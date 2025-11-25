Live TV

News Alert Donald Trump a anunțat condiția pentru o întâlnire cu Vladimir Putin și Volodimir Zelenski. Steve Wiktoff va merge la Moscova

Data actualizării: Data publicării:
donald trump - biroul oval
Donald Trump surprins în timp ce vorbește în Biroul Oval. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: REUTERS/Jonathan Ernst

Președintele american Donald Trump a anunțat că i-a cerut lui Steve Witkoff să meargă la Moscova pentru a se întâlni cu Vladimir Putin, în timp ce secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, va avea misiunea de a se întâlni cu ucrainenii.

Liderul de la Casa Albă a transmis că echipa sa „a făcut progrese enorme în ceea ce privește încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina”, adăugând că doar luna trecută au murit 25.000 de soldați.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Planul de pace inițial în 28 de puncte, elaborat de Statele Unite, a fost perfecționat, cu contribuții suplimentare din partea ambelor părți, și au mai rămas doar câteva puncte de dezacord. În speranța finalizării acestui plan de pace, i-am cerut trimisului meu special Steve Witkoff să se întâlnească cu președintele Putin la Moscova, iar, în același timp, secretarul Armatei, Dan Driscoll, se va întâlni cu ucrainenii. 

Voi fi informat cu privire la toate progresele înregistrate, împreună cu vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio, secretarul de război Pete Hegseth și șeful de cabinet al Casei Albe, Susie Wiles. Sper să mă întâlnesc în curând cu președintele Zelenski și președintele Putin, dar NUMAI când acordul de încheiere a acestui război va fi FINAL sau se va afla în etapa finală”, a transmis liderul american pe Truth Social.

Anunțul celui de-al 47-lea președinte al SUA vine în contextul în care Washingtonul și Moscova au purtat discuții de pace la Abu Dhabi, unde secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, s-a întâlnit luni seara și marți cu oficiali ruși.

Citește și:

Ucraina nu a acceptat (încă) planul de pace. Pozițiile părților în negocierile care ar putea opri războiul declanșat de Putin

Lavrov, iritat de „isteria media” creată de planul lui Trump: Va fi o altă situație dacă spiritul și litera Anchorage vor fi șterse

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Folder, judge's hammer on table
1
Judecătorii Curții de Apel București au respins propunerea Guvernului privind pensiile...
harta moldova romania ucraina marea neagra
2
Ucraina, prima țară din Europa care oferă un serviciu de telefonie mobilă prin tehnologia...
pensie.newsweek
3
Record de plăți din Pilonul II, după introducerea CASS de 10%. Expert: „Românii își...
salvamont
4
Turist cu hipotermie, dispărut în Bucegi după ce a cerut ajutor. După 17 ore de căutări...
Cât plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025. Foto Getty Images
5
Guvernul a publicat proiectul care interzice cumulul pensie-salariu la stat. Ce bugetari...
E unul dintre cei mai căutați oameni din lume! FBI oferă o recompensă de 15.000.000 $
Digi Sport
E unul dintre cei mai căutați oameni din lume! FBI oferă o recompensă de 15.000.000 $
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
U.S. President Donald Trump Holds Press Conference August 11, 2025, Washington, United States - 11 Aug 2025
„Tipul cu dronele”. Cine este Dan Driscoll, politicianul căruia Donald Trump i-a încredinţat un rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
sediul BBC
Scandalul BBC - Trump: cum poate fi afectat cel mai cunoscut brand de știri britanic de războiul cu președintele american
alexandru muraru
Pacea rece și sfârșitul inocenței: De ce suntem condamnați să câștigăm pauza strategică impusă de Washington
viktor orban-vladimir putin
Viktor Orban ar intenționa să se întâlnească cu Vladimir Putin la Moscova. Când ar urma să aibă loc întrevederea
Russian President Vladimir Putin arrives in Kyrgyzstan
Vladimir Putin, primit cu vulturi dresați, cai și câini de pază în Kîrgîzstan. Ceremonie grandioasă pentru liderul rus
Recomandările redacţiei
PJS EMISIE 251125_23024
Ce tip de dronă s-a prăbușit în Vaslui și ce traseu a urmat aparatul...
primar in calduri
Traian Simionca, primarul acuzat că a agresat sexual o angajată la...
Beriev A-100
Ucraina a lovit baza Taganrog și a distrus un aparat-radar rar A-100...
explozie buftea
Explozie puternică într-un bloc din Buftea: victime multiple, una în...
Ultimele știri
Accident grav pe DN 2A, în Ialomița. Opt persoane rănite, printre care un bebeluș de două luni
Procesul de repartizare la Rezidențiat s-a încheiat. Rogobete anunță mii de locuri ocupate și interes record pentru medicina de familie
Unde își va ispăși Jair Bolsonaro cei 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum a fost trădată prințesa Diana de Martin Bashir. Noi detalii ies la iveală: „Viața ei ar fi avut alt curs...
Cancan
Maria, o artistă de doar 22 de ani, a fost împușcată MORTAL într-o parcare. Familia și fanii sunt în stare de...
Fanatik.ro
Cât costă alegerile locale din 7 decembrie 2025. Suma pe care o va primi un președinte de secție, un polițist...
editiadedimineata.ro
Ce imagine au copiii despre un om de știință: desenează tot mai des femei în rolul de cercetător
Fanatik.ro
Unde a fost surprinsă Simona Halep. Fostul numărul 1 mondial din tenis nu s-a uitat la bani pentru noua...
Adevărul
Trump: „Suntem foarte aproape de un acord cu Ucraina”. Mesaj optimist de la Casa Albă privind finalizarea...
Playtech
Cât ulei horticol se pune la 10 litri de apă. Ghid complet pentru tratamentele de iarnă la pomi
Digi FM
A ajuns la urgențe după ce s-a tăiat într-o hârtie. Reacția corpului a surprins-o și pe ea: "A fost o...
Digi Sport
După 12 ani, a făcut anunțul despre Michael Schumacher: ”Am vorbit cu cineva foarte, foarte apropiat de el”
Pro FM
Cauza morții lui Freddie Mercury. O boală a vremii, negată mult timp public, i-a curmat viața la numai 45 de...
Film Now
Ar putea o femeie să fie James Bond în următorul film din serie? Ce spune Daniel Craig
Adevarul
Când campaniile electorale ard sute de mii de euro, iar oamenii simpli țin oameni cu nevoi în viață
Newsweek
Modificare de impact la legea pensiilor. Ce categorii de pensionari pierd mii de lei? Ministrul Muncii anunță
Digi FM
Cei doi băieți ai lui Macaulay Culkin încă nu și-au dat seama că el este Kevin din Singur Acasă: "Nu au nicio...
Digi World
Alimentele periculoase pentru inimă. Ce să eviți pentru a preveni bolile cardiovasculare
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Mereu fermecat de ea. Richard Gere și soția sa, gesturi dulci pe covorul roșu la Madrid. „Suntem suflete...
UTV
Beyonce a întors toate privirile la Formula 1 din Las Vegas într-o salopetă cu decolteu