Donald Trump a impus interdicție totală de călătorie pentru încă șapte țări. Pe listă, un stat prieten al președintelui acum o lună

Donald Trump. Sursa foto: Profimedia Images
Intensificarea tonului anti-imigranți

Președintele SUA, Donald Trump, a adăugat marți alte șapte țări pe lista interdicțiilor „totale” de călătorie.

Burkina Faso, Laos, Mali, Niger, Sierra Leone, Sudanul de Sud și Siria, precum și deținătorii de pașapoarte ale Autorității Palestiniene figurează acum pe lista interdicției totale de călătorie, scrie France24.

Decizia de a include Siria, o țară pe care Trump a încercat să o reabiliteze pe plan internațional, a venit la câteva zile după ce trei cetățeni americani au fost uciși într-un atac în orașul central Palmyra.

Trump, care militează de mult timp pentru restricționarea imigrației și a folosit un ton din ce în ce mai dur, a decis să interzică accesul străinilor care „intenționează să amenințe” americanii, a declarat Casa Albă.

El dorește, de asemenea, să împiedice accesul străinilor în Statele Unite care ar „submina sau destabiliza cultura, guvernul, instituțiile sau principiile fondatoare ale țării”, se arată într-o declarație a Casei Albe.

Explicație

Măsura lui Trump vine la câteva zile după ce doi soldați americani și un civil au fost uciși în Siria, țară pe care Trump a încercat să o reabiliteze pe plan internațional de la căderea conducătorului de lungă durată Bashar al-Assad.

Autoritățile siriene au declarat că autorul atacului era un membru al forțelor de securitate care urma să fie concediat pentru „idei islamiste extremiste”.

Administrația Trump interzisese deja în mod informal călătoriile pentru deținătorii de pașapoarte ale Autorității Palestiniene, deoarece acționează în solidaritate cu Israelul împotriva recunoașterii unui stat palestinian de către alte țări occidentale importante, inclusiv Franța și Marea Britanie.

Alte țări supuse recent interdicției totale de călătorie provin din unele dintre cele mai sărace țări africane – Burkina Faso, Mali, Niger, Sierra Leone și Sudanul de Sud – precum și Laos din sud-estul Asiei.

Într-o serie de noi acțiuni, Casa Albă a declarat că Trump impune restricții parțiale de călătorie și cetățenilor altor țări africane, inclusiv celei mai populate, Nigeria, precum și națiunilor din Caraibe cu majoritate neagră.

Intensificarea tonului anti-imigranți

În ultimele săptămâni, Trump a folosit un limbaj din ce în ce mai încărcat pentru a denunța imigranții de origine africană.

La un miting săptămâna trecută, el a declarat că Statele Unite acceptă doar oameni din „țări de rahat” și că ar trebui să caute imigranți din Norvegia și Suedia.

De asemenea, el i-a descris recent pe somalezi ca fiind „gunoi”, în urma unui scandal în care somalezii americani ar fi escrocat guvernul cu contracte fictive în Minnesota.
Trump interzisese deja intrarea somalezilor. Alte țări care rămân pe lista interdicției totale de călătorie sunt Afganistan, Ciad, Republica Democratică Congo, Guineea Ecuatorială, Eritreea, Haiti, Iran, Libia, Myanmar, Sudan și Yemen.

Țările care fac obiectul unor restricții parțiale, pe lângă Nigeria, sunt Angola, Antigua și Barbuda, Benin, Dominica, Gabon, Gambia, Coasta de Fildeș, Malawi, Mauritania, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia și Zimbabwe.

