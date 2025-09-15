Live TV

Coreea de Sud va analiza posibile încălcări ale drepturilor omului în raidul american asupra muncitorilor de la uzina Hyundai

Data publicării:
Raid ICE la o fabrică de automobile electrice din Georgia, SUA. Foto: Profimedia

Guvernul Coreei de Sud a declarat că va lansa o anchetă pentru a stabili dacă au fost comise încălcări ale drepturilor omului atunci când sute de cetățeni sud-coreeni au fost reținuți într-un raid al autorităților americane de imigrație, informează The Guardian.

Aproximativ 475 de persoane, majoritatea cetățeni sud-coreeni, au fost arestate pe 4 septembrie pe șantierul unei fabrici de baterii pentru vehicule electrice Hyundai din statul american Georgia.

Raidul a fost cea mai mare operațiune efectuată într-un singur loc de când președintele american Donald Trump a lansat o amplă represiune împotriva imigrației. Imaginile cu muncitorii înlănțuiți și încătușați au șocat Coreea de Sud, provocând o mustrare severă din partea Seulului.

După negocieri diplomatice delicate, muncitorii sud-coreeni reținuți au fost eliberați și transportați înapoi la Seul. Unii dintre muncitori au povestit presei locale despre condițiile îngrozitoare din timpul arestării lor, inclusiv acuzații că au fost reținuți fără a fi informați cu privire la drepturile lor.

Când a fost întrebat despre aceste acuzații, biroul prezidențial din Seul a declarat că efectuează o „analiză amănunțită”.

„Atât partea noastră, cât și SUA verifică dacă există deficiențe în măsurile luate, iar companiile analizează și ele acest lucru”, a declarat purtătorul de cuvânt al biroului prezidențial, Kang Yu-jung, într-o conferință de presă. „Împreună cu compania în cauză, efectuăm o analiză mai amănunțită a posibilelor încălcări ale drepturilor omului.”

Unul dintre muncitori a declarat pentru agenția de știri Yonhap că nu le-au fost citite drepturile atunci când au fost arestați. Muncitorul a mai spus agenției că este furios că agenții ICE i-au batjocorit cu remarci despre „Coreea de Nord” și „omul cu rachete” - o insultă pe care Trump a folosit-o anterior la adresa liderului de la Phenian, Kim Jong-un.

Președintele Coreei de Sud, Lee Jae Myung, a numit raidul „derutant” și a remarcat că ar putea avea un efect descurajant asupra investițiilor viitoare. Companiile sud-coreene „nu se pot abține să nu se întrebe dacă înființarea unei fabrici în SUA merită riscurile potențiale”, a spus Lee.

Într-un mod care părea a fi un răspuns, Trump a declarat duminică că lucrătorii străini sunt „bineveniți” și că nu vrea să-i sperie pe investitori.

„Nu vreau să sperii sau să descurajez investițiile”, a scris el pe platforma sa Truth Social.

