Document FBI: Trump ar fi recunoscut în 2006 că știa de comportamentul „dezgustător” al lui Epstein

Jeffrey Epstein și Donald Trump.
Jeffrey Epstein și Donald Trump.

Un rezumat al unui interviu realizat de FBI în 2019, publicat de Departamentul de Justiție în cel mai recent set de documente din dosarul Epstein, arată că un fost șef al poliției din Florida susține că Donald Trump a declarat încă din 2006 că „toată lumea” știa de comportamentul „dezgustător” al lui Jeffrey Epstein. Președintele SUA a negat în repetate rânduri că ar fi avut cunoștință despre infracțiunile acestuia, iar documentul prezintă o versiune diferită față de poziția sa publică, potrivit BBC.

Un fost șef al poliției din Florida a declarat că a primit un apel de la Donald Trump în 2006, în care actualul președinte i-ar fi spus că „toată lumea” știa despre comportamentul lui Jeffrey Epstein.

Documentul reprezintă un rezumat scris al unui interviu realizat de FBI în 2019 cu fostul șef al poliției din Palm Beach, care susține că Trump l-a sunat după ce departamentul a deschis o anchetă privind activitățile lui Epstein și i-a spus: „Slavă Domnului că îl opriți, toată lumea știa că făcea asta”.

Numele ofițerului este redactat în document, însă acesta este identificat drept șeful poliției din Palm Beach la momentul anchetei privind cazul Epstein. Funcția era ocupată atunci de Michael Reiter, care a declarat pentru Miami Herald că el este cel care a primit apelul de la Trump.

Președintele a negat în mod constant orice implicare sau cunoaștere a faptelor lui Epstein și a susținut că nu știa despre crimele acestuia. Presupusul apel ar putea însă ridica noi întrebări despre ce știa Trump.

Întrebat de jurnaliști în 2019, când Epstein a fost arestat de agenți federali pentru trafic sexual, dacă a avut „vreo suspiciune” în legătură cu finanțistul căzut în dizgrație, Trump a răspuns: „Nu, nu aveam nicio idee. Nu aveam nicio idee. Nu am mai vorbit cu el de foarte, foarte mulți ani”.

Potrivit rezumatului FBI, publicat în cel mai recent set de documente din dosarul Epstein, Reiter a afirmat că, într-un apel din iulie 2006, Trump i-a spus că l-a exclus pe Epstein din clubul său Mar-a-Lago și că „oamenii din New York știau că este dezgustător”.

Reiter mai susține că Trump i-a spus că Ghislaine Maxwell era „operativa” lui Epstein și că „ea este malefică și trebuie să vă concentrați asupra ei”.

Maxwell a fost condamnată în 2021 pentru rolul său în atragerea de minore pentru Epstein.

Reiter a mai declarat FBI că Trump i-ar fi spus că s-a aflat în preajma lui Epstein atunci când acesta era în compania unor adolescente și că „a plecat imediat de acolo”.

Potrivit documentului, Trump ar fi fost una dintre „primele persoane” care au sunat poliția din Florida când a aflat că îl investighează pe Epstein.

În 2006, poliția din Palm Beach îl investiga pe finanțist pentru presupusa exploatare sexuală a unor minore. Ulterior, cazul a fost preluat de procurorii federali, care în 2008 au încheiat un acord controversat cu Epstein, ce a inclus o înțelegere de neurmărire penală care l-a protejat de acuzații mai grave.

Într-o declarație pentru BBC, un oficial al Departamentului de Justiție a afirmat: „Nu avem cunoștință de nicio probă care să confirme că președintele a contactat autoritățile în urmă cu 20 de ani”.

La un briefing de marți, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a fost întrebată despre presupusul apel și a spus că acesta „ar fi putut sau nu să aibă loc în 2006. Nu știu răspunsul”.

„Ceea ce președintele Trump a spus întotdeauna este că l-a dat afară pe Jeffrey Epstein din clubul său Mar-a-Lago pentru că Jeffrey Epstein era un individ dubios”, a declarat ea. „Și acest lucru rămâne valabil și în cazul acestui apel. Dacă a avut loc, el confirmă exact ceea ce președintele Trump a spus de la început.”

Trump și Epstein au socializat și au apărut împreună în fotografii în anii ’90, însă președintele și Casa Albă au afirmat în repetate rânduri că nu știa despre infracțiunile lui Epstein înainte de a întrerupe legătura cu acesta, în jurul anului 2004, cu ani înainte de prima arestare.

Trump a declarat că ruptura dintre ei a avut loc după ce a aflat că Epstein ar fi încercat să îi „racoleze” angajații de la Mar-a-Lago.

„Când am auzit despre asta, i-am spus că nu vrem să ne ia oamenii”, a spus Trump în iulie. „A fost de acord, dar nu după mult timp a făcut-o din nou și i-am spus «pleacă de aici».”

Relatările despre presupusul apel au apărut după ce Maxwell, care execută o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru recrutarea de adolescente în vederea abuzurilor sexuale comise de Epstein, a depus mărturie virtual în fața Comisiei de Supraveghere a Camerei Reprezentanților din SUA, luni.

În timpul audierii cu ușile închise, Maxwell a refuzat să răspundă la întrebări și a invocat al Cincilea Amendament, exercitându-și dreptul de a nu se autoincrimina, a declarat președintele comisiei, James Comer.

Avocatul lui Maxwell a susținut că aceasta este „pregătită să vorbească pe deplin și sincer dacă i se acordă clemență de către președintele Trump”.

Trump a afirmat că nu s-a gândit să îi acorde grațiere lui Maxwell.

