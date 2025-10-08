Elanul puternic generat de summitul Rusia-SUA de la Anchorage pentru soluționarea conflictului din Ucraina pare că s-a epuizat deja, a susținut Serghei Riabkov, viceministrul rus de Externe, conform agenției TASS.

„Din păcate, avântul puternic generat de summitul de la Anchorage în favoarea acordurilor [de pace] a fost în mare măsură subminat de eforturile oponenților și susținătorilor «războiului până la ultimul ucrainean», în special din rândul europenilor”, a susținut diplomatul rus de rang înalt în fața Dumei de Stat.

Riabkov a mai susținut că negocierile nu au putut progresa din cauza unor „acțiuni distructive, în special din partea europenilor”.

Amintim că, în august 2025, preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin s-au întâlnit faţă în faţă în Alaska, cu intenția declarată de a căuta soluții pentru războiul din Ucraina.

Liderul american a spus că a avut o întâlnire „foarte productivă” cu Putin, cu care are o „relație fantastică”, dar a recunoscut că încă nu a ajuns la un acord de pace legat de Ucraina.

Ulterior, la câteva zile de la summitul din Alaska, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și 7 lideri europeni s-au deplasat la Casa Albă. Trump a declarat, în cadrul întâlnirii, că vor exista anumite garanții de securitate pentru Ucraina, la care vor contribui și Statele Unite, iar liderii europeni au promovat mesajele de susținere pentru Ucraina.

În ultimele săptămâni, Donald Trump a părut să dea dovadă de o schimbare în poziţia sa faţă de războiul din Ucraina. Liderul SUA a precizat că ucrainenii, sprijiniți de Uniunea Europeană, sunt „în măsură să lupte şi să recâştige întreaga Ucraină în forma sa originală” și a comparat Rusia cu un „tigru de hârtie”.

În aceeași ordine de idei, președintele rus Vladimir Putin a amenințat recent că va rupe relațiile cu SUA, dacă Washingtonul va da Kievului rachete cu rază lungă de acțiune, cele care pot lovi adânc în Rusia.

