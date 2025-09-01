Live TV

„Trebuie restabilit un echilibru just”. Putin dă vina pe Occident pentru războiul rus în Ucraina. Ce spune despre discuțiile cu Trump

Data publicării:
SCO Summit 2025 in Tianjin
Președintele rus Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping, la summitul din Tianjin, din China. Sursa: Profimedia

Țările occidentale și NATO sunt responsabile pentru războiul în curs dintre Rusia și Ucraina, a declarat, luni, Vladimir Putin, în cadrul unui summit organizat în orașul chinez Tianjin. El a sugerat apoi că recentele sale discuții cu președintele american Donald Trump ar putea contribui la încheierea unui acord de pace, arată Meduza.

Putin a sosit în China pe 31 august, alăturându-se altor aproximativ 20 de lideri străini la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO), găzduit de Xi Jinping. De asemenea, el are programată participarea la o paradă militară la Beijing pe 3 septembrie, care va marca cea de-a 80-a aniversare a capitulării Japoniei în cel de-al Doilea Război Mondial.

În cadrul unei reuniuni a liderilor de luni, Xi a condamnat „umbrele mentalității Războiului Rece” și „intimidarea” geopolitică, solicitând, în schimb, o integrare economică mai profundă între membrii SCO și formarea unei ordini globale cu multiple centre de putere. Cu toate acestea, el nu a menționat în mod explicit Statele Unite. Putin a repetat aceste opinii în discursul său, neezitând să dea vina pe Occident. 

Putin și-a început discursul la reuniunea Consiliului șefilor de stat ai SCO, de luni, invocând cea de-a 80-a aniversare a sfârșitului celui de-al Doilea Război Mondial și a fondării Organizației Națiunilor Unite. Principiile Cartei ONU „rămân valabile și de neclintit până în prezent”, a spus el.

„Organizația de Cooperare de la Shanghai se bazează, de asemenea, pe aceste principii”, a continuat Putin. „Reunește parteneri cu viziuni similare, angajați în modelarea unei ordini mondiale juste și multipolare”.

Președintele rus a continuat să laude realizările SCO, afirmând că organizația „își sporește constant influența” pe scena mondială și promovează „o atmosferă de cooperare și încredere reciprocă” între țările din Eurasia.

Astfel, ea contribuie la punerea bazelor politice și socioeconomice pentru un nou sistem de stabilitate, securitate și dezvoltare pașnică în Eurasia - un sistem care ar înlocui modelele eurocentrice și euro-atlantice depășite, ar ține seama de interesele unui număr cât mai mare de țări și ar fi cu adevărat echilibrat, împiedicând astfel încercările unor state de a-și asigura propria securitate în detrimentul altora.

Putin a abordat apoi invazia Rusiei în Ucraina, pe care a numit-o „criză”. Reiterând argumentele obișnuite ale Kremlinului, el a dat vina pe țările occidentale și pe alianța NATO pentru ceea ce consideră „cauzele profunde” ale războiului - și anume Revoluția Euromaidan din Ucraina din 2014 și „eforturile constante ale Occidentului de a trage Ucraina în NATO”.

„Merită să ne amintim că, în urma loviturii de stat din 2014 din Ucraina, conducerea politică a țării care se opunea aderării la NATO a fost îndepărtată de la putere”, a spus el, referindu-se la demiterea președintelui pro-rus al Ucrainei, Viktor Ianukovici.

În același timp, Putin a lăsat să se înțeleagă posibilitatea unei soluții pașnice în urma întâlnirii sale din 15 august cu președintele american Donald Trump. „Apreciem foarte mult eforturile și propunerile Chinei, Indiei și ale altor parteneri strategici care vizează facilitarea soluționării crizei ucrainene”, a spus el. „Aș dori să menționez că înțelegerile la care s-a ajuns la recentul summit ruso-american din Alaska, sper, se îndreaptă și ele în această direcție, deschizând calea către pace în Ucraina”.

Citește și Până unde a ajuns „Noul Drum al Mătăsii”, iniţiat de China acum 12 ani. Datorii greu de gestionat şi suspiciuni de corupţie

Președintele rus a declarat că intenționează să informeze ceilalți lideri participanți la summit cu privire la „rezultatele” discuțiilor sale cu Trump, adăugând că a discutat deja „în detaliu”„acordurile la care s-a ajuns” cu Xi Jinping din China.

„Desigur, pentru ca o soluție ucraineană să fie durabilă și de lungă durată, trebuie abordate cauzele profunde ale crizei pe care tocmai le-am menționat și despre care am vorbit de multe ori înainte, și trebuie restabilit un echilibru echitabil în domeniul securității”, a adăugat el.

Editor : C.A.

