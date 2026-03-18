„Țara se destramă”. Un susținător al Kremlinului se întoarce împotriva lui Vladimir Putin și spune că sistemul „este sortit colapsului”

Timp de ani de zile, Ilia Remeslo a fost un agent de încredere al Kremlinului, urmărindu-i pe criticii regimului și denigrând jurnaliști independenți, bloggeri și politicieni din opoziție. Apoi, avocatul în vârstă de 42 de ani s-a întors brusc împotriva celui mai puternic om din țară. Marți seara, Remeslo a publicat un manifest adresat celor 90.000 de abonați ai săi de pe Telegram, intitulat: „Cinci motive pentru care am încetat să-l mai susțin pe Vladimir Putin”, relatează The Guardian.

În postare, el l-a acuzat pe președintele rus „ilegitim” că duce un „război eșuat” în Ucraina, care a provocat milioane de victime și a distrus economia, și a susținut că cele peste două decenii de când Putin se află la putere ilustrează modul în care „puterea absolută corupe”, îndemnându-l să se retragă.

Postarea a provocat șoc în spațiul online din Rusia, alimentând confuzia cu privire la modul în care un astfel de loialist ar putea să-și schimbe atât de brusc poziția – și dacă această schimbare era sinceră.

Reiterându-și declarațiile anterioare, el a declarat miercuri pentru sursa citată din apartamentul său din Sankt Petersburg: „Vladimir Putin ar trebui să demisioneze și să fie judecat ca criminal de război. Sistemul său personalizat și corupt este sortit colapsului, așa cum vedem acum în cazul războiului din Ucraina și din alte părți.”

„Armata nu avansează în Ucraina, iar războiul nu duce nicăieri. Pierderile sunt uriașe. Ne luptăm pentru teritorii infime care, în cele din urmă, nu vor aduce nimic Rusiei.”

El a continuat criticând regimul autoritar al lui Putin, starea economiei și recentele măsuri luate de Moscova pentru a bloca accesul la internet. „Omul acesta [Putin] a distrus tot ce i-a căzut în mână. Țara se destramă, pur și simplu”, a spus Remeslo.

Deși membrii comunității ruse pro-război, cunoscuți sub numele de „Z-bloggeri”, au criticat uneori conducerea militară a țării, foarte puțini l-au contestat deschis pe Putin sau argumentele generale care stau la baza invaziei.

Prin urmare, tirada amplă a lui Remeslo a marcat o încălcare rară a tabuurilor de lungă durată, a spus Ivan Philippov, cercetător al mișcării pro-război. „Este cu adevărat fără precedent”, a spus el. „Mă străduiesc să-i dau un sens.”

Remeslo, fost membru al Camerei Publice a Rusiei, un organism consultativ controlat de Kremlin, este cunoscut de multă vreme ca un susținător al regimului care și-a folosit pregătirea juridică pentru a-i viza și denunța pe criticii autorităților în instanță și pe internet. O mare parte din activitatea sa s-a concentrat pe campanii îndreptate împotriva fostului lider al opoziției, Alexei Navalnîi, apărând în sălile de judecată din toată țara pentru a depune mărturie împotriva acestuia.

Schimbarea radicală de poziție a lui Remeslo a stârnit imediat speculații. Unii au sugerat inițial că contul său ar fi putut fi accesat de hackeri – o teorie respinsă rapid după ce Remeslo a publicat un videoclip în care își reitera afirmațiile. Alții au susținut că ar putea fi o formă de „magie neagră” politică a Kremlinului – o provocare înscenată pentru a-i identifica pe cei care l-ar putea susține.

Remeslo ar fi putut suferi o „cădere nervoasă”, a spus Philippov.

Remeslo a susținut că „nimic din toate acestea nu este înscenat. Eu spun doar adevărul” și a negat că ar fi fost îndrumat de cineva, afirmând: „Oamenii supraestimează cu adevărat actuala administrație. Ei nu ar veni cu un astfel de plan.”

Întrebat de ce a ales să ia atitudine tocmai acum, Remeslo a spus că decizia a fost luată treptat, până când a simțit că nu mai poate rămâne tăcut. „Putin nu mai este «unul dintre noi». Este o persoană ale cărei interese sunt complet străine atât de Rusia, cât și de mine personal. Am ajuns la concluzia că este atât posibil, cât și necesar să-l critic, pentru că altfel nimic din toate acestea nu se va opri și nu va rezulta nimic bun din asta”, a spus el, adăugând că mulți alți membri ai comunității „gândeau la fel”.

Remeslo a spus că a primit toată dimineața apeluri frenetice de la contacte din serviciile de securitate, care îl îndemnau să-și retragă postările, ceea ce, potrivit lui, sugerează că sistemul a intrat în panică.

Opoziția rusă părea nedumerită miercuri. Leonid Volkov, un aliat apropiat al lui Navalny și una dintre țintele de lungă durată ale canalului Remeslo, a declarat că inițial a bănuit că episodul fusese înscenat, dar ulterior și-a schimbat părerea, afirmând că remarca depășea cu mult orice ar fi putut aproba sau orchestra Kremlinul.

„A scris și a spus lucruri care pur și simplu nu pot fi spuse. Oamenii sunt închiși pentru mult mai puțin... Acest lucru deschide o cutie a Pandorei foarte periculoasă. Trece peste orice linie roșie”, a spus Volkov.

Cu toate acestea, „este greu de crezut că a fost vorba de un act de curaj personal sau de inițiativă proprie”, a adăugat el.

Izbucnirea lui Remeslo survine într-un moment sensibil din punct de vedere politic pentru Moscova, care s-a confruntat recent cu critici neobișnuite chiar și din partea celor mai fideli susținători ai săi, pe fondul întreruperilor generalizate ale internetului mobil și al problemelor de funcționare ale aplicației Telegram. Sondajele recente indică, de asemenea, o oboseală crescândă față de război, un număr record de ruși declarând că ar prefera ca acesta să se încheie, pe măsură ce presiunile economice se intensifică.

Cu toate acestea, evaluările serviciilor de informații occidentale și ale experților indică, în general, că sistemul de putere al lui Putin este rezistent, caracterizat prin coeziunea elitei și controlul strict asupra societății.

Remeslo a declarat că nu-și face iluzii că ar putea fi urmărit penal pentru declarațiile sale. Autoritățile ruse au tratat până acum cu asprime provocările interne, chiar și în rândul naționaliștilor proeminenți. L-au condamnat la o pedeapsă lungă cu închisoarea pe Igor Girkin, un fost comandant separatist proeminent și critic deschis al lui Putin, și i-au eliminat pe aliații săi. Se crede, de asemenea, că Moscova se află în spatele morții lui Evegheni Prigojin, liderul mercenarilor Wagner care a lansat o revoltă de scurtă durată împotriva autorităților și a murit ulterior când avionul său s-a prăbușit în circumstanțe neclare.

„Sunt pregătit pentru orice proces împotriva mea”, a declarat Remeslo. „A sosit momentul să rupem cumva acest cerc vicios și să ne exprimăm. Port o anumită responsabilitate ca persoană care, pentru o lungă perioadă de timp, a susținut acest regim și l-a ajutat să supraviețuiască.”

Editor : A.M.G.