Live TV

Rusia susține că elanul dat de summitul Putin-Trump s-a epuizat: „A fost în mare măsură subminat”

Data publicării:
vladimir putin-donald trump-august 2025
În august, preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin s-au întâlnit faţă în faţă în Alaska. Foto: Profimedia

Elanul puternic generat de summitul Rusia-SUA de la Anchorage pentru soluționarea conflictului din Ucraina pare că s-a epuizat deja, a susținut Serghei Riabkov, viceministrul rus de Externe, conform agenției TASS.

„Din păcate, avântul puternic generat de summitul de la Anchorage în favoarea acordurilor [de pace] a fost în mare măsură subminat de eforturile oponenților și susținătorilor  «războiului până la ultimul ucrainean», în special din rândul europenilor”, a susținut diplomatul rus de rang înalt în fața Dumei de Stat.

Riabkov a mai susținut că negocierile nu au putut progresa din cauza unor „acțiuni distructive, în special din partea europenilor”.

Amintim că, în august 2025, preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin s-au întâlnit faţă în faţă în Alaska, cu intenția declarată de a căuta soluții pentru războiul din Ucraina.

Liderul american a spus că a avut o întâlnire „foarte productivă” cu Putin, cu care are o „relație fantastică”, dar a recunoscut că încă nu a ajuns la un acord de pace legat de Ucraina.

Ulterior, la câteva zile de la summitul din Alaska, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și 7 lideri europeni s-au deplasat la Casa Albă. Trump a declarat, în cadrul întâlnirii, că vor exista anumite garanții de securitate pentru Ucraina, la care vor contribui și Statele Unite, iar liderii europeni au promovat mesajele de susținere pentru Ucraina.

În ultimele săptămâni, Donald Trump a părut să dea dovadă de o schimbare în poziţia sa faţă de războiul din Ucraina. Liderul SUA a precizat că ucrainenii, sprijiniți de Uniunea Europeană, sunt „în măsură să lupte şi să recâştige întreaga Ucraină în forma sa originală” și a comparat Rusia cu un „tigru de hârtie”.

În aceeași ordine de idei, președintele rus Vladimir Putin a amenințat recent că va rupe relațiile cu SUA, dacă Washingtonul va da Kievului rachete cu rază lungă de acțiune, cele care pot lovi adânc în Rusia.

 

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin și Xi Jinping, liderii celor două puteri prietene, Rusia și China. Fot- Profimedia Images
1
Avertisment fără precedent: Kremlinul „discută” atacarea NATO, transmite un comisar...
oameni in zapada
2
Meteorologii se așteaptă la o iarnă geroasă, cu temperaturi mai scăzute decât în mod...
inundatii
3
Ciclonul Barbara lovește România. Cod roșu de ploi prelungit în Constanța. Inundații în...
ploaie torentiala, ploi puternice ploaie de vara
4
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe...
Cindy Joyce Tenesso
5
Caz de rasism în București: O șoferiță de ride-sharing a refuzat să ia o clientă din...
La 40 de ani, marea campioană și-a anunțat revenirea. Acum și-a surprins din nou fanii
Digi Sport
La 40 de ani, marea campioană și-a anunțat revenirea. Acum și-a surprins din nou fanii
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
mașină în apă
Cum au intervenit autoritățile pentru a evita inundații în Capitală...
raw drona inundatii silistea 081025 _3__00078
De ce nu toate zonele sunt afectate la fel de codul roșu...
2025-06-23-8331
Reducerea numărului de parlamentari la 300, o promisiune veche...
soldați rusi
„Oamenii sunt gunoaie pentru funcționari”. Câți ruși au fugit din...
Ultimele știri
Republica Moldova a adoptat strategia de apărare pentru viitorii 10 ani. Pe ce se va concentra Guvernul de la Chișinău
AUR a depus moțiune împotriva ministrului Economiei. Radu Miruță: „Unii mimează patriotismul. Alţii îl practică”
Căutările Google în Modul AI, disponibile în România
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png - 2025-10-08T114941.533
Cum a devenit Premiul Nobel pentru Pace o obsesie pentru Donald Trump: „Ar fi o insultă să nu primesc”
donald trump - octombrie 2025
Negocierile cu Vladimir Putin sunt „mai dificile” decât cele pentru pacea din Gaza, susține Donald Trump: „O nebunie”
toiu-rubio-1536x988
Prima întâlnire la nivel înalt România – administrația Trump. Ministrul de Externe va discuta cu secretarul de stat Marco Rubio
Russian President Putin Meets With Military Commanders, St Petersburg, Russia - 07 Oct 2025
Vladimir Putin se laudă că armata sa a cucerit circa 5.000 de kilometri pătrați de teritoriu din Ucraina, în 2025
Vladimir Putin
Copiii din „palatul de lemn”. Noi dezvăluiri despre fiii „ascunși” ai lui Vladimir Putin, la aniversarea de 73 de ani a liderului rus
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur a intrat în Scorpion și schimbă jocul pentru trei zodii până la final de octombrie. Val de magnetism...
Cancan
Scene de coșmar în casa Oanei Mizil! Marian Vanghelie și-a terorizat fetița și fosta iubită! 'Sparg poarta...
Fanatik.ro
El este cel mai talentat jucător de la FCSB. Chiar și magazionerii și bucătarii de la baza din Berceni au...
editiadedimineata.ro
Filmele premiate la Cannes vor fi prezente la Les Films de Cannes à Bucarest
Fanatik.ro
Antrenorul din România care își alerga jucătorii până la epuizare! Mărturii rare din cantonamentele feroce pe...
Adevărul
Românii fac bășcălie de Ciclonul Barbara. Andreea Esca, revoltată: „Mi-e rușine de oamenii pe care i-am...
Playtech
Când se redeschid școlile după codul roșu și cum se vor recupera orele. Anunțul făcut de ministrul Educației
Digi FM
O femeie a sunat la 112 şi a anunţat că vecina ei s-a încuiat în casă cu copilul şi a ameninţat că-şi dă foc...
Digi Sport
Când era mic, era sărac lipit. Acum a devenit miliardar celebru și urmează să se însoare, la 41 de ani
Pro FM
Sora lui Dolly Parton, mesaj alarmant despre starea de sănătate a celebrei cântărețe: „Are nevoie de...
Film Now
Dick Van Dyke, glumă macabră despre ziua lui de naștere, care se apropie: „Ar fi amuzant!” Va împlini 100 de...
Adevarul
Șoferii care nu opresc cel puțin 15 minute într-o localitate din Elveția sunt amendați cu 100 de franci
Newsweek
La ce oră poți merge vineri la bancomat să încasezi pensia? Care pensionari iau 2.800 lei în plus?
Digi FM
Richard Gere, critici dure la adresa liderului de la Casa Albă: „Trump distruge Constituţia americană cu...
Digi World
A fost identificat "declanșatorul ascuns" al bolii Parkinson. "Acul din carul cu fân" a devenit vizibil...
Digi Animal World
Gestul inedit făcut de o femeie care a descoperit că o cățelușă din vecini o vizitează în fiecare zi: „Sunt...
Film Now
George Clooney recunoaște că a consumat droguri: "Nu au fost niciodată o problemă pentru mine"
UTV
Radu Vâlcan, mesaj emoționant pentru Adela Popescu de ziua ei. „Îți doresc să mă iubești la fel”