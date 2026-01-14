Vladimir Putin e gată să „trădeze” Iranul pentru a-și salva relațiile cu Donald Trump (Bloomberg)

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, nu intenționează să acorde un sprijin semnificativ regimului ayatollahilor din Iran, care se confruntă cu o val de proteste la nivel național și cu amenințarea unei intervenții militare din partea SUA.

Potrivit Bloomberg, care citează o sursă familiarizată cu situația, Kremlinul se va limita, cel mai probabil, la exprimarea sprijinului public față de Iran, cu care a semnat acum un an un acord de „parteneriat strategic cuprinzător”, care a intrat în vigoare în octombrie.

Este puțin probabil ca Rusia să intervină în mod semnificativ în situația din Iran, deoarece capacitățile sale sunt limitate, iar prioritatea rămâne Ucraina, a spus interlocutorul agenției.

Alianțele cărora Kremlinul le-a promis sprijin, se destramă rapid: în decembrie 2024 a căzut regimul lui Bashar al-Assad în Siria, la începutul lunii ianuarie 2026 a fost capturat Nicolas Maduro, pe care Moscova l-a aprovizionat cu arme și bani, cheltuind aproape 20 de miliarde de dolari în ultimii 10 ani.

Operațiunea SUA împotriva lui Maduro a supărat Kremlinul, dar pierderea lui nu este considerată o catastrofă în Rusia, a declarat o sursă pentru Bloomberg. Potrivit acesteia, relațiile cu Trump sunt mai importante pentru Putin.

Situația cu Iranul este mai complicată decât cea cu Venezuela, deoarece cu acesta există o cooperare militară, subliniază interlocutorul agenției. După începerea războiului cu Ucraina, Teheranul a furnizat Rusiei echipament militar în valoare de 3 miliarde de dolari, inclusiv sute de rachete balistice și antiaeriene și milioane de proiectile. De asemenea, a ajutat la lansarea în Tatarstan a producției proprii de drone „Geran-2”, copiate după modelul iranian „Shahed”.

Cu toate acestea, Moscova nu a acordat un sprijin semnificativ Iranului nici în timpul atacurilor americane asupra obiectivelor nucleare, nici în timpul războiului de 12 zile cu Israelul din iunie 2025.

Alianța cu Putin s-a dovedit „inutilă”, s-a plâns în august membrul Consiliului pentru determinarea oportunității politice a Iranului, Seyyed Mohammad Sadr. Potrivit acestuia, Moscova a împărtășit Israelului informații despre centrele de apărare antiaeriană (AA) din Iran, drept urmare aviația israeliană a reușit să preia controlul asupra părții centrale a țării și să lanseze atacuri asupra obiectivelor nucleare cheie ale republicii islamice.

Este puțin probabil ca Rusia să poată face ceva pentru a salva regimul iranian, observă Bilal Saab, analist la Chatham House pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord. „Ideea că Rusia va veni în ajutorul Iranului sau va oferi sprijin militar substanțial pentru consolidarea regimului este puțin probabil să se realizeze”, subliniază el. „Rusia pune pe primul plan propriile interese și nu crede cu adevărat în alianțe, cel puțin sub Putin”.

