Preşedintele Donald Trump a declarat, vineri, că este de părere că SUA au „câştigat” războiul cu Iranul. „Cred că am câştigat”, a spus preşedintele la plecarea de la Casa Albă. „Le-am distrus marina, forţele aeriene, le-am distrus sistemele antiaeriene, le-am distrus totul”. El afirmă că SUA au lovit Iranul „extrem de dur”, adăugând: „Nu ştiu dacă ar fi posibil să fii lovit şi mai tare”.

„Aceştia sunt nişte bandiţi, nişte animale şi nişte oameni oribili”, a spus Trump despre regimul de la Teheran, conform news.ro.

Întrebat dacă Israelul va fi pregătit să pună capăt războiului din Iran atunci când SUA vor fi gata, președintele SUA a răspuns: „Cred că da. Relaţia este una foarte bună, vrem lucruri mai mult sau mai puţin similare”, iar ambele naţiuni „vor victoria”.

„Ne mişcăm liber”, a adăugat el, recunoscând totodată că Iranul continuă să „blocheze” Strâmtoarea Ormuz. „Dar din punct de vedere militar, sunt terminaţi.”

Trump a spus că menţinerea deschisă a acestei rute maritime vitale ar fi o „manevră militară simplă”, dar că este nevoie de ajutor, pe care l-a descris ca fiind „nave” şi „volum”.

El a adăugat că „ar fi frumos” dacă ţările care depind de strâmtoare s-ar implica în efortul de a o menţine deschisă.

Trump a minimizat însă perspectivele unui armistiţiu cu Iranul, susţinând că SUA deţin avantajul şi doresc o încheiere decisivă a războiului.

„Uitaţi, putem purta un dialog, dar, ştiţi, nu vreau să încheiem un armistiţiu”, a declarat Trump reporterilor la Casa Albă.

„Nu închei un armistiţiu când literalmente distrugi cealaltă parte. Ei nu au o marină. Nu au o forţă aeriană. Nu au niciun echipament. Nu au observatori. Nu au arme antiaeriene. Nu au radar. Iar liderii lor au fost ucişi la toate nivelurile. Nu intenţionăm să facem asta”, a mai precizat președintele american.

Editor : C.A.