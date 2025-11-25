Președintele american Donald Trump a anunțat că i-a cerut lui Steve Witkoff să meargă la Moscova pentru a se întâlni cu Vladimir Putin, în timp ce secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, va avea misiunea de a se întâlni cu ucrainenii.

Liderul de la Casa Albă a transmis că echipa sa „a făcut progrese enorme în ceea ce privește încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina”, adăugând că doar luna trecută au murit 25.000 de soldați.

„Planul de pace inițial în 28 de puncte, elaborat de Statele Unite, a fost perfecționat, cu contribuții suplimentare din partea ambelor părți, și au mai rămas doar câteva puncte de dezacord. În speranța finalizării acestui plan de pace, i-am cerut trimisului meu special Steve Witkoff să se întâlnească cu președintele Putin la Moscova, iar, în același timp, secretarul Armatei, Dan Driscoll, se va întâlni cu ucrainenii.

Voi fi informat cu privire la toate progresele înregistrate, împreună cu vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio, secretarul de război Pete Hegseth și șeful de cabinet al Casei Albe, Susie Wiles. Sper să mă întâlnesc în curând cu președintele Zelenski și președintele Putin, dar NUMAI când acordul de încheiere a acestui război va fi FINAL sau se va afla în etapa finală”, a transmis liderul american pe Truth Social.

Anunțul celui de-al 47-lea președinte al SUA vine în contextul în care Washingtonul și Moscova au purtat discuții de pace la Abu Dhabi, unde secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, s-a întâlnit luni seara și marți cu oficiali ruși.

