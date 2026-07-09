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Rusia a oprit rafinăria din Saratov în urma unui atac cu drone

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Rafinăria Saratov
Rafinăria Saratov, lovită de drone. Foto: Profimedia
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Rafinăria din Saratov a încetat prelucrarea petrolului din cauza avariilor suferite de unitatea KDU-6 în urma unui atac cu drone. Unitatea își suspendase activitatea și după atacurile din martie și mai.

Rafinăria de petrol din Saratov, Rusia, a încetat prelucrarea petrolului din cauza avariilor provocate de un atac cu drone. Două surse bine informate au declarat acest lucru pentru Reuters, relatează UNN.

Miercuri, guvernatorul regiunii Saratov, Roman Busargin, a raportat că, în urma unui atac cu drone asupra regiunii, o persoană a fost ucisă și alte câteva au fost rănite. El a semnalat, de asemenea, avarii la „instalații industriale civile”, fără a preciza care anume. În același timp, Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a raportat o lovitură asupra rafinăriei de petrol din Saratov.

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Sursele Reuters susțin că dronele au lovit unitatea principală de prelucrare CDU-6, cu o capacitate de 20.000 de tone metrice pe zi. Aceasta este singura unitate de acest fel din cadrul rafinăriei respective.

Jurnaliștii au remarcat, de asemenea, că rafinăria de petrol din Saratov a încetat să mai vândă produse petroliere la Bursa Internațională de Mărfuri din Sankt Petersburg.

Capacitatea rafinăriei din Saratov este de aproximativ 5,8 milioane de tone de petrol, adică 2,2% din volumul total de rafinare a petrolului din Rusia.

Rafinăria Saratov se află pe malul fluviului Volga, la 500km NE de Moscova.

Editor : Sebastian Eduard

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