscova adoptă o atitudine de așteptare după înfrângerea electorală a celui mai apropiat partener al său din Europa, Viktor Orban. „Nu am fost niciodată prieteni cu Orban”, a declarat însă purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit The Guardian.

„Deocamdată, putem constata cu satisfacție, din câte înțelegem, disponibilitatea sa (n.r. a lui Peter Magyar) de a se angaja într-un dialog pragmatic”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. „În acest caz, există o voință reciprocă din partea noastră și vom proceda apoi în funcție de măsurile specifice luate de noul guvern maghiar.”

Cu o zi înainte, Moscova nu l-a felicitat pe Magyar pentru victoria sa electorală. În schimb, Peskov a precizat că Ungaria nu mai beneficiază de niciun statut special și se încadrează acum în categoria „țărilor ostile”, alături de restul Europei.

Însă amploarea înfrângerii lui Viktor Orban nu i-a lăsat Moscovei altă opțiune decât să recunoască pierderea unui partener cheie în Europa. „Ungaria și-a făcut alegerea. Noi respectăm această alegere”, a declarat Peskov luni.

Moscova pare să minimizeze importanța pierderii unui aliat cheie în Europa, adoptând un ton care amintește de discursul său de după căderea lui Bashar al-Assad. Atunci, Kremlinul s-a grăbit să se distanțeze de Assad, încercând să-și păstreze orice influență posibilă asupra noii conduceri a Siriei.

„Nu am fost niciodată prieteni cu Orban”, a declarat Peskov, adăugând că Moscova rămâne deschisă dialogului și construirii unor relații bune și reciproc avantajoase cu Budapesta.

Peter Magyar: „Dacă Putin mă sună, răspund”

Magyar a dat de înțeles în primele sale declarații de luni că nu ar trebui să ne așteptăm la o ruptură dramatică cu Rusia. El a sugerat că Ungaria va menține o politică externă pragmatică, va continua să cumpere petrol rusesc și va rămâne prudentă în privința Ucrainei, chiar dacă încearcă să reechilibreze relațiile cu Occidentul.

„Nu putem schimba geografia”, a spus el reporterilor, adăugând că Ungaria va trebui să găsească o soluție pentru importurile de energie, inclusiv cele din Rusia.

Noul prim-ministru va moșteni o economie maghiară în dificultate, care rămâne puternic dependentă de Rusia, care furnizează peste 80% din gazul fosil și țițeiul său - o dependență care se preconizează că va oferi Moscovei pârghii de influență în Ungaria în anii următori. „Rusia va fi acolo, Ungaria va fi aici. Dar vom încerca să ne diversificăm”, a spus Magyar.

El a arătat clar că nu este deloc interesat să joace rolul pe care Orban l-a jucat pentru Putin. Mai ales, viitorul prim-ministru nu a lăsat loc de interpretări în privința faptului că îl consideră pe Rusia agresorul în conflictul cu Ucraina:

Dacă Vladimir Putin mă sună, voi răspunde la telefon. Dacă am discuta, i-aș putea spune că ar fi bine să se pună capăt uciderilor după patru ani și să se încheie războiul

Acest lucru a marcat o schimbare notabilă față de retorica lui Orban cu privire la invazia pe scară largă a Rusiei. Timp de ani de zile, Viktor Orban și Vladimir Putin nu și-au ascuns admirația reciprocă - și utilitatea pe care și-o ofereau unul altuia - atât în public, cât și în privat.

De la începutul războiului Rusiei în 2022, Ungaria a acționat sistematic pentru a atenua răspunsul UE, făcând lobby pentru a slăbi sancțiunile, blocând în mod repetat ajutorul pentru Kiev și, cel mai recent, exercitând dreptul de veto asupra unui împrumut al UE în valoare de miliarde de euro de care Ucraina are nevoie urgent pentru a rezista agresiunii ruse.

În spatele ușilor închise, potrivit unor convorbiri telefonice scurse în presă, Orban a mers până acolo încât i-a spus liderului rus: „Sunt la dispoziția dumneavoastră”. De asemenea, s-a raportat că serviciile de informații ruse și mass-media afiliate statului au încercat să influențeze votul în favoarea lui Orban.

