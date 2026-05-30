Consilierul spiritual al lui Donald Trump: „Vladimir Putin este o persoană cu care nu se pot face afaceri”

Rezistența Ucrainei în fața agresiunii ruse și încălcările sistematice ale acordurilor de încetare a focului de către Rusia, prin atacurile pe care le lansează, fac ca pentru conservatorii americani să fie „evident” că este dificil să se poată negocia pe fond cu Moscova, potrivit lui Mark Burns, consilierul spiritual al președintelui american Donald Trump, relatează Kyiv Post.

Într-un interviu acordat sursei citate vineri, în cadrul Forumului pentru Securitatea Mării Negre de la Odesa, Burns a declarat că Moscova „nu a dat curs” apelului la pace lansat de liderul de la Casa Albă.

„Rezistența poporului ucrainean este extrem de mare. Chiar și în mijlocul atacurilor cu drone. Cred că gravitatea situației este percepută cu tot mai multă seriozitate în întreaga lume, vă pot spune... în special în rândul Partidului Republican și al Partidului Democrat din America”, a declarat Burns. „Dar mai ales în rândul Partidului Republican”.

Burns a făcut referire la recentul atac al Rusiei asupra Kievului și a regiunii înconjurătoare, în cadrul căruia au fost utilizate peste 600 de drone, pe lângă racheta balistică Oreșnik, care este „capabilă să transporte arme nucleare”.

„Transmit un mesaj puternic: deși președintele Trump a mediat un armistițiu, Rusia nu l-a respectat”, a continuat el, referindu-se la încetarea focului mediată de SUA între 9 și 11 mai, care a precedat atacul intens.

„Este foarte clar pentru Partidul Republican… pentru conservatorii americani din mișcarea MAGA… și pentru democrați… că Vladimir Putin este o persoană cu care nu se pot face afaceri”, a continuat el.

Referindu-se la participarea sa la Forumul pentru Securitatea Mării Negre, Burns a declarat că se află acolo pentru a „arata lumii că terorismul nu se manifestă doar la Teheran, ci și la Moscova”. „Și dacă vrem să luptăm împotriva terorismului, trebuie să-l înfruntăm nu doar în Iran, ci și la Moscova”, a declarat Burns pentru Kyiv Post.

Întrebat de Kyiv Post dacă mesajul ajunge la destinatari, Burns a răspuns: „Absolut, 100%”. Acesta a adăugat că a discutat „direct” cu Trump despre războiul Rusiei în Ucraina, președintele SUA spunându-i că părțile sunt „aproape de un acord” pentru încetarea ostilităților.

„Am discutat direct cu președintele Trump despre acest lucru, iar el mi-a spus că suntem foarte aproape de a ajunge la un acord. Suntem foarte, foarte aproape de a ajunge la un acord”, a adăugat el. „Dar trebuie să punem capăt uciderilor, pentru a ne asigura că discuțiile diplomatice nu se desfășoară sub amenințarea armelor”.

În ultimele săptămâni, secretarul de stat american Marco Rubio a recunoscut că negocierile de pace privind Ucraina, conduse de SUA, au ajuns practic într-un impas, invocând lipsa progreselor, adăugând ulterior că Washingtonul este pregătit să medieze dacă „vor apărea oportunități”.

