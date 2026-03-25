„Știm unde ne aflăm”. Kremlinul spune că a fost informat despre rezultatul negocierilor SUA - Ucraina din Florida

Discuții SUA - Ucraina

Kremlinul a declarat că Statele Unite au informat Rusia despre rezultatele negocierilor cu Ucraina, care au avut loc sâmbătă, în Florida.

„Sâmbătă au avut loc discuţii cu delegaţia ucraineană în Florida. Ne-au informat detaliat despre rezultate şi acum ştim unde ne aflăm”, a declarat consilierul pentru afaceri internaţionale al preşedinţiei ruse, Iuri Uşakov, citat de agenţia TASS, potrivit Agerpres.

El a adăugat că, pentru moment, nimeni nu a convenit cu Rusia asupra acordului privind rezolvarea conflictului.

„Nu cunoaştem nimic despre asta, pentru că, după câte ştiu, nimeni nu a pregătit textul acelui acord. Cel puţin, nimeni nu l-a coordonat şi nu l-a discutat cu noi”, a spus el.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, afirmase cu câteva ore înainte că Moscova şi Washington continuă contactele privitoare la Ucraina.

„Moscova menţine contactele cu americanii prin canalele obişnuite. Primim informaţii despre ceea ce se întâmplă”, a declarat presei Dmitri Peskov.

El a salutat eforturile Statelor Unite de a „genera condiţii” favorabile pentru căutarea unei soluţii la conflictul ucrainean.

Anterior, Moscova a recunoscut că negocierile privind Ucraina sunt „în pauză”.

O delegaţie ucraineană s-a întâlnit sâmbătă, la Miami, cu emisari ai Casei Albe, pentru a continua negocierea documentelor care să pună capăt războiului şi în încercarea de a concretiza o nouă întâlnire trilaterală cu Rusia, care a fost amânată din cauza războiului din Iran.

Pentru Kiev, cel mai important lucru în prezent este să înţeleagă până la ce punct Rusia este dispusă să avanseze spre un final real al războiului şi cât de dispusă este să facă acest lucru într-un mod cinstit şi demn, a subliniat preşedintele Zelenski, mai ales în acest moment când, din cauza războiului din Iran, „problemele geopolitice au crescut”.

Atenţia SUA s-a deturnat de la Ucraina din cauza atacurilor pe care le-a iniţiat în urmă cu trei săptămâni împreună cu Israelul împotriva Iranului. Preşedintele Zelenski încearcă să facă în aşa fel încât preşedintele american Donald Trump să nu uite de războiul declanşat de Rusia şi să continue să medieze pentru a obţine un armistiţiu.

Ultima întâlnire trilaterală cu Rusia sub medierea SUA a avut loc la mijlocul lunii februarie, la Geneva. O nouă rundă urma să aibă loc în martie, dar ea a fost amânată din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

