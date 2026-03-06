Casa Albă face precizări după declarația lui Trump privind „capitularea” Iranului. Cât ar putea dura operațiunea împotriva Teheranului

Campania militară a SUA împotriva Iranului ar putea dura între patru şi şase săptămâni, a anunțat vineri purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, adăugând că SUA sunt pe cale să preia controlul asupra spaţiului aerian iranian, relatează The Guardian.

Donald Trump sugerase anterior că războiul ar putea dura aproximativ patru-cinci săptămâni, dar a admis totodată că ar putea dura „mult mai mult”.

Pete Hegseth, secretarul apărării, a declarat că operaţiunea SUA va continua „cât timp va fi necesar” pentru a-şi atinge obiectivele în Iran. „Calendarul nostru este al nostru şi numai noi putem să îl controlăm”, a spus Hegseth joi.

Leavitt, care a vorbit vineri înaintea unei întâlniri între liderul american şi principalii contractori din domeniul apărării, a spus reporterilor de la Casa Albă că SUA dispun de suficiente stocuri de arme pentru a-şi satisface toate nevoile operaţionale în Iran.

Ea a adăugat că SUA analizează o serie de potenţiali candidaţi pentru conducerea Iranului, dar nu a dat detalii. „Ştiu că există o serie de persoane pe care agenţiile noastre de informaţii şi guvernul Statelor Unite le analizează, dar nu voi da mai multe detalii în acest sens”, a spus purtătoarea de cuvânt.

În urma comentariilor preşedintelui SUA de vineri potrivit cărora acesta urmăreşte „capitularea necondiţionată” a guvernului iranian, Leavitt a precizat: „Ceea ce vrea să spună preşedintele este că, atunci când el, în calitate de comandant suprem al forţelor armate americane, va decide că Iranul nu mai reprezintă o ameninţare pentru Statele Unite ale Americii şi că obiectivele operaţiunii Epic Fury au fost îndeplinite în totalitate, Iranul se va afla, în esenţă, într-o situaţie de capitulare necondiţionată, indiferent dacă va recunoaşte acest lucru sau nu”.

„Sincer”, a continuat ea, „nu au prea mulţi oameni care să spună asta pentru ei, deoarece Statele Unite şi Statul Israel au eliminat complet aproape 50 de lideri ai fostului regim terorist, inclusiv pe însuşi liderul suprem”.

Trump a făcut această declaraţie pe Truth Social la câteva ore după ce preşedintele Iranului a anunţat că anumite ţări, fără a le numi, au început eforturile de mediere - unul dintre primele semnale ale unei iniţiative diplomatice pentru a pune capăt războiului. „Nu va exista niciun acord cu Iranul, cu excepţia capitulării necondiționate!”, a scris Trump. Între timp, preşedintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a postat pe X: „Să fim clari: suntem dedicaţi păcii durabile în regiune, dar nu ezităm în niciun moment să apărăm demnitatea şi autoritatea ţării noastre”.

Cerinţa de capitulare şi probabilitatea ca aceasta să complice orice cale rapidă de a pune capăt unui conflict care a întrerupt aprovizionarea globală cu energie au provocat un şoc imediat pe pieţele financiare.

