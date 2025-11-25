Planul de pace pentru Ucraina, câștig pentru Putin indiferent de rezultat. Analist rus: Speră ca Trump să devină furios pe Zelenski

Oficialii ucraineni și europeni s-au mobilizat în weekend pentru a modifica planul de pace în 28 de puncte al președintelui Trump, menit să pună capăt războiului din Ucraina, elaborat cu contribuția Rusiei și puternic influențat de Kremlin. Președintele rus Vladimir Putin, la rândul său, a stat și a privit, relatează New York Times.

Pentru liderul rus, un plan de pace favorabil Kremlinului, care să consfințească subordonarea și vulnerabilitatea perpetuă a Ucrainei, ar fi o victorie. La fel ar fi și un proces eșuat, care l-ar determina pe cel de-al 47-lea președinte al SUA să retragă sprijinul rămas pentru Ucraina și să antagonizeze și mai mult aliații europeni.

Oficialii americani și ucraineni au raportat progrese în negocierile menite să modifice propunerea, afirmând că au făcut unele ajustări nespecificate. Luni seara, oficialii s-au întors acasă.

Nu este clar dacă Putin va accepta aceste schimbări. Vineri, într-o videoconferință cu oficialii din domeniul securității, liderul rus a declarat că planul în 28 de puncte ar putea constitui baza unui acord de pace, în așteptarea unei „discuții substanțiale și semnificative”, sau că Rusia ar putea continua să-și impună punctul de vedere în Ucraina prin forță.

Mai multe orașe ucrainene vor cădea în mâinile trupelor ruse, „poate nu atât de repede pe cât ne-am dori, dar inevitabil”, a avertizat Putin. El a spus că o astfel de cale „ne convine și nouă”, deoarece Moscova era mulțumită să-și urmărească interesele „prin confruntări armate”.

Mesajul său: Sistemul său autoritar poate rezista mai mult decât resursele și voința adversarilor săi.

„Occidentul a intrat într-o competiție a durerii cu Vladimir Putin. Cine poate suporta mai multă durere?”, a declarat Alexander Gabuev, directorul Carnegie Russia Eurasia Center. „În această competiție, Putin poate fi dur ca piatra, iar sistemul său poate fi dur ca piatra”.

Ucrainenii sunt la fel de duri, a remarcat Gabuev, dar „au resurse insuficiente”, confruntându-se cu o criză de personal militar, armament și bani, precum și cu lipsa unui sprijin occidental unitar.

Capacitatea lui Putin de a continua războiul nu este nelimitată. Economia sa se confruntă cu probleme, în special după o scădere semnificativă a veniturilor din petrol, agravată de recentele sancțiuni impuse de administrația Trump. Moscova majorează impozitele pentru a acoperi eforturile de război și a redus bugetul militar pentru anul viitor. Forțele ruse sunt în avantaj, dar avansul a fost lent și costisitor în ceea ce privește viețile omenești și materialul militar.

Totuși, Putin consideră că, în comparație cu Ucraina, timpul este de partea sa. Și, în timp ce pare mulțumit să lase procesul de pace să fie un succes sau un eșec, președintele ucrainean Volodimir Zelenski se află sub o presiune imensă pe mai multe fronturi, întrucât Donald Trump îl presează să accepte planul până joi.

Situația pe câmpul de luptă s-a înrăutățit pentru Ucraina. Zelenski a fost slăbit pe plan intern de un scandal de corupție în plină expansiune. Iar Ucraina rămâne fără fonduri pentru a-și susține apărarea și economia, aliații europeni ezitând să utilizeze miliarde de dolari din banii ruși înghețați pentru a finanța Kievul.

De asemenea, liderul de la Casa Albă a început să lanseze din nou critici la adresa Ucrainei, acuzându-l pe Zelenski, în weekendul trecut, că nu a manifestat „niciun fel de recunoștință pentru eforturile noastre”.

Aceste eforturi au dus la elaborarea unui plan în 28 de puncte care sublinia refuzul președintelui rus de a ceda în privința războiului și pe care Ucraina și aliații săi europeni încearcă acum să îl modifice.

Iuri Ușakov, consilierul Kremlinului pe probleme de politică externă, a declarat luni că multe dintre punctele planului, „dar nu toate”, sunt acceptabile pentru Rusia, dar necesită discuții detaliate. El a afirmat că contrapropunerile europene care au circulat nu sunt constructive.

Majoritatea prevederilor din propunerea în 28 de puncte reflectau cererile vechi ale lui Putin, inclusiv faptul că Ucraina nu poate să devină membru NATO. Cu toate acestea, nu este clar dacă liderul de la Kremlin ar fi de acord cu planul chiar și în forma sa originală. Unele puncte minore reprezintă un regres față de propunerile anterioare ale Kremlinului, cum ar fi limitarea forței militare a Ucrainei la 600.000 de soldați, față de cei 100.000 propuși de Moscova în cadrul negocierilor din 2022.

În declarațiile făcute vineri, Putin a dat de înțeles că ar fi făcut deja concesii. El a afirmat că, atunci când s-a întâlnit cu Trump în august, în Alaska, americanii au cerut rușilor să dea dovadă de flexibilitate, iar el era „gata” să facă acest lucru.

În acest context, Putin se referea cel mai probabil la problema teritoriului. Negociatorii ruși au renunțat la cererea inițială ca Ucraina să cedeze integral cele patru regiuni „anexate” de Moscova în 2022, chiar dacă Rusia nu controlează porțiuni mari din aceste teritorii, inclusiv două capitale regionale.

În Alaska, președintele rus și-a exprimat disponibilitatea de a înceta luptele dacă, pe lângă acceptarea celorlalte cereri ale sale, Ucraina ar ceda doar partea din regiunea Donețk pe care o mai deținea. Planul în 28 de puncte prevede retragerea Ucrainei din acel teritoriu, care ar deveni o „zonă demilitarizată” recunoscută ca teritoriu rus.

Întrucât Putin a prezentat războiul pe plan intern ca o operațiune de salvare a populației vorbitoare de limbă rusă din Donețk și din regiunea vecină Luhansk, ar fi dificil să prezinte ca o victorie o operațiune care nu duce la capturarea restului regiunii Donețk. Rusia controlează deja regiunea Luhansk.

Stefan Meister, analist rus la Consiliul German pentru Relații Externe, a declarat că rămâne de văzut dacă Putin va fi dispus să facă compromisuri. Președintele Rusiei ar putea avea ca obiectiv, a spus Meister, să-l îndepărteze pe Trump de ucraineni și europeni, lăsând Rusiei o cale mai ușoară de a subjuga Ucraina prin forță.

„Calculul lui Putin este că speră ca Trump să devină furios pe Zelenski și să renunțe la orice fel de sprijin, iar dacă nu există schimb de informații sau rachete cu rază lungă de acțiune, europenii nu pot să le înlocuiască”, a precizat Meister.

În cele din urmă, a mai adăugat Meister, Vladimir Putin „vrea să distrugă Ucraina”.

