Live TV

Orașul lui Vladimir Putin interzice livratorii non-ruși, în ciuda deficitului sever de forță de muncă

Data actualizării: Data publicării:
Livrator Rusia
Foto profimedia
Din articol
Campanie anti – imigranți

Sankt Petersburg, orașul natal al lui Vladimir Putin, a interzis lucrătorilor migranți să lucreze în domeniul curieratului și livrărilor pentru a combate angajarea ilegală și a acorda prioritate angajării tinerilor locali, în ciuda deficitului continuu de forță de muncă din economia Rusiei.

Această interdicție, semnată de guvernatorul Alexander Beglov și anunțată pe 11 august 2025, extinde o reglementare anterioară din 28 iulie 2025, care interzicea lucrătorilor migranți să se angajeze ca șoferi de taxi. Noua ordonanță acoperă acum toate locurile de muncă legate de livrări, inclusiv serviciile tradiționale de curierat, transportul de mărfuri și livrarea de alimente la domiciliu.

Administrația orașului afirmă că măsura are ca scop reducerea angajării ilegale, îmbunătățirea calității și siguranței serviciilor și crearea mai multor locuri de muncă pentru rezidenții locali, în special pentru studenți și tineri. Întreprinderile vor avea o perioadă de tranziție de trei luni pentru a se conforma interdicției, scrie Eurasia Business News.

Citește și

Marian Godină îi dă replica lui Dan Tanasă după scandalul „doar livratori români”. Prima întâlnire a polițistului cu deputatul AUR

Campanie anti – imigranți

Această măsură urmează o tendință mai largă în Rusia, unde, începând cu ianuarie 2025, 49 de regiuni, inclusiv noile teritorii rusești din Ucraina, au introdus interdicții similare care vizează lucrătorii migranți din diverse profesii. Restricțiile afectează în primul rând migranții din Uzbekistan și Tadjikistan și decurg dintr-o campanie anti-migranți care a urmat unui atac terorist în apropiere de Moscova în martie 2024 și creșterii ratei criminalității în rândul migranților, bine documentată de agențiile de securitate rusești.

În ciuda deficitului sever de forță de muncă din Rusia, în special în sectoarele producției, comerțului cu amănuntul și transporturilor, care, potrivit avertismentelor experților, nu poate fi rezolvat fără forța de muncă migratoare, Sankt Petersburg a adoptat această interdicție ca parte a eforturilor de a acorda prioritate ocupării forței de muncă locale și de a aborda problemele legate de siguranță și servicii.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Un hoț fură telefonul din buzunarul din spate al pantalonilor
1
Un bărbat a furat un telefon dintr-un mall și, în două zile, a făcut plăți de 269.948 de...
Persoane asigurate de la 1 septembrie 2025. Foto Getty Images
2
Categorii de persoane care rămân asigurate, fără plata contribuției, și după data de 1...
mancare all inclusive
3
Turcia vrea să elimine sejururile all-inclusive. Reacția turiștilor români: „Venim la...
profimedia-1030146551
4
Summit SUA - Ucraina - UE. Trump pregătește o trilaterală cu Zelenski și Putin. Rusia...
guvernul bolojan
5
Guvernul Bolojan taie din privilegii: cum arată ordonanța de urgență care blochează...
Veste mare în familia Hagi! Ianis, tată pentru prima dată: soția sa a născut un băiețel
Digi Sport
Veste mare în familia Hagi! Ianis, tată pentru prima dată: soția sa a născut un băiețel
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Bucharest city view
Cu cât vrea guvernul Bolojan să crească impozitul pe locuință...
Donald Tusk, premierul Poloniei
Reacția lui Donald Tusk la ideea ca negocierile pentru pace în...
Dan Tănasă și Marian Godină
Marian Godină îi dă replica lui Dan Tanasă după scandalul „doar...
invitati la o nunta
Nunțile, botezurile și alte evenimente, în vizorul ANAF. Ce obligație...
Ultimele știri
Alexandru Rogobete, discuții cu SANITAS pe al doilea pachet de măsuri. Care sunt solicitările sindicaliștilor
Avizul negativ de preluare a E.ON România de către o companie ungară a fost transmis CSAT. Decizia finală, așteptată în 90 de zile
Peste 75 de morţi într-un accident de autobuz în Afganistan
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
soldati pe front in ucraina
Aproape 2 milioane de soldați ucraineni ar fi fost uciși sau au dispărut de la începutul războiului, susține presa de la Moscova
Russian Navy battlecruiser Admiral Nakhimov
Un crucișător cu propulsie nucleară, lansat la apă pentru teste, după o reparație capitală
Erdogan l-a informat pe Putin care este poziția Turciei în viitoarele negocieri de pace pentru Ucraina
Russia's Foreign Minister Sergey Lavrov
Lavrov îl laudă pe Trump și ceartă liderii europeni pentru inițiativa de a oferi garanții de securitate Ucrainei
profimedia-1029625023
Nicuşor Dan nu crede că Putin vrea să facă pace: „Rusia va trage de timp, e important ca SUA să rămână la masa discuțiilor”
Partenerii noștri
Pe Roz
A născut în baia unei camere de hotel, în vacanță, fără să știe o clipă că era gravidă: "A apărut din senin...
Cancan
Mama fetei moarte pe A1 face dezvăluiri SFÂȘIETOARE. De ce s-au aruncat minora și iubitul ei în fața...
Fanatik.ro
Motivul sinuciderii de pe Autostrada A1. Ce au găsit autoritățile la casa minorei și cum a ieșit testul de...
editiadedimineata.ro
Festivalul Internațional de Poezie București va reuni aproape două sute de poeți din patru continente
Fanatik.ro
Pact ultrasecret Gică Hagi – Dan Șucu! Detalii bombă despre transferul lui Ianis Hagi. Exclusiv
Adevărul
Ucraina a lansat o rachetă de croazieră cu o rază de acțiune de aproape 3.000 km
Playtech
Anunţul trist al momentului despre Traian Băsescu! Era de aşteptat după ultimele informaţii despre fostul...
Digi FM
Andra și Cătălin Măruță, declarații după ce au reclamat hărțuirea unui bărbat obsedat de artistă: „Unele...
Digi Sport
Imaginile au făcut rapid înconjurul lumii: Carlos Alcaraz și Emma Răducanu
Pro FM
Andreea Antonescu rememorează cel mai greu moment al vieții sale, pierderea tatălui la doar 18 ani: "Singurul...
Film Now
Au strălucit una lângă cealaltă. Dakota Johnson, însoțită de mama sa, celebra Melanie Griffith, la premiera...
Adevarul
Cât de aproape e acum pacea în Ucraina și ce are de făcut România. „Asta arată capacitatea Europei de a se...
Newsweek
Cum poți cumula un salariu de 30.000 lei cu o pensie specială de 4.000 lei? Ce meserie trebuie să ai
Digi FM
Cine sunt tinerii care au murit pe A1, loviți de un TIR. Primarul comunei în care locuia fata: „Ce pot să...
Digi World
Cine este Larry Ellison, mogulul tehnologic care vine tare din urmă şi l-ar putea detrona pe Elon Musk în...
Digi Animal World
Și-a pierdut viața după ce a cumpărat un păianjen de pe internet. Sfârșitul tragic al unui bărbat i-a șocat...
Film Now
Sharon Stone, motivul pentru care a lăsat-o mai moale cu actoria după AVC-ul din 2001: "Am avut o carieră...
UTV
Cum arată casa de vacanță a Andreei Esca de la Nisa. Piscină, grădină spațioasă și amintiri de familie