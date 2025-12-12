Live TV

„S-ar putea să nu ne placă”. Kremlinul afirmă că ar putea să nu fie de acord cu noile propuneri de pace pentru Ucraina

Data publicării:
Iuri Ușakov profimedia-0954194313
Iuri Ușakov, consilier pe politică externă al lui Putin. Foto: Profimedia
„S-ar putea să nu ne placă”

Consilierul pe probleme de politică externă al Kremlinului, Iuri Uşakov, a declarat vineri că Moscova nu a văzut propunerile revizuite ale SUA după cele mai recente discuţii cu Ucraina, dar că este posibil să nu fie de acord cu anumite aspecte ale acestora.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că Kievul a convenit asupra punctelor cheie ale unui plan de reconstrucţie postbelică în discuţiile cu ginerele preşedintelui american Donald Trump, Jared Kushner, şi cu alţi oficiali de rang înalt.

Zelenski a declarat că au avut loc negocieri axate pe un „document economic” şi că Ucraina este „pe deplin aliniată cu partea americană”.

Statele Unite intenţionează să înfiinţeze un fond de investiţii în Ucraina pentru sectoare precum cel al metalelor rare, ca aspect central al reconstrucţiei ţării după război.

Moscova şi-a exprimat, de asemenea, interesul pentru atragerea de investiţii străine după ce Wall Street Journal a relatat că planul de pace al Washingtonului include propuneri de investiţii în energie şi pământuri rare ruseşti.

Iuri Uşakov a declarat vineri că partea rusă nu a vazut încă noile propuneri, dar a sugerat că Moscova ar putea să nu fie de acord cu unele dintre acestea.

„Nu am văzut versiunile revizuite ale propunerilor americane. Când le vom vedea, s-ar putea să nu ne placă multe lucruri, aşa văd eu lucrurile”, le-a declarat Uşakov jurnaliştilor, potrivit Rdeuters, preluată de Agerpres.

El a adăugat că oficialii europeni şi ucraineni sunt aşteptaţi să se angajeze într-o „sesiune de brainstorming” la sfârşitul săptămânii şi că Moscova trebuie să vadă care va fi rezultatul.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat joi că nu mai există neînţelegeri cu Washingtonul în legătură cu Ucraina, dar a adăugat că Moscova doreşte ca orice plan de pace să includă garanţii de securitate pentru toate părţile implicate.

Editor : B.P.

