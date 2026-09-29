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Scandalul „KimberlyGate” ajunge la Sofia. Cu cine s-a întâlnit ambasadoarea americană în timpul vizitelor în Bulgaria

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Foto: Facebook/ Veselin Dremjdiev
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Guvernul grec spune că nu ar fi tolerat amenințări din partea ambasadoarei Statelor Unite la Atena, Kimberly Guilfoyle, însă nu contestă întâlnirea la care aceasta ar fi lansat amenințările, conform anchetei publicate de Wall Street Journal. Scandalul s-a extins și în Bulgaria, unde ambasadoarea și un om de afaceri grec s-au întâlnit cu președinta țării, Iliana Iotova.

Pavlos Marinakis, purtătorul de cuvânt al guvernului grec: Așa cum ați constatat de-a lungul anilor, nu obișnuiesc să comentez articolele din presă, însă trebuie să spun și să fiu clar că nu s-a pus niciodată problema unei amenințări la adresa guvernului elen. Și, ca să fim serioși, nici nu s-ar fi putut întâmpla așa ceva și nici nu ar fi fost vreodată tolerat (un astfel de gest - n.r.).

Presa și opoziția de la Atena remarcă totuși faptul că Guvernului Mitsotakis i-a luat trei zile să dea o reacție oficială. Atena nu neagă existența discuțiilor la care au participat ambasadoarea Statelor Unite și ministrul elen al Energiei, dar dezminte tonul și fraza care a aprins Balcanii: Putem face asta oricărei ţări dorim. Putem face asta şi aici.

Scandalul s-a aprins și în Bulgaria, a treia țară din Coridorul Vertical promovat cu aplomb de Kimberly Guilfoyle. A doua zi după cina la București cu lideri ai PSD și un consilier prezidențial, ambasadoarea americană la Atena era la Sofia. S-a mai dus o dată, după căderea guvernului Bolojan.

„O vizită surprinzătoare la noi. Din postările de pe rețelele sociale ale ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, reiese că ea, împreună cu fostul primar al New York-ului, Rudy Giuliani, s-au aflat în Bulgaria. Guilfoyle și Giuliani s-au întâlnit cu președinta Bulgariei, Iliana Iotova. Aceasta este a doua vizită a lui Guilfoyle în țara noastră, în doar câteva luni. Ea menționează că discuțiile sunt legate de Coridorul Vertical de gaze”, relata un post bulgar de televiziune pe 30 mai.

Interesant că, la fel ca la cina de la București cu oficiali români, și la întâlnirea cu fosta președintă a Bulgariei, în apropierea ambasadoarei Kimberly Guilfoyle se afla același personaj care i-a intrigat și pe jurnaliștii de la Wall Street Journal. Este vorba de Christos Marafatsos. Jurnaliștii bulgari de la Mediapool scriu că bărbatul este unul dintre promotorii firmei grecești pe care diplomata a recomandat-o Bulgariei ca să cumpere gaz american lichefiat și că tot Marafatsos ar fi adus-o pe ambasadoare în Bulgaria cu un avion privat.

Editor : M.B.

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