Orașul lui Vladimir Putin interzice livratorii non-ruși, în ciuda deficitului sever de forță de muncă

Sankt Petersburg, orașul natal al lui Vladimir Putin, a interzis lucrătorilor migranți să lucreze în domeniul curieratului și livrărilor pentru a combate angajarea ilegală și a acorda prioritate angajării tinerilor locali, în ciuda deficitului continuu de forță de muncă din economia Rusiei.

Această interdicție, semnată de guvernatorul Alexander Beglov și anunțată pe 11 august 2025, extinde o reglementare anterioară din 28 iulie 2025, care interzicea lucrătorilor migranți să se angajeze ca șoferi de taxi. Noua ordonanță acoperă acum toate locurile de muncă legate de livrări, inclusiv serviciile tradiționale de curierat, transportul de mărfuri și livrarea de alimente la domiciliu.

Administrația orașului afirmă că măsura are ca scop reducerea angajării ilegale, îmbunătățirea calității și siguranței serviciilor și crearea mai multor locuri de muncă pentru rezidenții locali, în special pentru studenți și tineri. Întreprinderile vor avea o perioadă de tranziție de trei luni pentru a se conforma interdicției, scrie Eurasia Business News.

Campanie anti – imigranți

Această măsură urmează o tendință mai largă în Rusia, unde, începând cu ianuarie 2025, 49 de regiuni, inclusiv noile teritorii rusești din Ucraina, au introdus interdicții similare care vizează lucrătorii migranți din diverse profesii. Restricțiile afectează în primul rând migranții din Uzbekistan și Tadjikistan și decurg dintr-o campanie anti-migranți care a urmat unui atac terorist în apropiere de Moscova în martie 2024 și creșterii ratei criminalității în rândul migranților, bine documentată de agențiile de securitate rusești.

În ciuda deficitului sever de forță de muncă din Rusia, în special în sectoarele producției, comerțului cu amănuntul și transporturilor, care, potrivit avertismentelor experților, nu poate fi rezolvat fără forța de muncă migratoare, Sankt Petersburg a adoptat această interdicție ca parte a eforturilor de a acorda prioritate ocupării forței de muncă locale și de a aborda problemele legate de siguranță și servicii.

