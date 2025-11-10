Donald Trump anunță că SUA sunt aproape de a încheia un acord comercial cu India

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că Statele Unite sunt aproape de a ajunge la un acord cu India, care ar extinde legăturile economice și de securitate între cele două țări, ar stimula exporturile de energie ale SUA și ar promova investițiile în sectoare cheie ale SUA, anunță Bloomberg.

„Obținem un acord echitabil, un acord comercial echitabil”, a declarat Trump reporterilor în Biroul Oval, cu ocazia învestirii trimisului său în India, Sergio Gor. „Încheiem un acord cu India, un acord mult diferit de cele pe care le-am avut în trecut”.

Donald Trump a declarat că „la un moment dat” va reduce rata tarifelor vamale aplicate produselor indiene, afirmând că SUA se apropie „destul de mult” de un acord comercial cu New Delhi.

„În acest moment, ei nu ne iubesc, dar ne vor iubi din nou”, a spus Trump.

Pe 27 august, preşedintele american a impus taxe vamale de 50% la exporturile indiene, în represalii la achiziţiile de petrol rusesc de către New Delhi, despre care crede că alimentează războiul lui Vladimir Putin în Ucraina.

Statele Unite sunt cel mai mare partener comercial al Indiei.

La mijlocul lunii octombrie, preşedintele american Donald Trump a afirmat, miercuri, că premierul indian Narendra Modi i-a promis că New Delhi va înceta să mai cumpere petrol rusesc, după ce a impus taxe vamale punitive împotriva Indiei, conform AFP. „Acum trebuie să conving China să facă acelaşi lucru”, a mai declarat Trump.

„Am fost nemulţumit că India cumpără petrol, iar el m-a asigurat astăzi că nu va mai cumpăra petrol din Rusia”, a declarat liderul republican în Biroul Oval, ca răspuns la o întrebare din partea presei. „Acesta este un mare pas înainte. Acum trebuie să conving China să facă acelaşi lucru”, a adăugat el.

Editor : C.A.