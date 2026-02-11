Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a calificat noile variante ale documentului privind soluționarea războiului din Ucraina drept o încercare de „violare” a planului de pace american din partea Kievului și a țărilor occidentale.

„Toate versiunile ulterioare sunt rezultatul încercării de „violare” a inițiativei americane din partea lui Vladimir Zelenski și a patronilor săi din Marea Britanie, Germania, Franța și țările baltice”, a declarat el într-un interviu acordat proiectului „Empatia Manuchi”.

Lavrov a reamintit că în planul SUA există un punct privind restabilirea drepturilor rușilor ca minoritate națională în Ucraina.

„În ultimele versiuni, care au ajuns în presă <...>, nu se menționează nimic despre acest lucru. Se spune că părțile vor manifesta toleranță una față de cealaltă. Un fel de „acord de toleranță”, dacă vreți. Iar Ucraina va respecta toate normele Uniunii Europene în acest domeniu: toleranță și așa mai departe”, a subliniat el.

În ceea ce privește documentul din 20 de puncte, pe care reprezentanții Statelor Unite, Europei și Ucrainei l-au discutat deja după întâlnirea din Alaska, nimeni nu l-a transmis Rusiei, a continuat ministrul.

„La Anchorage, am găsit abordări bazate pe propunerile americane, care deschideau calea către pace. <...> Documentul conținea toate temele fundamentale și propunea soluționarea problemelor <...> în conformitate cu realitățile „de pe teren”. Inclusiv cele pe care le-am creat pentru a proteja rușii de regimul nazist, de politica sa de exterminare a tot ceea ce ține de limba rusă, cultura, istoria și ortodoxia”, a subliniat Lavrov.

Pe această bază, s-ar fi putut ajunge rapid la un acord de pace definitiv, a adăugat el.

Editor : A.R.