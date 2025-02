Spitalele din SUA suspendă asistența medicală pentru tinerii transgender, după ordinul lui Donald Trump. Care sunt consecințele

În urma ordinului executiv al lui Donald Trump, care amenința că va reține finanțarea federală de la spitalele care oferă asistență medicală pentru afirmarea genului persoanelor sub 19 ani, mai multe spitale importante din SUA au încetat să ofere astfel de tratamente.

Ordinul executiv din 28 ianuarie a cerut departamentelor și agențiilor federale să se asigure că spitalele și instituțiile medicale care primesc subvenții federale pentru cercetare sau educație încetează să mai ofere blocante ale pubertății, terapie hormonală sau proceduri chirurgicale tinerilor transgender sub vârsta de 19 ani, scrie The Guardian.

„Este politica Statelor Unite să nu finanțeze, să sponsorizeze, să promoveze, să asiste sau să sprijine așa-numita „tranziție” a unui copil de la un sex la altul și să aplice cu rigurozitate toate legile care interzic sau limitează aceste proceduri distructive și care alterează viața”, se arată în ordin.

Ca răspuns, mai multe spitale din întreaga țară au încetat să ofere proceduri de îngrijire pentru afirmarea genului persoanelor sub 19 ani, în timp ce evaluează și analizează ordinul.

Declarații ale unor spitale

La 30 ianuarie, Virginia Commonwealth University Health and Children's Hospital of Richmond a început să suspende medicamentele și procedurile chirurgicale de afirmare a genului pentru cei sub 19 ani, a declarat spitalul.

„Ușile noastre rămân deschise tuturor pacienților și familiilor acestora pentru screening, consiliere, asistență medicală mentală și toate celelalte nevoi de asistență medicală”, se arată într-o declarație a centrului de sănătate.

În aceeași zi, în Washington DC, Spitalul Național pentru Copii a precizat într-o declarație că „pune în pauză toate prescripțiile privind blocarea pubertății și terapia hormonală pentru pacienții tineri transgender, în conformitate cu orientările din ordinul executiv emis de Casa Albă în această săptămână”.

Declarația a menționat, de asemenea, că Spitalul Național pentru Copii „nu efectuează deja intervenții chirurgicale de afirmare a genului pentru minori”.

Spitalul a declarat că a recunoscut „impactul pe care îl va avea această schimbare, iar angajamentul nostru de a crea un viitor mai bun pentru copii și familii rămâne în fruntea misiunii noastre”.

„Vom face tot posibilul pentru a asigura același acces neîntrerupt la consiliere în domeniul sănătății mintale, sprijin social și îngrijire holistică și respectuoasă pentru fiecare pacient de la Children's National”, a adăugat declarația.

Un purtător de cuvânt al Denver Health din Colorado a declarat pentru Associated Press că spitalul a încetat să mai ofere operații de afirmare a sexului persoanelor sub vârsta de 19 ani, pentru a se conforma ordinului executiv și a continua să primească finanțare federală.

Într-o declarație postată pe site-ul său, Denver Health a declarat că „lucrează pentru a înțelege și a se conforma implicațiilor complete ale ordinului formulat pe larg” și că „îndrumarea privind modificările asistenței medicale este tratată în mod privat, astfel încât să ne putem sprijini cât mai bine pacienții și familiile acestora”.

Spitalul din Denver a declarat că este „profund îngrijorat pentru sănătatea și siguranța pacienților noștri de sex diferit sub vârsta de 19 ani”.

„Recunoaștem că acest ordin va avea un impact asupra tinerilor de gen diferit, inclusiv riscul crescut de depresie, anxietate și suicid”, a declarat spitalul.

Ordinul executiv, a declarat spitalul, „include consecințe penale și financiare pentru cei care nu se conformează, inclusiv punerea în pericol a participării la programele federale, inclusiv Medicare, Medicaid și alte programe administrate de [Departamentul de Sănătate și Servicii Umane al SUA]”.

Aceste programe reprezintă o parte semnificativă a finanțării Denver Health, a declarat spitalul, iar „ordinul executiv afirmă în mod specific că, în cazul în care nu ne conformăm, participarea noastră la aceste programe este în pericol”.

„Pierderea acestei finanțări ar afecta în mod critic capacitatea noastră de a oferi îngrijire pentru comunitatea Denver”, a adăugat spitalul.

„Pe măsură ce navigăm printre cerințele ordinului, vom continua să oferim asistență medicală primară și comportamentală tuturor tinerilor afectați și vom depune eforturi pentru a menține nivelul de încredere pe care l-am construit cu comunitatea LGBTQ+”, a adăugat declarația.

În New York, una dintre cele mai mari rețele de spitale din oraș, NYU Langone, ar fi început, de asemenea, să anuleze programările pentru copiii transgender în urma ordinului lui Trump.

Spitalul Lurie Children's Hospital din Chicago a declarat pentru Associated Press că oficialii spitalului de acolo analizează ordinul și „evaluează orice impact potențial asupra serviciilor clinice pe care le oferim familiilor noastre de pacienți”.

„Echipa noastră va continua să pledeze pentru accesul la îngrijirea medicală necesară, bazată pe știință și compasiune pentru familiile de pacienți pe care avem privilegiul să le deservim”, se arată în declarație.

Ce probleme noi apar. Încălcarea unor legi antidiscriminare

Luni, procurorul general din New York, Letitia James, a trimis o scrisoare furnizorilor de servicii medicale din New York și altora, avertizându-i că respectarea ordinului executiv al lui Trump ar putea încălca legile antidiscriminare ale statului New York.

„Indiferent de disponibilitatea finanțării federale, vă scriem pentru a vă reaminti în continuare de obligațiile dumneavoastră de a respecta legile statului New York”, se arată în scrisoare.

Se adaugă: „Alegerea de a refuza servicii unei categorii de persoane pe baza statutului lor protejat, cum ar fi refuzul de a oferi servicii persoanelor transgender pe baza identității lor de gen sau a diagnosticului lor de disforie de gen, oferind în același timp astfel de servicii persoanelor cisgender, reprezintă discriminare în conformitate cu legislația statului New York”.

